Ivana Sert makyajının adım adım yapılışı! Olmazsa olmazlardan biri...

Ivana Sert makyajında dikkat edilmesi gerekenler ilk bakışta kaşlardır. Çok koyu olmayacak şekilde kaş yapılması gerekiyor. Kaşı çizdikten sonra üzerine hafif pudra ile dokunarak kaşlarınızın koyuluğunu kırabilirsiniz. Ivana sert makyajında olmazsa olmazlardan biri eyeliner kullanımıdır. İşte tüm detaylarıyla ele aldığımız Ivana Sert makyajı.

IVANA SERT GÖZ MAKYAJI NASIL YAPILIR?

İlk başta paint pot denilen makyaj bazları uyguluyoruz. Bunlar gözü tamamen kapatıyor ve waterproof hale getiriyor. Daha sonra makyaj uygulamasını yaptığımızda her şey çok daha net gözüküyor.

Bunun için ilk etapta çok az üründen alıyoruz. Sürünmesi gereken 3 nokta var. İlk olarak kirpik dibi sonra kaş altı daha sonra da göz pınarına sürüyoruz. Buraya sürerek homojen bir şekilde yayıyoruz. Toprak tonu için iki tane kahve tonlarında far tercih ediyoruz. Fırçayı dik tutarak kirpik diplerine tampon yaparak oturtuyoruz. Gözün bittiği noktaya daha çok sürüyoruz. Kirpik dibine hiç dokunmuyoruz. Gölge bölgesine daha yoğun sürüyoruz. Sürdükten sonra göz pınarı ve kaş altını aydınlatıyoruz. Ürünü azar azar alın.