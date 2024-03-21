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    4. Göz kızarıklığı deyip geçmeyin! 'Tedavide geç kalınırsa...'

    Göz kızarıklığı deyip geçmeyin! 'Tedavide geç kalınırsa...'

    21.03.2024 13:21
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    Göz Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Op. Dr. Hatice Onur, gözde kızarma çapaklanma sulanma batma ile kendini gösteren konjonktivit hakkında bilgi verdi. Hastaların genelde kırmızı göz sorunu ile kendilerine geldiğini anlatan Onur, “Her kırmızı göz konjonktivit olmayabilir, bunu mikroskobik muayene ile anlarız” dedi.

    Konjonktivitin en sık görülen göz enfeksiyonlarında olduğunu ifade eden Onur, viral, bakteriyel ve alerjik olarak 3 tip konjonktivit olduğunu aktararak, “Virüslerden (nezleye neden olan virüslerin benzeri virüslerden) kaynaklanan viral tip çok bulaşıcıdır, ancak genellikle birkaç gün içinde tedaviye gerek olmadan kendi kendine iyileşebilir. Ama yine de viral enfeksiyonları basite almamak gerekir. Özellikle Adenoviral Konjonktivit çok ciddi seyredebilir. Bakterilerin neden olduğu Bakteriyel Konjonktivit ise, tedavi edilmezse göze ciddi zarar verebilir. Gözde yoğun akıntı (sarı-yeşilimsi renkte) vardır ve bulaşıcıdır. Alerjik Konjonktivit göz nezlesi olarak da bilinir. Polenler, toz ya da hayvan tüyüne alerjisi olanlarda görülebilir” dedi.

    "HİJYENİK NEDENLERLE ÇOCUKLARDA DAHA FAZLA GÖRÜLÜYOR"

    Üst solunum yolu enfeksiyonlarıyla birlikte son zamanlarda influenza salgınları nedeniyle çocuklarda çok sayıda viral konjonktivit vakası gördüklerini ifade eden Op. Dr. Onur, “Çünkü çocuklarda üst solunum yolu enfeksiyonları ile birlikte özellikle öksürme ve hapşırma ile bulaşabiliyor. Hijyenik nedenlerle çocuklarda daha fazla görülüyor. Okullarda ve kreşlerde de salgın şeklinde oluyor” şeklinde konuştu.

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    "TEDAVİ EDİLMEZSE GÖRME SORUNLARI OLUŞTURABİLİR"

    Konjonktivitin tedavi edildiğinde kalıcı bir hasar bırakmadan iyileştiğini ifade eden Dr. Onur, “Ancak tedavide geç kalınırsa veya hasta göz damlalarını, ilaçlarını kullanmazsa tablo ciddileşebilir, Keratite dönüşebilir. Keratit, gözün şeffaf örtüsü olan korneanın iltihaplanması demektir. Doğru tedaviler uygulanmazsa gözde aşırı kaşıntı meydana gelir. Çok kaşınma ileride keratokonus denilen korneanın incelmesi ile meydana gelen hastalığa neden olur. Bu da kalıcı görme kusurunu beraberinde getirir. Yani basit bir konjonktivit gözün görme bölümünü de etkileyebilir” diye belirtti.

    TEDAVİ YÖNTEMLERİ

    Konjonktivitin tedavi şeklinin enfeksiyona neden olan faktöre göre düzenlendiğini dile getiren Op. Dr. Hatice Onur, tedavi yöntemlerine ilişkin şunları söyledi:

    “Viral enfeksiyonların herhangi bir spesifik tedavisi olmamakla beraber, şikayetleri azaltacak ve enfeksiyon geçene kadar rahat hissetmeyi sağlayacak bir takım ilaçlar önerebilir. Bakteri kaynaklı olanlar antibiyotik tedavisine cevap verir. Antibiyotik göz damlası ve merhemleri kullanılır. Alerjik konjonktivitte göz damlalarıyla alerjinin neden olduğu kaşıntı ile kızarıklık giderilir.”

    KORUNMA YOLLARI

    Göz Doktoru Op. Dr. Hatice Onur, konjonktivitten korunma yollarını ise şöyle sıraladı:

    “Ellerinizi sık sık yıkayın, başkalarının kişisel eşyalarını (havlu, makyaj malzemesi gibi) kullanmayın. Gözlerinizde enfeksiyon varsa havuza girmeyin. Havuza girerken yüzücü gözlüğü kullanın. Lenslerinizi ellerinizi yıkadıktan sonra takıp çıkarın, lens solüsyonun her defasında yenileyin. Hapşırırken ve öksürürken ağzınızı kapatın, sonrasında gözünüzle temas etmeyin. Lenslerinizi başkalarıyla paylaşmayın. Ellerinizin değdiği mutfak tezgahı, lavabo, cep telefonu gibi yüzeyleri sık sık temizleyin” dedi. (İHA)Bu içerik Hande Dağ tarafından yayına alınmıştır

    ChefGPT


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