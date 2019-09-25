KADIN

Göz çevresinde yağ bezesi neden olur?

Azra'nın Günlüğü Azra'nın Günlüğü
GÜZELLİK - MODA HABERLERİ  | 25.09.2019 17:02 | Son Güncelleme

Göz Hastalıkları Uzmanı Op.Dr. Hakan Yüzer, “Göz kapağında ve çevresinde oluşan yağ bezelerinin görmeyi olumsuz etkileyecek bir durum olmasa da büyüdükçe kişide kötü bir görüntü oluşturuyor. Bu durumda psikolojiyi olumsuz etkiliyor. Yağ bezeleri göz kapağı ve göz altı dahil vücudun herhangi bir bölgesinde yağ dokusundan oluşan iyi huylu kitlelerdir. Bu yağ bezeleri çoğunlukla herhangi bir ciddi sağlık sorununa neden olmaz” dedi.

Göz çevresinde yağ bezesi neden olur?

Göz Hastalıkları Uzmanı Op. Dr. Hakan Yüzer, göz çevresinde oluşan yağ bezeleri hakkında bilgiler verdi.

Vücutta yağ bezesinin oluşumunun nedeninin tam olarak bilinmese de etkileyen faktörlerin olduğunu ifade eden Dr. Yüzer, “Bunlar; yüksek kolestrol, kıl kökü iltihabı, genetik geçiş, metabolik hastalıklar, kötü beslenme, yağlı yiyecekler, gün içerisinde hareketsiz durmak gibi. Göz ve çevresinde oluşan yağ bezelerinin çıkmasının nedeni bölgedeki damarların yağlanmasından da kaynaklanabilir. Bu yağlanmanın kesin nedeni göz doktorunun muayenesi ve tetkikler sonrası ortaya çıkar. Gözaltı bölgesindeki yağ bezelerinin geçmesi için öncelikle kolesterolü artıracak gıdalar tüketilmemelidir. Bu gıdalar arasında et, siyah çay, kahve, nescafe, peynir vb. gıdalardan uzak durmalısınız” diye konuştu.

1

Uzak durulması gereken gıdaların dışında stresten de uzak olunması gerektiğini kaydeden Dr. Yüzer, “Uykusuzluk, yorgunluk, üzüntü, ağlamak gibi durumlar göz altı yağlarının artmasına sebep olabilir. Göz bölgesinde çıkan yağ bezelerinden kurtulmak için Plexr Plazma uygulaması yapılır. Son derece acısız, basit ve kısa süren bu uygulama da göz kapağı bölgesine özel hazırlanan uyuşturucu jel sürüldükten sonra PLEXR ile göz kapaklarınıza lazer vuruşları yapılıyor. Ve göz çevresi bölgesinde meydana gelen yağlardan kurtulmanızı sağlıyor. Bu yöntem sayesinde ameliyat korkusu olan kişilerin gönül rahatlığı ile tedavi olmaları mümkün. Hiçbir yan etkisi olmadığı gibi, bu konuda uzman bir doktor tarafından yapıldığı taktirde, işlem sonrası bir komplikasyon veya aksi durumlar söz konusu olmuyor” şeklinde konuştu.

İHA

PARTNER Fotoğraflarını gören hayrete düşüyor! Kimi isterse ona benziyor Fotoğraflarını gören hayrete düşüyor! Kimi isterse ona benziyor
Defilede şeffaf anlar! Arkasını döndüğü an...Defilede şeffaf anlar! Arkasını döndüğü an...
Revizyon burun estetiği nedir?Revizyon burun estetiği nedir?
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
yağ bezeleri göz çevresi yağ bezesi

En Çok Okunan Haberler

Herkesin içinde olay ifşa! 'Göğüsleri ağzımdan çıkıyor'

Herkesin içinde olay ifşa! 'Göğüsleri ağzımdan çıkıyor'

Büyük aşk bitti mi? Şeyma'dan şaşırtan hareket

Büyük aşk bitti mi? Şeyma'dan şaşırtan hareket

Kadınlar bu üç şeyi duş alırken düşünüyor

Kadınlar bu üç şeyi duş alırken düşünüyor

'Eyvah metabolizmam az çalışıyor' diyorsanız...

'Eyvah metabolizmam az çalışıyor' diyorsanız...

Düğüne vajina desenli elbiseyle katıldı olay oldu

Düğüne vajina desenli elbiseyle katıldı olay oldu

Kansızlığın nedeni belki de budur! Faydalı diye çok sık tüketmeyin

Kansızlığın nedeni belki de budur! Faydalı diye çok sık tüketmeyin

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

'İyi ki geçmişte kaldı' diyeceksiniz!

'İyi ki geçmişte kaldı' diyeceksiniz!

Aradığınız tüm ürünler akıl almaz indirimlerle Hepsiburada’da!

Aradığınız tüm ürünler akıl almaz indirimlerle Hepsiburada’da!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Paris Moda Haftası Bella Hadid rüzgarı! Mugler defilesine damga vurdu

Defilede şeffaf anlar! Arkasını döndüğü an...

Zeytinyağını mutfaktan güzellik rutininiz için çıkaracaksınız

Bu kez başka bir neden için kullanacaksınız

Revizyon burun estetiği nedir?

Revizyon burun estetiği nedir?

Vajina desenli elbise olay yarattı ancak bu moda olabilir!

Düğüne vajina desenli elbiseyle katıldı olay oldu

Metabolizma hakkında bilmeniz gereken 4 önemli nokta

'Eyvah metabolizmam az çalışıyor' diyorsanız...

Yüz estetiğinde sonbahar trendleri

Yüz estetiğinde sonbahar trendleri

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.