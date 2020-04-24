Göz sağlığı için dijital ekran süresi ne kadar olmalı?

Dijital ekranlar hayatımızın hemen hemen her alanında yer alıyor. Anlık yapılan görüntülü konuşmalara, uzaktan eğitimlere ve oyunlara kadar devam eden geniş bir alana uzanan dijital ekranlar, çocukların göz sağlığı üzerinde de büyük etkiye sahip. Göz Hastalıkları ve Vitreo Cerrahi Uzmanı Opr. Dr. Hüseyin Sanisoğlu, evde vakit geçirmeye devam eden çocukların göz sağlığını koruyacak önerilerde bulunuyor.

DİJİTAL EKRANLAR GÖZLERİ YORUYOR

Anne babalarla birlikte çocuklar da uzun bir süredir evde vakit geçiriyor. Aileler genellikle evden çalışırken, çocuklar da uzaktan eğitimlere katılıyor. Bu dönem içerisinde çocuklar evden çıkmadıkları için uzaktan eğitim sonrasında telefon, tablet ya da televizyon gibi dijital ekranları kullanabiliyor. Ekran karşısında geçirilen vakit sonrasında gözlerde dijital ekran yorgunluğu görülebilirken, bu durum göz hastalıklarına da zemin hazırlayabiliyor. Teknolojik cihazların kullanım süresi, gözlere olan mesafesi gibi dikkat edilmesi gereken bazı unsurlar bulunuyor.

GÖZLERİN EKRANLA ARASINDAKİ MESAFE ÖNEM TAŞIYOR

Gözler uzun süreler boyunca yoğun olarak kullanıldığında yorgun düşebiliyor. Bu durum gözlerin dijital ekranlara odaklanması nedeniyle göz kırpmanın 4’ten 1’e düşmesiyle ortaya çıkıyor. Çocuklarda da sıklıkla karşılaşılan göz yorgunluğu ise göz kuruluğuna yol açıyor. Dijital ekran kullanımına kısıtlama getirilemiyorsa gözleri dinlendirmek için 20 dakikada bir, 20 saniye boyunca 20 metre uzağa bakarak kısa molalar vermek önem taşıyor. Ayrıca çocukların ekranlarla arasında en az 30 cm kadar bir mesafenin bulunması gerekiyor. Çünkü yakından bakmak göz kaslarını yorarak baş ağrılarına ve ilerleyen dönemlerde de miyopiye yatkınlığa zemin hazırlayabiliyor. Ekranın göz mesafesinden biraz aşağıda olması da gözlerin kurumasını yavaşlatmaya yardımcı oluyor.