Arı ekmeği nasıl tüketilir? Arı ekmeği günde ne kadar tüketilmeli?

Son yıllarda adını sıkça duymaya başladığımız besinlerden biri de arı ekmeğidir. Doğal vitamin ve mineral kaynağı olarak görülen arı ekmeği pek çok hastalığı tedavi etmek için de tercih edilir. Arı ekmeğini Perga adıyla da duyabiliriz. Arı ekmeğinde en çok merak edilen konulardan biri de nasıl tüketileceğidir. Arılar ve insanlar için oldukça faydalı olan arı ekmeği polen ile balın fermente edilmesi sonucunda elde edilir. Birden fazla faydası olan arı ekmeği nasıl ve ne kadar tüketilmelidir?

Arı ekmeği nasıl bir şeydir?

Arı ekmeği, arı peteğinin gözlerinde depolanan ve arılar tarafından işlenen polenin ismidir. Arı ekmeği arıların salgısı ile mayalanma sürecinden geçer. Bu durum da onun ekmek olarak isim almasını sağlamıştır. Perga olarak da anılan arı ekmeği birçok kişi tarafından sıklıkla tüketilir. Polenin bal ile mayalanması olarak tabir edilen arı sütü ekmeği, doğal vitamin ve mineral deposu olarak bilinir. Arı ekmeği görüntü olarak küçük karabiber tanesine bezer. Küçük boyutlu ve koyu renkli bir besindir.

Arı ekmeği nasıl tüketilir?

Diyet yapan kişilerin de tercih ettiği arı ekmeği direkt olarak çiğnenerek tüketilebilen bir besindir. Aynı zamanda arı ekmeğini su ile beraber de tüketebilirsiniz. Arı ekmeğini yiyerek tüketmek istemeyen kişiler yoğurt, süt ve meyve suyu gibi içeceklerle birlikte çok daha rahat bir şekilde tüketebilir. Arı ekmeği hem yetişkinler hem de çocuklar tarafından tüketilebilmesi ile oldukça çok tercih edilen besinlerden birisidir. Vücut sağlığını destekleyen arı ekmeğini sizde öğünlerinizin arasına ekleyebilirsiniz. Her besinde olduğu gibi arı ekmeğini tüketmeden önce sizin için ya da çocuğunuz için en uygun tüketme şekli ve miktarı hakkında bir uzmandan yardım almalısınız.

Arı ekmeği günde ne kadar tüketilmeli?

Arı ekmeği protein bakımından zengin olduğu gibi K vitamini, B vitamini ve aminoasitler açısından da zengin ve besin değeri oldukça yüksek olan bir gıdadır. Her gün düzenli tüketildiğinde beslenmenize önemli oranda katkı sağlar. Arı ekmeğini yetişkinler 6 ila 12 adet tüketebileceği gibi çocuklar ise 3 ila 6 adet olarak tüketebilir. Sizin ve çocuğunuz için en doğru miktarı tespit edebilmek için bir uzmandan yardım alabilirsiniz.

Arı ekmeği hangi hastalıklara iyi gelir?

Konsantrasyonu güçlendirici özelliği ile arı ekmeğini belirli ölçülerde tüketmenizde yarar var. Doğal vitamin ve mineral deposu olarak görülen arı ekmeği pek çok hastalığa iyi gelir. "Arı ekmeği ne işe yarar?" sorusunu şu şekilde cevaplayabiliriz:

Mide ve bağırsak sorunlarını düzenlemede faydaları oldukça yüksektir.

Hafızayı da güçlendiren arı ekmeği, unutkanlığı da azaltmaya yardımcı olur.

Sindirim sistemi reaksiyonlarında da etkisi yüksektir.

Alerjik reaksiyonlara karşı da oldukça etkili bir besindir.

Kandaki kolesterol seviyelerini de düzenlemeye destek verir.

Karaciğeri koruyucu özelliklere de sahiptir.

Ülseratif kolit, kansızlık, karaciğer hasarı, depresyon gibi rahatsızlıkların tedavisinde destekleyicidir.

Antiseptik ve mikrop öldürücü özelliğe sahip olan bu besin diş eti kanamalarında da oldukça yarar sağlar.

Kronik kabızlık ve tansiyon gibi rahatsızlıklarda da etkilidir.

Kansızlık sorununa iyi gelir.

Arı ekmeğinin saymakla bitmeyecek pek çok faydası olduğu söylenebilir. Bu tip rahatsızlıklar yaşayan kişiler tüketmeleri gereken miktar hakkında mutlaka bir uzmandan destek almalıdır.

Arı ekmeği kilo aldırır mı?

Arı ekmeği tüketimini kilo alıp aldırmadığı da merak edilen konulardan biridir. Arı ekmeği uygun miktarlarda ve doğru bir şekilde kullanıldığında kilo aldırmaz. Arı sütünün tokluk hissini harekete geçirmesi sayesinde direkt olarak diyet listelerinde de görmek mümkündür. Hem diyet yapanlar hem de sağlıklı beslenmek isteyenler tarafından sıklıkla tercih edilen arı ekmeğinin doğru miktarının belirlenmesi için uzman görüşü alınmasında yarar vardır.

Arı ekmeği nasıl yapılır?

Arı ekmeğini yapabilmek için polen ve bala ihtiyaç duyulur. Bir kavanoz taze polenin içine bir miktar bal dökülmesi gerekir. Bu karışımı kullanılan kavanozun ölçüsüne göre tüm kabı doldurulacak şekilde bir araya getirmek gerekir. Kavanozu doldurulduktan sonra kapağı sıkıca kapatmanız gerekir. Mayalanmanın gerçekleşmesi için 15 gün oda sıcaklığında bekletilmesi uygundur. 15 günün sonunda arı ekmeği tüketime hazır hâle gelir.