Göz kapağı düşüklüğüne dikkat

Göz Hastalıkları Uzmanı Op. Dr. Hakan Yüzer, “Göz çevresinde görülen sorunlar birçok kişinin canını sıkar ve hatta psikolojisini de olumsuz yönde etkiler. Bu sorunlardan biri de göz kapağı düşüklüğüdür” dedi.

Göz kapağı düşüklüğü, tıbbi ismi ile ’ptozis’in, her yaş grubunda görülebilen, göz kasının zayıflamasına veya hiç çalışmamasına bağlı olarak meydana gelen bir göz hastalığı olduğunu dile getiren Op. Dr. Hakan Yüzer, “Doğumsal olarak göz kasının hiç gelişmediği durumlarda (konjenital ptozis) bebek bir veya her iki göz kapağı düşüklüğü ile doğar. Göz kapağı düşüklüğü, gözün kapağının gözün alt kapağına doğru düşmesi şeklidir” diye konuştu.

Göz kapağı düşüklüğünün birçok sebebi olabileceğine dikkat çeken Op. Dr. Hakan Yüzer, açıklamasını şöyle sürdürdü:

“Göz kapağında meydana gelen ödem, enflamasyon, tümöral durumlar, kontakt lens kullanımı, göz kapağının travmatik nedenlerle ya da yaşa bağlı olarak gevşeme durumu gibi. Bunların dışında nörolojik bazı sorunlar (göz kapağını kaldırma konusunda görevli sinirin şeker hastalığı ya da yüksek tansiyona bağlı olarak veya kafa içindeki dolaşımı sırasında oluşan basılar, sinir-kas kavşağındaki bazı patolojiler ve göz kaslarını da etkileyen birtakım kas hastalıkları) nedeniyle de göz kapağı düşüklüğü meydana gelebilir. Göz kapağı düşüklüğü mutlaka tedavi edilmesi gereken bir hastalıktır. Kişinin sosyal yaşamını olumsuz yönde etkileyebilen bu rahatsızlık aynı zaman da görme ilerleyen zamanda görme sorununa da neden olabilmektedir."

Op. Dr. Hakan Yüzer, göz kapağı düşüklüğü tedavisi konusunda ise şunları söyledi:

“Göz kapağı düşüklüğünde tedavi olarak genellikle cerrahi planlanmaktadır. Doğuştan göz kapağı düşüklüklerinde eğer kapak gözün görme aksını etkileyecek kadar aşağıda ise beklenmeden ameliyat edilmelidir. İleri yaşta olan kapak düşüklüklerinde göz kapağı dışarıdaki deri üzerinden ya da göz kapağının içinden müdahale edilerek ameliyat edilebilmektedir. Bu ameliyatlardan sonra 1 hafta beklenir ve gerekli görülürse dikişler alınır. Ameliyat sonrası 3-6 ay beklenir son durumu görülür .Yüzde 10 ihtimal ile ikinci bir ameliyat gerekebilir. Bazı durumlarda ayrıca kaşa ve göz kapağı üzerine müdahale edilerek başka problemler varsa onlarda çözülebilir.”



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