Göz estetiği nedir? Ameliyatsız göz estetiği nasıl olur?

Hızla akan yıllar ve yorucu hayat temposu, izlerini özellikle ciltte belirgin şekilde bırakabiliyor. Göz, alın ve dudak çevresinde oluşan ince çizgiler zamanla daha da derinleşerek yaşlı bir görünüme neden olabiliyor. Canlılığını ve elastikiyetini zamanla kaybeden cilt ise yenilenmeye ihtiyaç duyuyor. Zamana yenik düşen ciltlere bütüncül bir yaklaşım sunan Dünyagöz Etiler Estetik Birimi’nden Dr. Meral Seyman ve Op. Dr. İskender Alkın Solmaz, göz ve göz çevresi estetiğinde uygulanan medikal ve cerrahi yöntemleri açıklıyor.

Hızla akan yıllar ciltte gözle görülür sonuçlara yol açabiliyor. Çevresel faktörler, güneş ışınlarına fazla maruz kalmak, sigara içmek cildin bu yaşlanma sürecini hızlandırıyor. Zamanla vücudun birçok noktasındaki dokularda sarkmalar, nem kaybı ve lekeler oluşmaya başlayabiliyor. Yüzün odak noktası olan göz ve göz çevresi ise bu süreçten en fazla hasarı alan bölge olarak dikkat çekiyor.

Yaşlanma etkilerinin kişide oluşturduğu psikolojik travmalara çözüm ise estetikte uygulanan bütüncül yaklaşımlar oluyor. Botoks, dolgu, mezoterapi, PRP, somon DNA, Hydrafacial ve H100 aşısı gibi medikal estetik uygulamalar, kişinin sahip olduğu doğal ifade değiştirilmeden olumlu sonuçlar alınırken ilerlemiş kırışıklık, torbalanma ve sarkma gibi bozukluklara karşı uygulanan cerrahi uygulamalarla da olumlu sonuçlar alınabiliyor.