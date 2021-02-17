Göz makyajını derinlemesine temizleyen yöntem: Hafif makyajda bebe şampuanı, ağır makyajda...

Hepimiz iyi bir cildin derinlemesine bir temizlikle başladığını biliyoruz, ancak bazen ne kadar fırçalayıp köpürttüğünüz önemli değil, tüm makyajınızı silemiyormuşsunuz gibi görünüyor. Neyse ki yalnız değilsiniz. Bakın göz makyajı en iyi şekilde nasıl temizleniyor...

GÖZ MAKYAJI NASIL TEMİZLENMELİDİR?

Kirpikler, göze gelen mikropların en fazla biriktiği yerdir. Makyaj yapıldığında göz kapaklarının temizliğinin günlük olarak sağlanması gerekir. Hafif makyaj yapan kişilerde ılık sabunlu su ya da bebe şampuanı yeterliyken, ağır makyaj yapan kişiler için temizlik malzemeleri yeterli değildir. Ayrıca bebe şampuanıyla tekrar yıkamakta fayda vardır.

Hijyen konusunda dikkat edilmesi gereken bir başka husus, ellerin göze fazla götürülmemesidir. Çünkü eller vücutta en yüksek mikrop yoğunluğunun olduğu yerdir. Çok fazla el yıkamayan kişilerin gözleriyle oynaması, göz iltihaplarına yol açabilmektedir.

GÖZ TEMİZLİĞİNDE NE TÜR SABUNLAR KULLANILMALIDIR?

Göz temizliğinde kullanılacak sabunların asit oranının çok yüksek olmaması gerekir. Çünkü temizlikte kullanılan sabun göz içerisine kaçacak olursa, gözde yanma, batma ve kızarıklık gibi problemlere yol açabilir. Bunun için önerimiz bebe şampuanlarıdır. Ayrıca bebe yağları ve vazelinler de kullanılmaktadır, fakat bunlar temizlik açısından çok etkili olmamaktadır.