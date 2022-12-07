Hindistan cevizi nasıl tüketilir, faydaları nelerdir? Çiğ Hindistan cevizi nasıl yenir, günde ne kadar tüketilmeli?

Mutfaklarda kullanım alanı oldukça fazla olan hindistan cevizi aynı zamanda sağlık sorunlarında tedavi amaçlı da kullanılır. İçerisinde bulundurduğu vitaminler ve mineraller sayesinde vücudun bağışıklık sistemini güçlendirir ve hastalıklara karşı vücut direncini artırır. Hindistan cevizi kullanım alanına ve kullanıldığı yere göre çeşitlilik gösterir. Saç ve yüz maskelerinde, cilt bakım ürünlerinde kullanılabileceği gibi yemeklerde ve tatlılarda da kullanılabilir.

Hindistan cevizi nasıl tüketilir?

Hindistan cevizini çok fazla şekilde tüketebilirsiniz. Oldukça fazla kullanım alanı olan hindistan cevizi özellikle yemeklerde ve kişisel bakım alanlarda kullanılır. İçerisinde bulundurduğu potasyum, sodyum, magnezyum, sülfür ve yüksek protein vücudun sindirim sistemini düzenler ve sindirim hastalıklarının önüne geçer.

Hindistan cevizi içi kırılarak açıldıktan sonra taze olarak da tüketilir.

Halk arasında kullanımı fazla olan kurutulmuş hindistan cevizi ise tatlılarda ve pastalarda süs olarak kullanılır.

Kendisinden yağ elde edilen hindistan cevizi cilt ve saç bakımlarında da oldukça fazla kullanılır.

Hindistan cevizinin içindeki su direkt olarak içilebilir.

Hindistan cevizinin beyaz kısmı iyice ezilerek hindistan cevizi sütü yapılabilir.

Hindistan cevizinin içerisindeki beyaz kısmın faydası olduğu kadar suyunun da oldukça fazla faydası vardır. Hindistan cevizi suyu ortalama 4 adet muz kadar potasyum barındırır. Şeker ve katkı maddesi içermeyen hindistan cevizi suyu vücuda enerji sağlayarak vücudun dinamik olmasını sağlar. Aynı zamanda spor esnasında vücudun kaybettiği suyu yenilemesine katkı sağlar. İçerisinde bulundurduğu B vitamini ve selenyum sayesinde sağlıklı bir bedende bulunması gereken tüm vitamin ihtiyaçlarını görür.

Hindistan cevizi suyu nasıl muhafaza edilir?

Hindistan cevizi suyu içerisi açıldığı zaman çok fazla dışarıda durabilen bir içecek değildir. Hindistan cevizi suyu taze olarak tüketilmelidir ve mümkün olduğunca saklanmadan hemen tüketilmelidir. Açıldığı andan itibaren tadının acılaşan ve vitaminlerini kaybeden hindistan cevizi suyu buzdolabında muhafaza edildiğinde kullanım açısından daha uzun ömürlü olur.

Hindistan cevizi günde ne kadar tüketilmeli?

Hindistan cevizi tat olarak her damak zevkine hitap etmeyebilir. Hindistan cevizini günde 1 adet tüketmek en ideal orandır. Bunun yanında hindistan cevizi yağını günde 2 yemek kaşığı tüketmek sağlık açısından daha uygundur. Diğer tüm besinlerde olduğu gibi hindistan cevizini ve yağını tüketirken herhangi bir yan etkisi olması durumuna karşın bir uzmana danışmanız daha iyi olacaktır.

Çiğ hindistan cevizi nasıl yenir?

Hindistan cevizi taze olarak toplandıktan sonra ikiye ayırılır ve içerisindeki beyaz kısım çıkarılır. İçerisinden beyaz kısmı çıkarılan hindistan cevizini yaş olarak tüketebilirsiniz. Bunun yanında hindistan cevizinin beyaz kısmını kurutarak tatlılarda, pastalarda süs ve aroma verici olarak kullanabilirsiniz. Hindistan cevizinin beyaz kısmını çıkardıktan sonra ezerek hindistan cevizi sütü de yapıp tüketebilirsiniz. Bunun yanı sıra hindistan cevizi açıldıktan sonra içinden çıkan su da direkt olarak içilmeye uygundur.

Kurutulmuş hindistan cevizi nasıl tüketilir?

Yüksek lif kaynağı olan ve içerisinde çok fazla vitamin bulunduran hindistan cevizi kurutulmuş olarak kullanıldığında oldukça faydalıdır. Kurutulmuş hindistan cevizi halk arasında oldukça popüler bir tatlı süsleme yöntemidir. Kurutulmuş hindistan cevizi sadece süsleme için değil aynı zamanda cips olarak da tüketilebilir. Hindistan cevizini kuruttuktan sonra toz hâline getirerek süsleme olarak kullanabilirsiniz. Kurutulmuş hindistan cevizini toz hâline getirmeden biraz daha kurutarak cips olarak da tüketebilirsiniz. Kurutulmuş hindistan cevizi de antioksidan açısından zengindir ve doğru miktarlarda tüketildiğinde pek çok faydası vardır.

Hindistan cevizi nasıl kurutulur?

Hindistan cevizleri dallarından toplandıktan sonra bir yerde ikiye kesilirler. İkiye ayrılan hindistan cevizlerinin içerisindeki beyaz kısımlar çıkarılır ve rendelenerek güneşli bir yerde kurutulur. Eğer güneşli bir ortamınız yoksa hindistan cevizlerini 50 derecelik bir fırında 3 saat bekleterek kurutabilirsiniz.

Hindistan cevizi sütü ne kadar tüketilmeli?

İnsan sağlığı açısından oldukça önemli olan hindistan cevizi sütü günde 1 bardaktan fazla tüketilmemesi önerilir. Fazla tüketim sonucunda çeşitli rahatsızlıklara ya da alerjik reaksiyonlara sebep olabilir. Popüler olarak tüketilen hindistan cevizi kendisinin dışında sütünün kullanımı da oldukça fazladır. Hindistan cevizi sütü vücudun pH seviyesini dengeleyerek temizlenmesinde etkilidir. Kolesterole ve tansiyona iyi gelmekte olan hindistan cevizi sütü bu sağlık sorunlarının oluşmasını engellemede ve vücudun direncini artırmada etkili rol oynar. Hindistan cevizi sütü tarifi:

2,5 su bardağı hindistan cevizi

7,5 su bardağı su

2,5 çorba kaşığı toz şeker

Bir tencereye hindistan cevizini, şekeri ve suyu koyup kaynayana kadar pişirin. Kaynayan suyu alın ve ılıyana kadar bekletin. Ilımış olan hindistan cevizi suyunu blender da en yüksek hızla 1-2 dakika kadar geçirin. Ardından bir kaba alıp süzün. Tüketime hazır hâle gelen hindistan cevizi sütünü buzdolabında 1 haftaya kadar muhafaza edilebilirsiniz.

Hindistan cevizi faydaları nelerdir?

Hindistan cevizi içerisinde bulundurduğu yüksek besin değerleri açısından oldukça faydalı bir meyvedir. Hindistan cevizinin faydaları şu şekilde sıralanabilir:

İçerisinde bulundurduğu monogliseritler ve yağ asitleri sayesinde doğal antibiyotik görevi görür.

Vücudun bağışıklık sistemini artırır.

Hindistan cevizi kandaki trigliserit oranını düşürerek kötü kolesterolü en aza indirir ve iyi kolesterolü artırır.

Hindistan cevizi içerisinde bulundurduğu maddeler sayesinde vücuda rahatlama hissi verir.

Anksiyete ve stres oranını en aza indirir.

Doğrudan bu etki alınmasa da beslenme programlarınıza doktor onayı alarak eklendiğinde zamanla etkisini gösterir.

Hindistan cevizinin içerisinde bulundurduğu potasyum ve magnezyum böbrek için oldukça faydalıdır.

Düzenli ve ölçülerine uygun olarak tüketildiğinde idrar söktürücü olarak kullanılır.

Yapılan araştırmalarda içerisinde fenolik adı verilen antioksidan madde bulundurduğu tespit edilmiştir.

Hindistan cevizi kanser hücreleri ile savaşarak kanser olma riskini en aza indirir.



