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Göz sağlığı için A vitamini tüketin

SAĞLIK HABERLERİ  | 23.01.2020 14:21 | Son Güncelleme

Bilecik İl Sağlık Müdürü ve aynı zamanda Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı olan Dr.

Göz sağlığı için A vitamini tüketin

Bilecik İl Sağlık Müdürü ve aynı zamanda Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı olan Dr. Serkan Kadir Keskin, göz sağlığı için dikkat edilmesi hususlar hakkında bilgi vererek, "Televizyon ve bilgisayar ekranına uzun süre yakından bakılmamalıdır. Görme yeteneğini güçlendiren A vitamini içeren besinler bol miktarda tüketilmelidir" dedi.
Keskin, bulanık görme, göz ya da çevresinde kızarıklık, şişlik, ağrı, uzak veya yakını görememe, çift görme, gözün aşırı sulanması, batma, yanma, şaşılık ve göz renginde değişme gibi göz hastalıklarını hatırlatan belirtilerde de mutlaka doktora başvurulması gerektiği söyledi. Göz sağlığını korumak ve olumsuz sonuçların önüne geçmek için dikkat edilmesi gerekenler konular hakkıdna bilgi veren İl Müdürü Keskin, sözlerine şöyle devam etti;
"Televizyon ve bilgisayar ekranına uzun süre yakından bakılmamalıdır. Uzun süren bilgisayar kullanımlarında gözler sık sık dinlendirilmelidir. Görme yeteneğini güçlendiren A vitamini içeren besinler (havuç, yumurta, yeşil sebzeler) bol miktarda tüketilmelidir.Göz hijyenine özen gösterilmelidir. Kitap okurken göz ile kitap arasında en az 30 cm mesafe olmasına dikkat edilmelidir. Çok az ya da fazla ışıkta okuma ve yazma yapılmamalıdır. Başkalarına ait gözlükler kullanılmamalıdır. Çocuklarda herhangi bir göz kayması veya görme bozukluğu şüphesi varsa en kısa sürede göz doktoruna başvurulmalıdır. İlerleyen yaşla birlikte göz sağlığında herhangi bir problem yaşanmaması için hayat boyu düzenli aralıklarla göz muayenesi yaptırılmalıdır. Ayrıca görme engelli vatandaşlarımızın hayata kazandırılması için onlara destek olunmalı; görme engellilere özel olarak dizayn edilmiş alanlara zarar vermeyerek ve kullanımını engellemeyerek duyarlı olunmalıdır."
"Acil müdahaleler gözde kalıcı zararların oluşmaması bakımından çok önemlidir"
Keskin son olarak, Görme yeteneğinin bulunmaması ya da yitirilmiş olması anlamına gelen körlük, görme merkezinin ya da görme sinirinin zarar görmesi sonucu ortaya çıkabildiği gibi, doğrudan doğruya gözlerden de kaynaklanabileceğini anlatarak, "Körlüğün doğumsal nedenleri arasında annenin gebeliği sırasında geçirdiği kızamıkçık (rubella), parazit enfeksiyonu (toksoplazma), su çiçeği (varisella), yüksek dozda radyasyona maruz kalmak, kazalar ve kalıtımsal etmenler yer alırken sonradan oluşan görme kayıplarına katarakt, göz tansiyonu (glokom), sarı nokta hastalığı (makula dejenerasyonu), retina yırtılması (retina dekolmanı), ileri evre şeker hastalığı, iş ve trafik kazaları, göz iltihapları, behçet hastalığı, beyin tümörleri, multiple skleroz (MS) ve göz kazaları örnek gösterilebilir. Bu nedenle göz kazalarında hemen en yakın sağlık kuruluşuna başvurulmalıdır. Acil müdahaleler gözde kalıcı zararların oluşmaması bakımından çok önemlidir" dedi.
"Beyaz bastonun görme engellilerin simgesi olmasına karar vermiştir"
Bilecik İl Sağlık Müdürü ve aynı zamanda Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı olan Dr. Serkan Kadir Keskin ocak ayı içinde kutlanan Beyaz Baston Görme Engelliler Haftası’na değinerek, "1921 yılında Londra’da trafik kazası sonucu görme yetisini kaybeden bir fotoğraf sanatçısının, dış dünyanın kendisini fark etmesi için bastonunu beyaza boyaması ve başarılı olması nedeniyle Fransa’da Körler Örgütü görme engellilerin bastonunun beyaza boyanmasına ve beyaz bastonun görme engellilerin simgesi olmasına karar vermiştir. Dünyada her yıl ocak ayının Beyaz Baston Görme Engelliler Haftası olarak kabul edilmekte, bu hafta dolayısı ile göz sağlığının önemine dikkat çekilerek görme engellilerin sorunları gündeme getirilmektedir" dedi.

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