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  4. Göz altı torbası neden olur? Göz altı torbalarını yok etmek mümkün mü?

Göz altı torbası neden olur? Göz altı torbalarını yok etmek mümkün mü?

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Kadınların en büyük kabuslarından biri kuşkusuz göz altı torbaları. Yaşla birlikte göz altı torbalarının ortaya çıkması estetik kaygıyı da ortaya çıkarıyor. Ancak göz altı torbaları tedavisi ile göz çevresinde oluşan torbaları ya da morlukları yok etmek mümkün.

Göz altı torbası neden olur? Göz altı torbalarını yok etmek mümkün mü?

Göz Hastalıkları Uzmanı Op.Dr. Hakan Yüzer, “Göz altı torbaları tedavisi hakkında detaylı bilgiler edineceğimiz bu yazımızda sizler de yaşadığınız bu sorunlar karşısında yapmanız gerekenleri tam olarak öğrenebilirsiniz. Kadınların kabusu olan göz altı torbaları, çeşitli nedenlere bağlı olarak ortaya çıkar. Özellikle ilerleyen yaş ile göz altında belirli oranda ortaya çıkan göz altı torbaları, göz çevresinde istenmeyen görüntülerin de meydana gelmesine neden olmaktadır. Göz altı torbaları tedavisi ile göz çevresinde oluşan torbaları ya da morlukları yok etmek mümkündür. Her kadın uygun tedavi yöntemi ile karşılaştığı bu sorundan kurtulabilir ve tekrar pürüzsüz bir göz çevresine sahip olabilir” dedi.
Kadınlar için oldukça önemli bir konu olan göz çevresinin, aslında yaşlılık belirtilerini tam olarak ortaya çıktığı ilk bölgelerden biri olduğunu ifade eden Op.Dr. Yüzer, “Yaşlılık kadınlar için oldukça hassas bir durum olması nedeniyle de göz altı torbalarının onlar için bir kabustan farkı olmadığını söylemek doğru olur” diye konuştu.

GÖZ ALTI TORBASI NEDEN OLUR?

Op.Dr. Yüzer, göz altı torbalarına neden olan faktörleri şöyle sıraladı: Yaşlanmaya bağlı oluşan göz altı torbaları; Günlük hayatta yaşana stres ve yorgunluk, kalıtsal nedenler, herhangi bir nedenle kullanılan ilaçlar, vücuttaki hormonlarda değişim yaşanması, alerjiye bağlı reaksiyonlar, dengesiz ve düzensiz uyku, aktif olarak ya da pasif olarak sigara içilmesi, kalp ve böbrek rahatsızlıkları, tüm bu etkenler göz altında morluk ya da torba oluşmasında etkilidir. Bu yüzden göz altı torbaları ile karşı karşıya kalmamak için yukarıda belirtilen etkenlerden uzak durmak ve günlük hayatı buna göre ayarlamak gerekir. Aksi taktirde erken yaşlarda bile göz altı torbaları ortaya çıkabilir ve göz çevresinde oldukça hoş olmayan görüntüler kendisini gösterebilir.

GÖZ ALTI TORBALARI İLERİ DÜZEYDEYSE...

Göz altı torbalarının tedavisinin sebebe yönelik olması gerektiğini kaydeden Op.Dr. Yüzer, “Ayrıca yaş, genel sağlık durumu, geçirilmiş hastalıklar ve kullandığı ilaçlar önemlidir. Eğer göz altı torbaları ileri düzeyde ise bunların ameliyatı bir seçenektir. Lokal ya da genel anestezi ile yapılabilmektedir. Ameliyat istemeyen hastalar için göz altı torbalarının İğneli Radyofrekans ile eritilmesi düşünülebilir. Beraberinde kırışıklık varsa ayrıca Lazer ya da Patentli Plazma cihazı kullanılabilir. Bunun dışında göz altı yağları eritici Mezoterapi ve Göz Altı Işık dolgusu seçeneklerdendir. Hangi tedavi yönteminin seçileceği kişiye özel değişmektedir. Yine yüzün yukarı doğru çekilmesi ile ilgili yapılan ipler, dolgularla göz altı torbalarının giderilmesi sağlanabilmektedir. Kalıcılığı kişiye özel değişmektedir” açıklamalarında bulundu.

(İHA)

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Göz altı torbaları Göz altı morlukları

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