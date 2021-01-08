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Göz altı morluklarından kurtulmak için cilt maskesi nasıl yapılır?

Sibel Özdemir Sibel Özdemir 08.01.2021 10:09 | Son Güncelleme:
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Gözlerinizi gerginlik, koyu halkalar, göz torbaları ve yorgunluktan arındıracak cilt maskesiyle geldik. Elma ile göz altı morluklarından kurtulacağınız bu maske kısa sürede farkı görmenizi sağlayacak.

Bugünün zamanında, teknoloji insanı alt etmiş görünüyor. Yaptığımız her görev teknoloji temellidir. Hayatımızı daha basit ve daha az karmaşık hale getirme sürecinde, farkına bile varmadan kendimizi birçok sağlık sorununa duyarlı hale getirdik.

GÖZ ALTI MORLUKLARI EVDEKİ ÇÖZÜM YOLUYLA GİDERİLİYOR

Bunlardan biri gözlerin zarar görmesidir. Bilgisayar ekranlarına, cep telefonlarına ve televizyona sürekli maruz kalmak, bulanık göz görme, göz yorgunluğu ve diğer çeşitli sorunlara katkıda bulunur. Bunlardan biri de kuşkusuz göz altı morlukları. Daha çok genetik ancak yorgunlukla da baş gösteren göz altı morlukları evdeki çözüm yollarıyla giderilebiliyor.

GÖZ ALTI MORLUKLARI İÇİN EV YAPIMI ELMA MASKESİ

Elmanın en üst tabakası maske olarak kullanmak için kesilebilir. Kesilen parçanın üzeri çizilir, sonra bir miktar badem yağı elmanın üzerine dökülür. Böylelikle elmanın etli kısmı içinde bol miktarda badem yağı yani K miktarı barındırır.

Küçük maskeler göz altına 10 dakika boyuna sağa sola kaydırılarak uygulanır. Arzu edilirse bu bakım haftanın 3 günü bakım yapılabilir. Yatmadan önce maskenin kullanılması daha uygundur.

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