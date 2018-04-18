Göz estetiği ameliyatları nedir, nasıl yapılır ve neden gereklidir?

Bildiğiniz gibi geçen haftaki yazımda, sizlere kaş kaldırma ameliyatlarının detaylarından bahsetmiştim. Kaş kaldırma konulu yazımın ardından, bu hafta göz estetiği ameliyatları hakkında merak edilen soruları yanıtlamak istedim.

Göz estetiğinden ya da göz estetiği ameliyatlarını konuşurken, bu konuyu kaş kaldırma ameliyatlarından ayırmamak gerekir. Bahsettiğim her iki ameliyat da aslında “kuzenlerdir”. Yani genellikle birbirlerinden ayrılmazlar.

Göz kapağına yapılan estetik ameliyatlarına tıp literatüründe ‘Blefaroplasti’ denilmektedir. Göz kapakları, vücudun en ince yapısı olması, sürekli hareket etmesi ve çevresel faktörlerden çok kolay etkilenmesi nedeniyle özel bir öneme sahiptir. Yaşlanma nedeniyle göz kapakları nasıl etkilenir? Yaşlanma belirtileri yüzümüzde genellikle 30’lu yaşlarda ilk olarak göz çevresindeki kırışıklıklar ve göz torbalarının oluşumuyla kendini gösterir. Zamanla göz kapaklarımızın gerginliği azalır, kaşlar gözlerimizin üzerine yığılır. Derin kısımlarındaki yağ dokularının dışarıya doğru yaptığı baskılarla da sarkmalar ve göz altında ve üstünde torbalanmalar oluşur. Doğal yaşlanma sürecimiz içinde gözlerin üzerine sarkan, ağırlık yapan cilt ve yağ dokuları görme alanımızı daraltır ve refleks olarak yapılan kaş kaldırma neticesinde alnınızda paralel kırışıklıklar oluşmaya başlar.

Gözlerimizin üzerine sarkan cilt nedeniyle, görme keskinliğimiz de azalır bunun yanında, alın kaslarımızı aşırı gergin tutmaktan dolayı da akşamları baş ağrılarımız oluşabilir.

Estetik göz kapağı ameliyatlarının amacı nedir? Göz kapağı estetiği ile sarkmış üst göz kapakları kaldırılır, göz üstünde ve altında şişkinlik yapan torbalar alınır. Böylece göz etrafının daha genç görünmesi, hastalarımızın daha keskin ve etkileyici bakışlara sahip olmaları amaçlanır. Bunun yanı sıra, hastaların ortak şikayetleri olan yorgun, kızgın ya da uykulu görünümleri, göz kapağı estetiği ameliyatları ile düzeltilebilir.

Göz kapağı ameliyatları, aslında sadece estetik problemleri ortadan kaldırma amacıyla yapılmaz. Doğuştan ya da sonradan oluşabilen göz kapağı sarkıklıkları (düşüklükleri) ya da göz kapağı üzerinde bulunan cilt tümörleri nedeniyle de yapılabilir. Estetik göz kapağı ameliyatları, kozmetik kazanımlarının yanı sıra, azalan görme alanını artırma, gözleri daha kolay açabilmeyi sağlama, kitap okuyabilme gibi birçok önemli günlük aktivasyonu kolaylaştırması nedeniyle fonksiyonel nedenlerle de planlanabilir. Göz kapağı ameliyatlarına nasıl hazırlanılmalı? Göz kapağı estetik ameliyatı, diğer estetik ameliyatları ile karşılaştırıldığında nispeten basit bir girişimdir. Buna rağmen, tüm ameliyatların öncesinde olduğu gibi, bu ameliyat öncesinde de göz sağlığınıza ve genel sağlık durumunuza yönelik titiz bir araştırma yapılmalıdır.