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E vitamini ampul ne işe yarar, faydaları nelerdir? E vitamini nelerde var, E vitamini içeren besinler nedir?

03.11.2022 16:25 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Vitaminler insan sağlığı için oldukça önemli görevlere sahiptir. Vücutta bulunması gereken vitaminler birçok ciddi rahatsızlıkları önler. Vitaminler insan vücudunda az bir miktarda veya hiç depolanır. Bu sebeple besinler aracılığı ile vücuda takviye edilmesi gerekebilir. Bilinen 13 adet vitamin çeşidi vardır. Bu vitaminler insan vücudu için farklı farklı görevleri bulunur. E vitamini de bunlardan biridir. Bağışıklık sistemi ve cilt sağlığı için oldukça önemli olan E vitamini nelerde var?

E vitamini ampul ne işe yarar, faydaları nelerdir? E vitamini nelerde var, E vitamini içeren besinler nedir?

İçindekiler

  • E vitamini nedir?
  • E vitamini ampul ne işe yarar?
  • E vitamini nelerde var?
  • E vitamini ne işe yarar?
  • E vitamini eksikliği belirtileri nelerdir?

Vitaminler suda çözünen ve yağda çözünenler olarak ikiye ayrılır. E vitamini de yağda çözünen vitamin türlerinden biridir. Vücutta antioksidan görevi gören E vitamini kalp ve damar rahatsızlıklarına karşı korur. Ayrıca kanserden korumakta ve bağışıklık sisteminde güçlendirici etkisi vardır. E vitamini cilt sağlığında da oldukça önemlidir. İnsan sağlığına birçok faydası bulanan E vitaminin yeterli miktarda bulunması önemlidir. Yağda çözünen E vitamini önemli bir antioksidandır. Hücre zarları ve lipoproteinlerde antioksidan işlevi gören E vitamini besinleri nelerdir?

E vitamini nedir?

E vitamini tokoferol adı ile de bilinir. E vitamini yağda çözünen bir vitamindir. İnsan sağlığı için antioksidan görevi gören E vitamini az miktarda depolanır. E vitamini dolaşım sistemi, göz ve cilt sağlığı başta olmak üzere birçok faydası bulunur. Yağda çözünen bir vitamin olan E, cilt sağlığı, göz sağlığı ve hormonal düzende çok önemli görevler üstlenir. Bağışıklık sistemini güçlendirilmesinde de önemli roller üstlenir. Vücutta bir miktar depolansa da E vitaminini takviye olarak besinlerden ya da ampullerden almak gerekir. Besinlerden alındıktan sonra bağırsaklarda emilir ve karaciğerde depolanabilir. Bu nedenle E vitamini eksikliği çok sık görülmez. E vitamininin 8 farklı çeşidi vardır ve vücudumuzda sadece "alfa tokoferol" olarak adlandırılan çeşidi kullanılır. Bitkisel yağlar ve yağ içeren besinler E vitamini açısından zengindir.

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E vitamini ampul ne işe yarar?

E vitamini ampulün bir diğer adı da "evigen ampulü"dür. Özellikle cilde faydası olan E vitamini ampulü, E vitamininden elde edilir. E vitamini ampulü ayrıca saç bakımı içinde kullanılır. Ciltte oluşan güneş lekelerini ve kahverengi lekeleri önler. Kuru cilt problemlerini ortadan kaldırır ve cildi nemlendirir. Hücre yeniler ve cilt hasarlarını önler. Hücre yenileme özelliği ile yanık tedavisinde de kullanılır. E vitamini ampulü tırnakları güçlendirmesi için de kullanılır. Ayrıca E vitamini ampulü saçların dökülmesini önlemektedir.

E vitamini nelerde var?

E vitamini yağda çözünen bir vitamin türüdür. Besinler aracılığı ile alınabilen E vitamini pişirilmeye dayanıklıdır. Fakat E vitamini içeren besinler tüketilirken yağda kızartılmaması ve tahılların öğütülmesi sırasında bozulma yaşayabilir. Özellikle buğday pirinç gibi tahıllarda E vitamini bulur. Ayrıca ayçiçeği, kuru yemiş, sebzelerde bulunur. E vitamini hangi besinlerde bulunur?

E vitaminin vücutta yeteri kadar bulunması insan sağlığı için oldukça önemlidir. Bu sebeple E vitamini içeren besinlerin tüketilmesi gerekmektedir. E vitamini içeren besinler şu şekildedir:

  • Bitkisel yağlar: ayçiçeği, zeytinyağı, fındık yağı, aspir
  • Kümes hayvanları
  • Kırmızı et
  • Tahıllar
  • Tereyağı
  • Yumurta
  • Balık türleri: somon, ton balığı, uskumru,
  • Fındık, badem, ceviz
  • Avokado, mango, muz, kivi
  • Ispanak, tere, maydanoz, marul, lahana, brokoli

E vitamini ne işe yarar?

İnsan sağlığı için oldukça önemli olan E vitamini antioksidan görevi görür. E vitamini bağışıklık sisteminin güçlenmesini sağlar. Bu sebeple enfeksiyon hastalıkları ile vücuda oldukça önemi bulunur. E vitamini cilde faydaları ile bilinir. Cildin nemlenmesini ve cilt kırışıklıklarını önler. Ayrıca göz ve saç sağlığında önemli bir rol oynar. Vitaminler vücutta az miktarda depolanmaktadır. E vitaminin vücutta yeteri kadar bulunması insan sağlığı için oldukça önemlidir. Yeteri kadar E vitamini bulunmaması hâlinde besinler aracılığı ile alınması gerekir. Antioksidan görevi gören E vitaminin birçok faydası bulunmaktadır. E vitamini faydaları:

  • Antioksidan özelliği olan E vitamini kanser hastalıklarını önler.
  • Cildi nemlendirir, kırışıklıkları önler.
  • Cilt lekelerini ve cilt yanıklarını iyi gelir.
  • Saçların sağlıklı olmasını, uzamasını ve gürleşmesini sağlar.
  • Tırnakların sararmasını ve kırılmasını önler.
  • Cilt hastalıklarını önler, egzama ve sedef gibi cilt hastalıklarının tedavisinde önemli bir rol oynar.
  • Hücrenin yenilenmesini sağlar.
  • Bağışıklık sistemini güçlendirir.
  • Kanın pıhtılaşmasını önler.
  • Kalp ve damar problemlerini önler.
  • Kolesterolü dengeler.

E vitamini eksikliği belirtileri nelerdir?

E vitaminin birçok faydası bulunduğu gibi eksikliği sonucunda da bazı problemeler yaşanabilir. Vücutta yeteri kadar E vitamini bulunmaması durumunda görme problemi, kansızlık, ciltte kuruluk ve çatlama, kemik ve kas ağrıları, tırnak ve saç sağlığında problemler yaşanabilir. Fakat bu problemler diğer hastalıklarda da görülebilir. Bu sebeple daha doğru bir sonuç almak için doktor tarafından kontrol edilmesi ve gerekli testlerin ve tahlillerin yapılması gerekir. E vitamini eksikliği belirtileri:

  • Halsizlik, yorgunluk
  • Kansızlık
  • Ciltte ve dilde çatlaklar
  • Cildin kolay morarması
  • Kas ve kemiklerde ağrı, kas kaybı
  • Tırnak ve saç sağlığının bozulması
  • Göz hareketlerinde anormallikler, görüş problemleri
  • Karaciğer ve böbrek sorunları

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