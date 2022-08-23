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Göz altı torbalarınızdan şikayet etmeyi bırakın! Göz altı torbalarınızdan doğal yöntemler ile çözün

23.08.2022 11:38 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Gözler tüm duygularımızı ifade etmemizi sağlıyor. Bu nedenle gözlere yapılan bakımlar oldukça önem taşıyor. Eğer ki göz altı torbalarından şikayet ediyorsanız bu probleminizi çözmek doğal yöntemlerden geçiyor. Her evde bulunan malzemeler göz altı torbalarına elveda diyebilirsiniz.

Göz altı torbalarınızdan şikayet etmeyi bırakın! Göz altı torbalarınızdan doğal yöntemler ile çözün

Göz altı torbaları, morlukları daha yaşlı ve yorgun bir görünüme sebep olabiliyor. Genellikle yaş ilerledikçe ortaya çıkan göz altı torbaları gençken de görülebilir. Göz altı torbalarının oluşmasına neden olan etkenler arasında uykusuzluk, yorgunluk, uzun süre ekrana bakmak, genetik, alerji, stres yer alır. Göz altı torbalarını gidermek için evde uygun bakım yöntemlerini izlemek gerekir. İşte göz altı torbalarınızı yok edecek yöntemler…

GÖZ ALTI TORBALARI NASIL GEÇER?

BESLENMENİZE DİKKAT EDİN

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Özellikle alkol ve tuz tüketimi, ince deride şişliklere neden olabilir. Bu yüzden tuz tüketimi sınırlandırılmalı, alkolden uzak durulmalıdır. Ayrıca düzenli olarak beslenmek ve beslenmeye hafif bir ara öğün eklemek gerekir. Gün içerisinde yeteri miktarda su içtiğinizden emin olun.

DÜZENLİ UYUYUN

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Uykusuzluk, göz altı torbalarının başlıca nedenlerinden biridir. Bu yüzden uyku saatlerinize dikkat edin. Mümkün olduğunca her gün aynı saatte uyuyun ve uyanın. Günde en az 8 saat uyuduğunuzdan emin olun.

ALERJİLERİNİZİ KONTROL ALTINA ALIN

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Eğer alerjik bir bünyeye sahipseniz, bu durum hem yüzünüzün hem de göz altlarının şişmesine neden olabilir. Eğer alerjiye neden olabilecek bir gıda tükettiyseniz veya cildinize bir şey uyguladıysanız, şişliğin sebebi bu olabilir. Eğer göz altı torbaları alerjiden kaynaklanıyorsa, alerjen maddelerden uzak durmanız ve doktor tavsiyesiyle bir ilaç kullanmanız gerekebilir.

METAL KAŞIK KULLANIN

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Soğuk kompres, kan damarlarını daraltır ve şişlikleri indirir. Bu nedenle geçici bir göz altı torbanız varsa, soğuk kompres yapabilirsiniz. Metal soğuğu iyi bir şekilde ilettiği için, bir kaşığı göz altlarınıza hafifçe dokundurup çekebilirsiniz.

CİLDİNİZE UYGUN ÜRÜNLERİ KULLANIN

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Eğer cilt yapınıza uygun olmayan, çok yağlı cilt ürünleri kullanıyorsanız, göz altı torbalarıyla karşılaşabilirsiniz. Bu durumda kozmetik ürünleri cilt yapınıza uygun olanlarla değiştirmeniz gerekir.

JELLERLE BAKIM YAPIN

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Kozmetik ürünler satan mağazalarda, göz altı torbaları ve morlukları için uygun jeller bulunmaktadır. Yalnızca gözün alt kısmına uygulanan bu jelleri, haftada bir kez kullanabilirsiniz.

C VİTAMİNİ İÇEREN ÜRÜNLER KULLANIN

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C vitamini ve retinol gibi bileşenler, cildinizi güçlendirir ve göz altı torbalarının azalmasına yardımcı olur. Ayrıca cildinizi parlatarak daha sağlıklı bir görünüm sunar. Beslenmenizde yeteri miktarda C vitamini tükettiğinizden emin olun. İhtiyaç duyarsanız, C vitamini içeren ürünlerden destek alabilirsiniz.

ÇAY VE SALATALIKTAN YARDIM ALIN

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Poşet çay, hem gözleri dinlendirir hem de göz altı morluklarının inmesine yardımcı olur. Bunun için demlediğiniz çay poşetlerinin ılıklaşmasını beklemeniz ve sonrasında yatış pozisyonundayken gözlerinizin üzerinde 15 dakika bekletmeniz yeterlidir. Dilerseniz çay yerine, salatalık dilimlerinden de yardım alabilirsiniz.

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