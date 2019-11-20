Göz çevresindeki kırışıklıklara karşı 4 altın ipucu

Göz çevresi cilt en ince deriye sahip bölgedir ve hareketli yapısı sebebiyle sarkma ve kırışmaya yatkındır. Cildin sağlıklı ve pürüzsüz görünmesini sağlayan elastin ve kolajen yıllar içinde azaldığı için en erken kırışmaya başlayan yer göz çevresidir. Bu kırışıklıklar yaşlanmanın doğal ve kaçınılmaz bir parçasıdır. Kaz ayakları sadece yaşlılık belirtisi değildir.
Güneş ışınlarına karşı gözleri ve göz çevresini koruyamamak
Genetik yatkınlık
Gözleri kısarak bakmak
Uyku düzensizliği
Gözleri ovuşturmak
Fazla mimik yapmak
Yüzüstü yatmak
Alerjik reaksiyonlar
Göz ve göz çevresini tamamen kaplayan UV filtreli güneş gözlüklerini tercih edin. Her mevsim güneş koruyucu krem kullanın. Işığa uyum sağlayan, renk kontrastını artıran ve göz kısmayı azaltan yeni nesil gözlük ve kontakt lensleri tercih edin. Cildinizi nemlendirmek için bol bol su için.
Gülümsemek de göz çevresinde kırışıklığa sebep olabilir. Buna rağmen yukarıdaki ipuçlarını uygulayarak göz çevresinde oluşabilecek kırışıklıkların derinleşmesini engelleyebilirsiniz.
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