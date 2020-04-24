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Göz sağlığı için dijital ekran süresi ne kadar olmalı?

SAĞLIK HABERLERİ  | 24.04.2020 15:19 | Son Güncelleme

Hayatımızın her alanında kullanır hale geldiğimiz dijital ekranların göz sağlığını tehdit ettiğini söyleyen uzmanlar, bazı uyarılarda bulundu. Özellikle çocuklar için büyük etkiye sahip olan dijital ekran kullanımında göz sağlığı konusunda neler yapmak gerekir? İşte bilinmesi gerekenler...

Göz sağlığı için dijital ekran süresi ne kadar olmalı?

Dijital ekranlar hayatımızın hemen hemen her alanında yer alıyor. Anlık yapılan görüntülü konuşmalara, uzaktan eğitimlere ve oyunlara kadar devam eden geniş bir alana uzanan dijital ekranlar, çocukların göz sağlığı üzerinde de büyük etkiye sahip. Göz Hastalıkları ve Vitreo Cerrahi Uzmanı Opr. Dr. Hüseyin Sanisoğlu, evde vakit geçirmeye devam eden çocukların göz sağlığını koruyacak önerilerde bulunuyor.

DİJİTAL EKRANLAR GÖZLERİ YORUYOR

Anne babalarla birlikte çocuklar da uzun bir süredir evde vakit geçiriyor. Aileler genellikle evden çalışırken, çocuklar da uzaktan eğitimlere katılıyor. Bu dönem içerisinde çocuklar evden çıkmadıkları için uzaktan eğitim sonrasında telefon, tablet ya da televizyon gibi dijital ekranları kullanabiliyor. Ekran karşısında geçirilen vakit sonrasında gözlerde dijital ekran yorgunluğu görülebilirken, bu durum göz hastalıklarına da zemin hazırlayabiliyor. Teknolojik cihazların kullanım süresi, gözlere olan mesafesi gibi dikkat edilmesi gereken bazı unsurlar bulunuyor.

GÖZLERİN EKRANLA ARASINDAKİ MESAFE ÖNEM TAŞIYOR

Gözler uzun süreler boyunca yoğun olarak kullanıldığında yorgun düşebiliyor. Bu durum gözlerin dijital ekranlara odaklanması nedeniyle göz kırpmanın 4’ten 1’e düşmesiyle ortaya çıkıyor. Çocuklarda da sıklıkla karşılaşılan göz yorgunluğu ise göz kuruluğuna yol açıyor. Dijital ekran kullanımına kısıtlama getirilemiyorsa gözleri dinlendirmek için 20 dakikada bir, 20 saniye boyunca 20 metre uzağa bakarak kısa molalar vermek önem taşıyor. Ayrıca çocukların ekranlarla arasında en az 30 cm kadar bir mesafenin bulunması gerekiyor. Çünkü yakından bakmak göz kaslarını yorarak baş ağrılarına ve ilerleyen dönemlerde de miyopiye yatkınlığa zemin hazırlayabiliyor. Ekranın göz mesafesinden biraz aşağıda olması da gözlerin kurumasını yavaşlatmaya yardımcı oluyor.

ÇOCUKLARI DİJİTAL GÖZ YORGUNLUĞUNDAN KORUYUN

0-2 yaş arasındaki bebeklerin kesinlikle elektronik cihazları kullanmaması gerekiyor. 2 yaşından sonra ise bu kullanım göz sağlığını etkileyerek, göz yorgunluğunun ilk sebebi haline geliyor. Ayrıca dijital ekranlarda çocukların uyku düzeninin bozulmasına yol açabilen mavi ışık da bulunuyor. Eğitim sonrasında, telefon ya da tabletle oyun oynamaya başlayan çocuklarda baş eğilmesi, duruş bozuklukları gibi sorunlar da gelişebiliyor. Dijital göz yorgunluğunu engellemek için bu önerileri dikkate alabilirsiniz.

1-Gözlerin kırpılma süresinin azalmaması için sık sık mola vererek çocukların gözlerini dinlendirmek gerekiyor.

2-Uzaktan eğitimi bilgisayardan takip eden çocuklar için ailelerin bilgisayarın konumunu ve gözlerine olan mesafesini ayarlaması gerekiyor. Bilgisayarın doğru konumlandırılması çocuklarda gelişebilecek baş eğriliği ya da duruş bozukluğunun önüne geçilmesini sağlıyor.

3-20 dakikada bir, 20 saniye boyunca 20 metre uzağa bakarak kısa molaların verilmesi çocukların gözlerinin yorulmasını engelliyor.

4-Dijital ekranı göz mesafesinden aşağı konumlandırmak gözlerin kurumasını önlüyor.

5-Çok parlak ya da karanlık odalarda dijital ekran kullanımı gözleri daha fazla yoruyor. Bu nedenle çocukların dijital ekranları ışığın doğal olduğu ortamlarda kullanması öneriliyor.

6-Göz yorgunluğunun göz kuruluğuna yol açmaması için çocuklarınızın yeterli miktarda sıvı tüketmesi gerekiyor.

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Anahtar Kelimeler:
Göz sağlığı sağlık dijital ekran

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