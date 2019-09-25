Göz çevresinde yağ bezesi neden olur?

Göz Hastalıkları Uzmanı Op. Dr. Hakan Yüzer, göz çevresinde oluşan yağ bezeleri hakkında bilgiler verdi.

Vücutta yağ bezesinin oluşumunun nedeninin tam olarak bilinmese de etkileyen faktörlerin olduğunu ifade eden Dr. Yüzer, “Bunlar; yüksek kolestrol, kıl kökü iltihabı, genetik geçiş, metabolik hastalıklar, kötü beslenme, yağlı yiyecekler, gün içerisinde hareketsiz durmak gibi. Göz ve çevresinde oluşan yağ bezelerinin çıkmasının nedeni bölgedeki damarların yağlanmasından da kaynaklanabilir. Bu yağlanmanın kesin nedeni göz doktorunun muayenesi ve tetkikler sonrası ortaya çıkar. Gözaltı bölgesindeki yağ bezelerinin geçmesi için öncelikle kolesterolü artıracak gıdalar tüketilmemelidir. Bu gıdalar arasında et, siyah çay, kahve, nescafe, peynir vb. gıdalardan uzak durmalısınız” diye konuştu.

Uzak durulması gereken gıdaların dışında stresten de uzak olunması gerektiğini kaydeden Dr. Yüzer, “Uykusuzluk, yorgunluk, üzüntü, ağlamak gibi durumlar göz altı yağlarının artmasına sebep olabilir. Göz bölgesinde çıkan yağ bezelerinden kurtulmak için Plexr Plazma uygulaması yapılır. Son derece acısız, basit ve kısa süren bu uygulama da göz kapağı bölgesine özel hazırlanan uyuşturucu jel sürüldükten sonra PLEXR ile göz kapaklarınıza lazer vuruşları yapılıyor. Ve göz çevresi bölgesinde meydana gelen yağlardan kurtulmanızı sağlıyor. Bu yöntem sayesinde ameliyat korkusu olan kişilerin gönül rahatlığı ile tedavi olmaları mümkün. Hiçbir yan etkisi olmadığı gibi, bu konuda uzman bir doktor tarafından yapıldığı taktirde, işlem sonrası bir komplikasyon veya aksi durumlar söz konusu olmuyor” şeklinde konuştu.

İHA

