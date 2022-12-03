Mango nasıl tüketilir? Olgun mango bekletilir mi?

Tropikal meyveler içinde akıllara ilk gelen meyve mangodur. Tropikal bölge meyvesi olan mango ülkemizde de Antalya, Mersin gibi kıyı bölgelerde yetiştiriliyor. Etli yapısı ile ilgi çeken meyve sarı, kırmızı, turuncu gibi renklerdedir. Hoş bir kokusu olan mangonun sulu bir meyve olması lezzetini arttırır. Mangonun içinde bulundurduğu bazı asitler sayesinde vücudun alkali dengesini sağlanabilir. Beyin ve kemik sağlığı üzerinde de olumlu etkileri olan mango aynı zamanda göz kuruluğunu da önleyici etkisi ile bilinir.

Mango nasıl tüketilir?

Tropikal meyveler içinde oldukça fazla tercih edilen mangonun nasıl tüketileceği de mangoyla yeni tanışanlar tarafından merak edilir. Mangoyu tüketmek için bıçak yardımı ile kabuğunu soymanız gerekir. Mangoyu çiğ olarak tüketebilirsiniz. Mangoyu ikiye böldükten sonra bir kaşık yardımıyla da tüketebilirsiniz. Mangonun yemeye hazır hâle geldiğiniz ise yumuşaklığından ve kokusundan anlayabilirsiniz. Tatlı bir aroma hissi veren meyve, yumuşaksa yemeye hazır demektir. Mangoyu tek başına tüketebileceğiniz gibi meyve salataları içine, kek ve pastalara katabilirsiniz. Mangolu dondurma, sos ya da reçel yapabilirsiniz. Mango meyve suyu olarak da tüketilebilir. Diyet listelerinin içinde de mangoya sıkça ye verilir.

Olgun mango nasıl anlaşılır?

Mangonun olgunlaşmış olgunlaşmadığını anlamak için birkaç yöntemden faydalanabilirsiniz. Mangonun olgunlaştığını anlamanın ilk yöntemi mangonun kokusuna bakmaktır. Mangonun sap kısmını kokladığınızda ağır ve güzel bir koku alıyorsanız mango yemeye hazır demektir. Eğer keskin bir koku alamıyorsanız mangonun olgunlaşması için daha zamana ihtiyacı var demektir.

Mangonun olgunlaştığını anlamanın bir diğer yöntemi ise mangoyu sıkmaktır. Mangoyu hafifçe sıktığınız zaman içe doğru çökme oluyorsa olgunlaşmış demektir. Mangonun olgunlaşıp olgunlaşmadığını anlamanın bir diğer yolu da rengini incelemektir. Olgunlaşmış bir mango genellikle kırmızı ya da sarı renklere sahiptir. Ancak rengi her sarı ve kırmızı olan mango olgunlaşmış demek mümkün değildir. Bunun için sarı ve kırmızı renkli mangolara da diğer yöntemleri uygulamakta fayda vardır.

Mango bekletilir mi?

Lezzeti ile ün salmış tropikal meyvelerden mangonun bekletilip bekletilmemesi de bir diğer önemli konulardan biridir. Mangolar yeterli olgunluğa ulaşmamış ise buzdolabında 3 gün kadar bekletilebilir. Ancak meyve henüz tüketilecek olgunluğa ulaşmamış ise olgunlaşması için 3-4 gün oda sıcaklığında bekletilmesi gerekir. Oda sıcaklığında bekleyen mangoyu belli yöntemlerle yemeye hazır hâle gelip gelmediğiniz kontrol ettikten sonra afiyetle tüketebilirsiniz.

Mango nasıl soyulur?

Mangonun soyulması da ufak teknikler gerektirir. Mangoyu doğru şekilde soymanızın en önemli yöntemi yatay değil de boylamasına kesmektir. Mangolar çekirdek hizasında kesildiğinde çekirdeğin daha rahat çıkmasına yardımcı olursunuz. Bıçak yardımı ile çekirdeklere kadar olan kısmı kestikten sonra kasık yardımı ile çekirdekleri çıkarabilirsiniz. Küçük parçalara ayırdığınız mangonun kabuklarını bıçakla soymanız yeterlidir. Kabuklarını da soyduğunuz meyve tüketilmeye hazır hâle gelir.

Mango nasıl saklanır?

Mango meyvesinin saklanması için olgunluğuna ya da tüketim süresine göre karar verilebilir. Eğer mango tüketilecek olgunluğa ulaşmışsa oda sıcaklığında saklamak doğru olmaz. Böyle bir durumda hemen çürür. Ancak mango yeterli olgunluğa ulaşmamış ise birkaç gün boyunca oda sıcaklığında saklanması tüketilmeye hazır hâle gelmesi için yeterlidir. Mango yeterli olgunluğa ulaştığında hemen tüketilmeyecekse buzdolabında saklanması daha doğru olur. Bir tabağa yerleştirdikten sonra üzerini kapatarak buzdolabında saklayabilirsiniz.

Henüz bir kısmını tüketemediğiniz kesilmiş mangoları ise streç filme sarıp buzdolabında saklayabilirsiniz. Ancak bu süre bir günden fazla olmamalıdır. Mangolarınızı derin dondurucuda da bir süre saklayabilirsiniz. Mangolar derin dondurucuda -24 ve -18 dereceye kadar saklanabilir. Mangoyu kurutarak da uzun süre tüketmek için kuru bir yerde saklayabilirsiniz. Kurutulmuş mangolar buzdolabında 6 aya kadar durabilir.

Mangonun faydaları nelerdir?

Mango sahip olduğu zengin içeriği ile besleyiciliği ve faydaları yüksek olan tropikal bir meyvedir. Düzenli tüketildiğinde faydaları daha net görülebilir. Mango iyi bir folik asit deposudur. Meyve içeriğinde bağışıklığı artıran çeşitli vitaminleri barındırır. A, C, K ve E vitaminleri açısından da zengindir. Mangonun içerisinde kalp fonksiyonlarına iyi gelen magnezyum, potasyum, antioksidan ve mangiferin gibi etken maddeler yer alır.

Mango yüksek oranda barındırdığı C vitamini içeriği ile kansızlığa da iyi gelen meyvelerden birisidir. Düzenli mango tüketimi sayesinde kırmızı kan hücresi sayısının artmasına destek verilebilir. Yüksek miktarda içerdiği B6 vitamini ise beyin sağlığının korunması ve gelişimine katkıda bulunur. Potasyum ve magnezyum yönünden de zengin olan mango, tansiyonu düzenleyici etkisi ile bilinir.



