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İnce dudakları dolgun göstermenin kolay yolu! Dolgunlaştırmada en önemli nokta...

Sibel Özdemir Sibel Özdemir 14.01.2021 15:33 | Son Güncelleme:
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Kardashian ve Jenner ailesi kuşkusuz birçok kadına kontürlü makyajın inceliklerini ve ince dudakları ameliyat masasına yatmadan nasıl dolgun gösterilebileceğini öğretti. Kylie Jenner gibi dudaklarınızı nasıl dolgunlaştıracağınızı merak ediyorsanız işte adım adım aşamaları.

Hemen hemen herkesin yapabileceği oldukça basit makyaj teknikleriyle ince dudakları dolgun göstermenin yolları oldukça kolay.

İnce dudakları dolgunlaştırmak için, mutlaka dudak kalemiyle dudakların çerçevelenmesi gerekir. Dudağın rengine yakın renkler kullanmanız gerekir. Bir kalem ucu daha yukarıdan çizmeniz gerekir, taşmamalıdır.

ÖNCE DUDAĞIN TAMAMI FONDÖTENLE KAPLANIYOR...

Öncelikle dudakların tamamına concealer veya fondöten sürülür. Böylelikle dudak kendi rengini yok eder ve yapay çizgi daha doğal duracaktır. Kapatıldığı için dış çizgi daha net gözükür. Dış çizginin dışından boyanır.

Ruj seçiminde her zaman açık renklere kaçabilirsiniz. Ancak koyu renk sürdüğünüzde, dudakların ortasının mutlaka açık renkte bırakılması gerekir. Dudakların iç köşelerine koyu renk kalem uygulanır. Rujun daha kalıcı olması için önce kalem sürüp, üstüne ruj sürülebilir.

DOLGUNLAŞTIRMADA ÖN ÖNEMLİ NOKTA...

Dudakları daha da dolgunlaştırmak için, dudakların iç köşesine koyu renk kalem sürülür. Böylelikle dudak daha dolgun gözükecektir.

Dudakları dolgun göstermek istiyorsanız dip gloss sürmeniz gerekir. Dudağın yalnızca ortasına özellikle parlak sürebilirsiniz.

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