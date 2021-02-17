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Çok dikkat etmiyoruz ama saç taramanın bile bir yöntemi var! Kalın ve uzun saçlarınız varsa...

Sibel Özdemir Sibel Özdemir 17.02.2021 12:53 | Son Güncelleme:
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Yatmadan önce saç taramanın saça fayda sağladığı yönünde birçok yazı okuduk ancak, bu eski hikayeler çok da faydalı değil. Saçı çok fazla taramak kafa derisini tahriş edebilir, saçın kırılmasına ve dökülmesine neden olabilir. Neyse ki doğru yöntemle sorunların önüne geçilebilir. Saçınızın sağlığını ve görünümünü iyileştirebilirsiniz.

Saçınızı taramak söz konusu olduğunda, çok fazla düşünmeyebilirsiniz. Ama bu günlük görevi yerine getirmenin yanlış yolları olduğunu biliyor muydunuz?

Her gün saçımızı fırçalamak söz konusu olduğunda çoğumuzun muhtemelen yarardan çok zarar verdiği ortaya çıktı.

Ancak doğru aletler ve biraz sabırla, doğru şekilde fırçalayarak saçınızın sağlığını ve görünümünü iyileştirebilirsiniz.

SAÇ TARAMAYI BİLMEK ÖNEMLİ

Evde saçları taramanın en sağlıklı yolu, öncelikle banyoda krem uyguladıktan sonra saçı bir fırça yardımıyla açmak yoluyla olacaktır.

Saçlar kuruyken çok taranırsa saçlarda kırık oluşabilir. Bunu önlemek adına da sprey kremlerden yardım alabilirsiniz. Özellikle saçın dalgasının bozulmaması adına, bu spreyler hem şekillendirme hem de uçlardaki kırıklardan kurtulma adına size yardımcı olacaktır.

Özellikle kalın ve uzun saçlarınız varsa, saçları banyodayken taramak yani ıslakken açmak daha kolay olacaktır. Onun dışında düz ve ince telli saçlar için küçük taraklardan yardım alabilirsiniz.

Kıvırcık saçların kuruyken taranmaması gerekir, çünkü kabarmaya yol açar. Kıvırcık saçlar da krem ve köpük yardımıyla taranıp şekillendirilebilir.

DOĞAL DALGALAR İÇİN...

Evde saç şekillendirmenin birçok yolu vardır, fakat pratik yöntemlerden bahsedecek olursak, bazı elektronik cihazlar kullanılabilir. Maşalar, saç düzleştiricisi gibi aletler vardır.

Doğal dalgalar kullanmak istiyorsanız, kalın maşalardan yardım alabilirsiniz. Daha ince ve lüle görünümünden hoşlanıyorsanız aynı cihazın ince maşalardan yardım alabilirsiniz.

Saç düzleştiricisi ile saçları düzleştirebilirsiniz. Bunlarda dikkat edilmesi gereken şey, yüksek ısıda kullanılan cihazlar olduğu için yüze ve kulak bölgenize değdirmeden kullanılmasıdır.

Dalgaların ya da şeklin kalıcılığını sağlamak için kullandığımız bazı saç köpükleri ve serumları vardır. Özellikle doğal dalgalardan hoşlanıyorsanız deniz spreylerinden yardım alabilirsiniz.

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KORUYUCU SPREY KULLANIN

Evde saç maşasını kullanmanın en güzel yolu, fişe taktıktan sonra belirli bir ısıya gelmesini beklemek gerekiyor. Saçınıza en uygun olan ısıyı seçiyor ve o ısıya geldikten sonra kullanmaya başlıyorsunuz.

Saçınızdan küçük tutamlar alırsanız, küçük tutamlar elde edersiniz. Ama büyük tutamlar alırsanız daha doğal dalgalar elde edersiniz. Saçı eşit oranlarda tutamlara ayırıp uygulama işlemine başlıyoruz. Doğal bir sonuç elde etmek istiyorsanız, kalın tutamlar alıp uyguluyoruz. Kıvırcık bir görünüm elde etmek için ise ince tutamlar kullanabilirsiniz.

Yüksek ısı saçlara zarar verdiğinden, bu işlemi sık uygulamak istiyorsanız, işleme başlamadan önce koruyucu spreyler kullanabilirsiniz.

Maşayı yaptıktan sonra ellerinizle eşit biçimde dağıtabilirsiniz.

SAÇ DÜZLEŞTİRİCİ NASIL KULLANILIR?

Saç düzleştirici kullanmak için saçların kuru olduğundan emin olmak gerekiyor. Fakat vaktimiz yoksa saçlarımızın kurumasını beklemek için fön makinesiyle kurumasını sağlayıp sonrasında saç düzleştirici kullanmaya geçmemiz gerekiyor.

Saç düzleştiricinin de belirli ısı ayarları vardır. Önemli olan şey saçlara mümkün olduğu kadar derinden başlamaktır.

Dar olan ve daha geniş seramik kalıpları olan saç düzleştiricileri vardır. Kalın olanlarda düzleştirme işlemi yapılıyorken ince olanla aynı zamanda dalga da sağlayabilirsiniz.

Saç düzleştiricisi kullanmadan önce saçların zarar görmesini istemiyorsanız, saçı ısıdan koruyan spreylerden fayda sağlayabilirsiniz. Saç düzleştirme işlemini tamamladıktan sonra, daha ışıltılı ve sağlıklı bir görünüm için, saç bakım yağlarıyla bakım yapılabilir.

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