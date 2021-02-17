Göz makyajını derinlemesine temizleyen yöntem: Hafif makyajda bebe şampuanı, ağır makyajda...

Hepimiz iyi bir cildin derinlemesine bir temizlikle başladığını biliyoruz, ancak bazen ne kadar fırçalayıp köpürttüğünüz önemli değil, tüm makyajınızı silemiyormuşsunuz gibi görünüyor. Neyse ki yalnız değilsiniz. Bakın göz makyajı en iyi şekilde nasıl temizleniyor...
Kirpikler, göze gelen mikropların en fazla biriktiği yerdir. Makyaj yapıldığında göz kapaklarının temizliğinin günlük olarak sağlanması gerekir. Hafif makyaj yapan kişilerde ılık sabunlu su ya da bebe şampuanı yeterliyken, ağır makyaj yapan kişiler için temizlik malzemeleri yeterli değildir. Ayrıca bebe şampuanıyla tekrar yıkamakta fayda vardır.
Hijyen konusunda dikkat edilmesi gereken bir başka husus, ellerin göze fazla götürülmemesidir. Çünkü eller vücutta en yüksek mikrop yoğunluğunun olduğu yerdir. Çok fazla el yıkamayan kişilerin gözleriyle oynaması, göz iltihaplarına yol açabilmektedir.
Göz temizliğinde kullanılacak sabunların asit oranının çok yüksek olmaması gerekir. Çünkü temizlikte kullanılan sabun göz içerisine kaçacak olursa, gözde yanma, batma ve kızarıklık gibi problemlere yol açabilir. Bunun için önerimiz bebe şampuanlarıdır. Ayrıca bebe yağları ve vazelinler de kullanılmaktadır, fakat bunlar temizlik açısından çok etkili olmamaktadır.
Banyo sırasında göz yakmayan bebe şampuanıyla kirpiklerin ovalanarak yıkanmasını önemle tavsiye etmekteyiz. Eczanelerde bulunan özel yıkama şampuanları da etkili olmaktadır.
Kirpik dipleri, banyo ya da yüz yıkama sonrasında düzgün bir şekilde temizlenmemektedir. Bu nedenle kirpik diplerini de ayrıca yıkamak durumundayız.
Bunun için özel geliştirilmiş şampuanlar kullanılabileceği gibi, bebe şampuanlarını sulandırarak yıkamak mümkündür. Bizim tavsiyemiz sabah ve akşam ılık suyla sulandırılmış bebe şampuanlarıyla kirpikler temizlenmelidir. Kirpik iltihabı gibi ciddi problemi olan kişilerde sıcak kompreslerin yapılması ve özel geliştirilmiş kirpik şampuanlarının kullanılması daha faydalı olur.
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