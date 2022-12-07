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Çörek otu nasıl tüketilir, günde ne kadar tüketilmeli? Çörek otu su ile içilir mi, faydaları nelerdir?

07.12.2022 17:34 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Çörek otu bir baharat türü olarak bilinir. Pek çok farklı yerde kullanılır ve insan sağlığı için de son derece önemli bir yeri vardır. Özellikle alternatif tıp alanında sıklıkla tercih edilir. İnsan sağlığı için de son derece bağışıklık güçlendirici, sindirim dostu ve bakterilere karşı koruyucu etkisi bulunur. Kan şekerinin düşürülmesine yardımcı bir baharat olan çörek otu doğru miktarda tüketildiği takdirde insan sağlığına da inanılmaz fayda sağlar. Peki, çörek otu günde ne kadar yenmeli?

Çörek otu nasıl tüketilir, günde ne kadar tüketilmeli? Çörek otu su ile içilir mi, faydaları nelerdir?

İçindekiler

  • Çörek otu nasıl tüketilir?
  • Öğütülmüş çörek otu nasıl kullanılır?
  • Çörek otu su ile içilir mi?
  • Çörek otu nasıl kaynatılır?
  • Çörek otunun faydaları nelerdir?

Çörek otu eski zamanlardan bu yana insan sağlığı için pek çok fayda sağlamıştır. Alternatif tıbbın vazgeçilmez besinlerinden biridir. Çörek otu kalp ve damar hastalıklarından göz hastalıklarına kadar çok sayıda rahatsızlığın iyileşmesine katkıda bulunur. Pek çok hastalığın oluşumunu da engeller. Hem tohum hem de öğütülmüş bir şekilde kullanılır. Çörek otu birçok şekilde tüketilebilir. Günlük hayatın vazgeçilmez ürünleri olan hamur işleri, tohum hâli, yağ hâli gibi birçok etkenden bahsedebiliriz. Çörek otunun sağlığa faydalı olması için kahvaltıda ya da akşam yemeklerinizin öncesinde bir tatlı kaşığı çörek otu yutabilir ya da çiğneyebilirsiniz. Bu midenizi de oldukça rahatlatacaktır.

Çörek otu nasıl tüketilir?

Çörek otunun en iyi kullanım şekli çiğnenerek tüketilmesidir. Ancak çörek otunu uzun süreli kullanmak boğazda ve midede yanmaya sebep olur. Tadını sevmeme gibi durumlarla karşılaşabilirsiniz. Bu yüzden suya konularak içilmesi daha tavsiye edilen tüketim şeklidir. Halk arasında kullanımı genel olarak mutfak ürünlerinde yoğunlaşsa da çörek otunun sağlık açısından da büyük etkenleri bulunur. Çörek otunun faydalarından yararlanmak için çörek otunun hamur işleri gibi sağlıksız atıştırmalarla tüketilmemesi gerekir. Çörek otunun faydalarından direkt olarak yararlanmak için çörek otu suyla birlikte içilebilir ya da sağlıklı yiyeceklerin içerisine eklenebilir.

Çörek otunun içerisindeki bol miktarda bulunan magnezyum, çinko, selenyum gibi mineralleri barındırır. Aynı zamanda A, B1, B2, B6 ve H (biyotin) vitaminleri de çörek otu içerisinde bolca bulunur. Fakat tüm bunların arasında öne çıkan ve bu yiyeceği en önemli kılan şey içinde bulunan thymoquinone bileşenidir. Bu bileşen çörek otunun sağlığımız açısından bu kadar faydalı olmasında önemli bir rol oynar.

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Çörek otu günde ne kadar tüketilmeli?

Çörek otu tüketimlerinde miktara dikkat edilmelidir. Her şeyin fazlası faydadan ziyade zarara neden olur. Çörek otunun da fazla tüketimi olumsuz sonuçlara neden olabilir. Bu sebeple dikkatle tüketilmesi önemlidir. Çörek otu direkt olarak tüketilecekse 1 çay kaşığı olacak şekilde tüketilmesi gerekir. Çörek otu yağı da yaklaşık 1 tatlı kaşığı tüketilmesi önerilir.

Öğütülmüş çörek otu nasıl kullanılır?

Çörek otu en çok tohum olarak tercih edilir. Bunun yanı sıra öğütülmüş çörek otu da kullanılır. Ancak öğütülen çörek otunun bekletilmemesi gerekir. Aksi takdirde besin içeriğini kaybeder. Öğütülmüş almak yerine tohum şeklinde alıp kendinizin öğütmesi daha sağlıklı olacaktır. El değirmeni yardımı ile öğütülen çörek otunun sindirimi daha kolay olmuş olacaktır. Anında kullanım sağlarsanız besin de içeriğini kaybetmemiş olacaktır. Öğütülmüş çörek otu hamur işlerinde veya su da bekletilerek kullanılabilir. Çörek otu yoğun bir tada sahiptir ve bu yoğun tadı çörek otunu bir öğütücü yardımıyla ezerek tüketilebilir. Öğütülmüş çörek otunun tadı daha yumuşak olur. Öğütülmüş çörek otu salatalara, soslara, smoothie, ekmek hamuru ya da diğer hamur işlerinde kullanılabilir.

Çörek otu su ile içilir mi?

Çörek otunun su ile içilip içilmediği çok fazla sorulan sorulardan biri olmuştur. Çörek otu acı bir tada sahip olmasından ötürü kimi insanlar kolayca çiğneyemez. Bu sebeple de su ile içilmesi normaldir. Çörek otu yağından bir iki damla kadar bir bardak su içine katıp yemeklerden önce veya sonra tüketebilirsiniz. Hem sağlık açısından son derece faydalı hem de kullanım açısından son derece pratiktir.

Çörek otu nasıl kaynatılır?

Çörek otu suyunun içine atılarak kaynatılır. Özellikle zayıflamak isteyen kişilerin kullanıldığı bir yöntemdir. Çörek otunun kaynatılması son derece basit ve pratiktir. 1 tatlı kaşığı çörek otunu 2 bardak soğuk su içine atın ve kaynatın. Ardından kaynayan çörek otu ve suyunu 5 dakika kenarda dinlendirin. Sonra da suyu süzün ve limon ile tatlandırarak içebilirsiniz. Çörek otu suyunun kullanımı ile beraber kişideki ruh hâline, yıpranmalarına ve ruhsal çöküntülerine de iyi geldiği de yapılan araştırmalar ile belirlenmiştir. Ayrıca tansiyon hastalarına da oldukça iyi gelen çörek otu suyunun tüketilmesiyle beraber kişide bulunan tansiyonun ve kolesterolün dengede kalmasına katkı sağlandığı görülmektedir.

Çörek otunun faydaları nelerdir?

Çörek otu sağlığa çok yararlı bir besindir. Çörek otunun faydalarından bahsetmek gerekirse bunları şu şekilde sıralayabiliriz:

  • Düzenli kullanımda hem eklemlerde hem de kas ağrılarının azalmasında etkilidir.
  • Uykusuzluk problemi çeken bireyler için çörek otu çok faydalıdır.
  • Vücutta meydana gelen yaraların yenilenmesinde faydalıdır. Hücre yenilenmesi sağlar.
  • Dizanteri hastalıklarında tüketilmektedir ve büyük fayda sağlamaktadır.
  • Hemeroit sıkıntıları çekenler için fayda sağlar ve olumlu etkileri bulunmaktadır.
  • Kabızlık sorunu yaşayanlar için bağırsaklara iyi gelir ve mideyi rahatlatır. Mide bulantısını ortadan kaldırır.
  • Saç sağlığını korur ve saçların uzamasında etkilidir.
  • Kalp hastalıklarına iyi gelir.
  • Sinüzüte iyi gelir.
  • Stres ve sıkıntıyı önler.
  • Solunum yollu hastalıklara fayda sağlar.
  • Şekeri düzenler ve kolesterolün dengelenmesini sağlar.

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