Göz çevresindeki kırışıklıklara karşı 4 altın ipucu

Göz çevresi cilt en ince deriye sahip bölgedir ve hareketli yapısı sebebiyle sarkma ve kırışmaya yatkındır. Cildin sağlıklı ve pürüzsüz görünmesini sağlayan elastin ve kolajen yıllar içinde azaldığı için en erken kırışmaya başlayan yer göz çevresidir. Bu kırışıklıklar yaşlanmanın doğal ve kaçınılmaz bir parçasıdır. Kaz ayakları sadece yaşlılık belirtisi değildir.

Göz çevresindeki kırışıklıklara sebep olan faktörler şunlardır:

Güneş ışınlarına karşı gözleri ve göz çevresini koruyamamak

Genetik yatkınlık

Gözleri kısarak bakmak

Uyku düzensizliği

Gözleri ovuşturmak

Fazla mimik yapmak

Yüzüstü yatmak

Alerjik reaksiyonlar

GÖZ ÇEVRESİNDEKİ KIRIŞIKLIKLARA KARŞI 4 ALTIN İPUCU

Göz ve göz çevresini tamamen kaplayan UV filtreli güneş gözlüklerini tercih edin. Her mevsim güneş koruyucu krem kullanın. Işığa uyum sağlayan, renk kontrastını artıran ve göz kısmayı azaltan yeni nesil gözlük ve kontakt lensleri tercih edin. Cildinizi nemlendirmek için bol bol su için.

GÜLÜMSEMEK GÖZ ÇEVRESİNDE KIRIŞIKLIĞA SEBEP OLUR MU?

Gülümsemek de göz çevresinde kırışıklığa sebep olabilir. Buna rağmen yukarıdaki ipuçlarını uygulayarak göz çevresinde oluşabilecek kırışıklıkların derinleşmesini engelleyebilirsiniz.

