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Göz kuruluğu için nelere dikkat edilmelidir? Soğuk veya sıcak havanın göze etkisi nasıl olur?

SAĞLIK HABERLERİ  | 24.12.2018 13:09 | Son Güncelleme

Yazın havaların genel sıcaklığından kışın ise bulunduğumuz ortamın ısısını artırdığımız için nem oranı düşer ve bu da gözlerimize olumsuz etki edebilir. Kaşınan gözler, kışın sık görülen bir sorundur ve buna düşük nem sebep olur. İşte uzmanlardan göz kuruluğunu önlemek için tavsiyeler.

Göz kuruluğu için nelere dikkat edilmelidir? Soğuk veya sıcak havanın göze etkisi nasıl olur?

Soğuk havalarda yüksek ısılarda çalıştırılan kalorifer ve klimalar göz kuruluğuna neden oluyor. Özellikle arabanızın ısıtıcısını yüzünüze doğru ayarlamayın.

Kışın, düşük nem nedeniyle; kuru bir cilt, çatlamış dudaklar ve kuru gözlerle mücadele etmek durumunda kalabilirsiniz. Kışın, soğuk havalarda nem oranı düşer. Kaşınan gözler, kışın sık görülen bir sorundur ve buna düşük nem sebep olur.

Altınbaş Üniversite Hastanesi Medical Park Bahçelievler Göz Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Öğr. Üyesi Fatih Atmaca, kışın gözlerimizin kurumaması için önemli tavsiyelerde bulundu…

• Soğuk dış hava ve ısıtılmış iç hava, genellikle diğer ortamlardan daha az neme sahiptir. Kışın çoğu insan soğukla savaşmak için evlerinde veya ofislerinde ısıyı açıyor. Sonunda da nem oranı iyice düşüyor. Bu da göz sağlığı için olumsuz sonuçlar doğuruyor. Isıtılmış yerlerde zaman geçiriyorsanız, havaya nem eklemek için bir nemlendirici kullanın.
• Bolca sıvı için. Vücudunuzu nemli tutmak gözlerinizdeki nemin korunmasına da yardımcı olur.
• Omega-3 alımınızı artırın.

ARABANIN ISITICISINI YÜZÜNÜZE DOĞRU AYARLAMAYIN!

• “Isıyı doğrudan yüzünüze üfletmeyin çünkü bu, gözlerinizdeki nemi kurutur. Özellikle arabanızda, ısıtıcı deliklerini yüzünüze değil alt bedeninize doğru yönlendirin. Dışarıdayken, tozların ve rüzgarın gözlerinize girmesini engellemek için koruyucu gözlük veya siperliği olan bir şapka kullanın” dedi.
• Kontakt lens kullanıyorsanız, lenslerinizi takarken ellerinizin temiz olduğundan emin olun. Soğuk havalarda gözleriniz daha da kuruduğundan, lensle temasta enfeksiyon ve kaşıntı riskini azaltmak için el hijyenine daha çok önem verin.
• Kışın ara sıra kuruyan gözlerinizin en sonunda kuru göz hastalığına yakalanmaması için doktor muayenesini ihmal etmeyin.

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Anahtar Kelimeler:
göz kuruluğu Göz sağlığı

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