Çok dikkat etmiyoruz ama saç taramanın bile bir yöntemi var! Kalın ve uzun saçlarınız varsa...

Saçınızı taramak söz konusu olduğunda, çok fazla düşünmeyebilirsiniz. Ama bu günlük görevi yerine getirmenin yanlış yolları olduğunu biliyor muydunuz?

Her gün saçımızı fırçalamak söz konusu olduğunda çoğumuzun muhtemelen yarardan çok zarar verdiği ortaya çıktı.

Ancak doğru aletler ve biraz sabırla, doğru şekilde fırçalayarak saçınızın sağlığını ve görünümünü iyileştirebilirsiniz.

SAÇ TARAMAYI BİLMEK ÖNEMLİ

Evde saçları taramanın en sağlıklı yolu, öncelikle banyoda krem uyguladıktan sonra saçı bir fırça yardımıyla açmak yoluyla olacaktır.

Saçlar kuruyken çok taranırsa saçlarda kırık oluşabilir. Bunu önlemek adına da sprey kremlerden yardım alabilirsiniz. Özellikle saçın dalgasının bozulmaması adına, bu spreyler hem şekillendirme hem de uçlardaki kırıklardan kurtulma adına size yardımcı olacaktır.

Özellikle kalın ve uzun saçlarınız varsa, saçları banyodayken taramak yani ıslakken açmak daha kolay olacaktır. Onun dışında düz ve ince telli saçlar için küçük taraklardan yardım alabilirsiniz.

Kıvırcık saçların kuruyken taranmaması gerekir, çünkü kabarmaya yol açar. Kıvırcık saçlar da krem ve köpük yardımıyla taranıp şekillendirilebilir.