KADIN

Göz çevresindeki kırışıklıklara karşı 4 altın ipucu

Azra'nın Günlüğü Azra'nın Günlüğü
GÜZELLİK - MODA HABERLERİ  | Son Güncelleme

Göz Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Ferda Çiftçi, göz çevresinde oluşan kırışıklıkların nedenleri ile bu kırışıklıklara karşı alınabilecek basit önlemleri anlattı.

Göz çevresindeki kırışıklıklara karşı 4 altın ipucu

Göz çevresi cilt en ince deriye sahip bölgedir ve hareketli yapısı sebebiyle sarkma ve kırışmaya yatkındır. Cildin sağlıklı ve pürüzsüz görünmesini sağlayan elastin ve kolajen yıllar içinde azaldığı için en erken kırışmaya başlayan yer göz çevresidir. Bu kırışıklıklar yaşlanmanın doğal ve kaçınılmaz bir parçasıdır. Kaz ayakları sadece yaşlılık belirtisi değildir.

  • Göz çevresindeki kırışıklıklara sebep olan faktörler şunlardır:

Güneş ışınlarına karşı gözleri ve göz çevresini koruyamamak
Genetik yatkınlık
Gözleri kısarak bakmak
Uyku düzensizliği
Gözleri ovuşturmak
Fazla mimik yapmak
Yüzüstü yatmak
Alerjik reaksiyonlar

2

GÖZ ÇEVRESİNDEKİ KIRIŞIKLIKLARA KARŞI 4 ALTIN İPUCU

Göz ve göz çevresini tamamen kaplayan UV filtreli güneş gözlüklerini tercih edin. Her mevsim güneş koruyucu krem kullanın. Işığa uyum sağlayan, renk kontrastını artıran ve göz kısmayı azaltan yeni nesil gözlük ve kontakt lensleri tercih edin. Cildinizi nemlendirmek için bol bol su için.

3

GÜLÜMSEMEK GÖZ ÇEVRESİNDE KIRIŞIKLIĞA SEBEP OLUR MU?

Gülümsemek de göz çevresinde kırışıklığa sebep olabilir. Buna rağmen yukarıdaki ipuçlarını uygulayarak göz çevresinde oluşabilecek kırışıklıkların derinleşmesini engelleyebilirsiniz.

Yolun ortasında o halde görünce... Yolun ortasında o halde görünce...
Çoğu kadın özeniyor ama büyük göğüsler sağlığı bozuyor Çoğu kadın özeniyor ama büyük göğüsler sağlığı bozuyor
'Kadınların en büyük sorunu' deyip mayo üretti!'Kadınların en büyük sorunu' deyip mayo üretti!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
göz çevresi kırışıklıkları göz çevresi kırışıklık nedenleri

En Çok Okunan Haberler

Zengin eşten sonra modacı kardeşiyle gündemde

Zengin eşten sonra modacı kardeşiyle gündemde

'Ne kadar iğrenç bir şey ben utanıyorum'

'Ne kadar iğrenç bir şey ben utanıyorum'

Acı gerçek! Endometriozis ağrısı görünür olsaydı nasıl olurdu?

Acı gerçek! Endometriozis ağrısı görünür olsaydı nasıl olurdu?

Sıcak banyoya elveda deyin

Sıcak banyoya elveda deyin

Efsanesini öğrenip satın alın! Kokina'nın rengi bozulmadan duruyorsa...

Efsanesini öğrenip satın alın! Kokina'nın rengi bozulmadan duruyorsa...

Maketini yaptırdı sosyal medyayı ikiye böldü

Maketini yaptırdı sosyal medyayı ikiye böldü

İlginizi Çekebilir

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

Şeytan dudağına dikkat!

Şeytan dudağına dikkat!

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Gevrek, çiğdem bitti sıra geldi buna! İşte İzmir kumralı

Gevrek, çiğdem bitti sıra geldi buna! İşte İzmir kumralı

Vajina şekli nasıl olmalı?

Vajina şekli nasıl olmalı?

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
'Deodorantı yatarken kullanın!' Peki nasıl bir etkisi var?

'Deodorantı yatarken kullanın!' Peki nasıl bir etkisi var?

Cilt çatlaklarını tetikleyen 3 maddeye dikkat

Cilt çatlaklarını tetikleyen 3 maddeye dikkat

Baby Face Beauty ile cildinizdeki izlerle vedalaşın

Dakikalar içinde cildinizdeki izlerle vedalaşın

Kadınların hayatını zorlaştıran giyim hataları! Sağlığı bile etkiliyor

Olmuyorsa zorlamayın! Giydikten sonra boşluk kalıyorsa...

Prenses Diana'nın ikonik kadife elbisesi 265 bin dolara satıldı

Diana'nın ikonik elbisesi satıldı

Yere dökülen ojeyi çıkarmanın yolu kimsenin aklına gelmez

Kimsenin aklına gelmez! Yere dökülen oje böyle çıkarıldı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.