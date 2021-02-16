Ivana Sert makyajının adım adım yapılışı! Olmazsa olmazlardan biri...

Ivana Sert makyajında dikkat edilmesi gerekenler ilk bakışta kaşlardır. Çok koyu olmayacak şekilde kaş yapılması gerekiyor. Kaşı çizdikten sonra üzerine hafif pudra ile dokunarak kaşlarınızın koyuluğunu kırabilirsiniz. Ivana sert makyajında olmazsa olmazlardan biri eyeliner kullanımıdır. İşte tüm detaylarıyla ele aldığımız Ivana Sert makyajı.
İlk başta paint pot denilen makyaj bazları uyguluyoruz. Bunlar gözü tamamen kapatıyor ve waterproof hale getiriyor. Daha sonra makyaj uygulamasını yaptığımızda her şey çok daha net gözüküyor.
Bunun için ilk etapta çok az üründen alıyoruz. Sürünmesi gereken 3 nokta var. İlk olarak kirpik dibi sonra kaş altı daha sonra da göz pınarına sürüyoruz. Buraya sürerek homojen bir şekilde yayıyoruz. Toprak tonu için iki tane kahve tonlarında far tercih ediyoruz. Fırçayı dik tutarak kirpik diplerine tampon yaparak oturtuyoruz. Gözün bittiği noktaya daha çok sürüyoruz. Kirpik dibine hiç dokunmuyoruz. Gölge bölgesine daha yoğun sürüyoruz. Sürdükten sonra göz pınarı ve kaş altını aydınlatıyoruz. Ürünü azar azar alın.
Far uygulamasından sonra beyaz kalem sürüyoruz. Eyelinerde özen göstermemiz gereken nokta; göz pınarı ve göz bitimine çok ince ve net bir çalışma yapmak.Kirpik diplerinde beyazlık gözükmemesi gerekiyor. Çok az yapıştırıcıyı kirpik dibine sürüyoruz. Daha sonra fırça ile hafif bir derinlik veriyoruz. Alt göze fırça ile farı yediriyoruz. Aydınlatıcı ile gözü kaldırıyoruz. İnce bir eyeliner uygulaması yapıyoruz. En son maskara uyguluyoruz. Altlara yanlara doğru sürüyoruz. Kirpik diplerine tampon hareketlerle maskarayı oturtabilirsiniz. Alt kirpiklere de uygulama yapıyoruz. En son göz pınarı ve kaş altına küçük dokunuşlar yaparak makyajı tamamlayabilirsiniz.
Tamamen yan kirpik ile makyajı destekliyoruz. Gözde çok fazla ürün olmadığı için kısa ve yan kirpikler uyguluyoruz. Yanlara bol maskara sürüyoruz. Bütün göz bittikten sonra yanlara blok halinde bir ton daha maskara sürüyoruz. Kirpik diplerine ne kadar yoğun sürersek o kadar güzel ince bir eyeliner görüntüsü elde edeceğiz. Maskarayı dik tutmaya özen gösterin.
Ivana Sert makyajında her zaman mat ürünler kullanmaya özen gösteriyoruz. Cilt yapınıza uygun ürünler seçebilirsiniz. Ekstra mat bir fondöteni yanaktan başlayarak tüm yüze yayıyoruz. Tampon hareketlerle fondöteni oturtuyoruz. Yüze uygulanan fondöten bittikten sonra kalanı hafifçe çene altından geçmenizde fayda var. Tüm cildi eşit şekilde kapattıktan sonra göz altı uygulaması yapabilirsiniz. Göz altını kapattıktan sonra koyu renkli fondötenle kontürleme işlemine geçiyoruz. Krem yapıda bir fondöten tercih ediyoruz. Fırça ile yedirerek elmacık kemiğinizi gölgelendirebilirsiniz. Bu işlemden sora yüzümüz yanlardan daha ince gözükecektir. Yüzü bitirdikten burun gölgelendirmesine geçiyoruz. Fırçayı dik tutarak burun kenarlarına hafifçe yayıyoruz. Kaş ve burun arasındaki bölgeye fondöten sürmeye özen gösterelim. Aydınlatıcı ile yüze aydınlık veriyoruz. Aydınlık verdiğimiz ürünle burun kenarlarını daraltıyoruz. En son hafifçe işlemleri birbirleriyle harmanlıyoruz ve gölgelendirme işlemini tamamlıyoruz.
Ivana Sert’in makyajında her zaman transparan ve ince pudralar kullanılır. Her zaman ince ürün kullanmakta fayda var. Çok az göz altına oturtuyoruz. Daha sonra gölgelerin üzerine uyguluyoruz. Çünkü yapılan gölge hiç bir zaman makyajda gözükmemeli. Göz altlarına ve kontür yapılan alanların üzerine azar azar pudrayı oturtuyoruz. Fırça yardımıyla bütün yüze yediriyoruz. Bronz pudra ile gölgeleme işlemi yaptığımız alanlara kabartma yapıyoruz.
İvana Sert makyajında şeftali tonlarında allık tercih ediyoruz. Gölgelerin üzerine hafifçe sürüyoruz. Allığı aşağıdan yukarı sürüyoruz. İşlemimizi bu şekilde tamamlıyoruz.
Ivana Sert kaş makyajında her zaman netlik ön plandadır. Bu yüzden likit kaş ürünlerini tercih ediyoruz. Ürünü her zaman çok az alın ve elinizde ezin. Üstten dolduruyoruz. Kalkık ve ince gözükecek şekilde çizmelisiniz. Kaşın içini doldurduktan sonra tarayarak homojen bir şekilde dağılmasını sağlıyor ve ürünün fazlasını almış oluyoruz. Kalan pudrayı hafifçe üzerinden geçebilirsiniz.
Ivana Sert dudak makyajında her zaman şeftali tonları tercih edilir. Kolaylık olması için önce ruju fırça ile sürüyoruz. İçini dolduktan sonra dudağı karıştırıyoruz. En son sabitleme amaçlı bir ton koyu dudak kremi sürüyoruz. Dudağın kapalı olması son derece önemli.
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