Göz kuruluğu için nelere dikkat edilmelidir? Soğuk veya sıcak havanın göze etkisi nasıl olur?

Soğuk havalarda yüksek ısılarda çalıştırılan kalorifer ve klimalar göz kuruluğuna neden oluyor. Özellikle arabanızın ısıtıcısını yüzünüze doğru ayarlamayın.

Kışın, düşük nem nedeniyle; kuru bir cilt, çatlamış dudaklar ve kuru gözlerle mücadele etmek durumunda kalabilirsiniz. Kışın, soğuk havalarda nem oranı düşer. Kaşınan gözler, kışın sık görülen bir sorundur ve buna düşük nem sebep olur.

Altınbaş Üniversite Hastanesi Medical Park Bahçelievler Göz Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Öğr. Üyesi Fatih Atmaca, kışın gözlerimizin kurumaması için önemli tavsiyelerde bulundu…

• Soğuk dış hava ve ısıtılmış iç hava, genellikle diğer ortamlardan daha az neme sahiptir. Kışın çoğu insan soğukla savaşmak için evlerinde veya ofislerinde ısıyı açıyor. Sonunda da nem oranı iyice düşüyor. Bu da göz sağlığı için olumsuz sonuçlar doğuruyor. Isıtılmış yerlerde zaman geçiriyorsanız, havaya nem eklemek için bir nemlendirici kullanın.

• Bolca sıvı için. Vücudunuzu nemli tutmak gözlerinizdeki nemin korunmasına da yardımcı olur.

• Omega-3 alımınızı artırın.