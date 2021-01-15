Göz altı morluklarını kapatmak için nasıl makyaj yapılmalıdır?

Çay poşetleri, salatalık dilimleri... Koyu göz altlarımız için ne kullanmamız gerektiğini biliyoruz. Ancak doğru bir kapatıcıyla göz altı makyajını doğru şekilde nasıl uygulayacağınızı biliyor musunuz?

Koyu halkalar genellikle mavi veya gri renktedir. Bunları gizlemek için, renk tekerleğinin zıttı olan şeftali veya portakal rengini uygulamanız gerekir. Açık tenli iseniz, açık ila orta şeftali rengi seçin. Orta ila koyu ten için koyu şeftali veya turuncu renk seçin. Bir kapatıcı seçerken ten renginizden 1-2 ton daha koyu olan bir ton seçin.

GÖZ ALTI MORLUKLARINI TAMAMEN KAPATAN YÖNTEM...

Göz altı morluklarını kapatmak için, tabii ki concealer uygulamak gerekir. Göz altına, tenden çok daha açık bir renk sürmemek gerekir. Morlukları kapatmak için ciltten bir ton koyu concealer sürmek gerekir. Fakat tamamen yok etmenin basit bir yolu vardır.

Kremsi kapatıcılar, daha yoğun kapatma gücüne sahiptirler. Ancak tüm makyözlerin hilesi, color corrector paletleri kullanmaktır. Color correctorlar, ciltteki farklı tonların kontrast renkleridir ve bunları sürerek istenmeyen renkler yok edilebilir. Piyasada bu ürüne ulaşmak çok kolay değildir, ancak elinizle çok rahat yapabilecek bir üründür.

Göz altına sürülecek concealer, gözün yalnızca mor ve iç kısmına sürülmelidir. Dış kısma sürülen concealer, mimik çizgisi yaratmaktan başka bir işe yaramaz.



