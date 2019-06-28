Göz kapağı sarkması kabusunuz olmasın! Bu numarayı deneyin

Sarkık göz kapaklarınız varsa, üst veya alt göz kapağının derisi kenardan taşar. Çoğunlukla üst göz kapaklarında görülen sarkma, cildinizin daha elastik bir durumda olması nedeniyle daha yaşlı görünmenize neden olur.

Peki, yüzünüze bir destek vermek ve bu sarkık göz kapaklarını daha az belirgin hale getirmek için neye ihtiyacınız var? Basit: İki renkte rimel.

Kahverengi ve siyah maskara gözlerinizin daha az yorgun görünmesini sağlamak için mükemmel bir optik illüzyon yaratıyorlar. Alt kirpiklerinize kahverengi maskara, üst kirpiklerinize siyah maskara uygulayın. Kirpiklerin ortasına odaklanın ve buraya daha yoğun maskara uygulayın. Farkı göreceksiniz.



