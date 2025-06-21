KADIN

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. KADIN
  3. Yaşam

Göz yormayan dekorasyon önerileri burada!

Sade ama göz alıcı dekorasyon önerileri arıyorsan çok doğru yerdesin. Evinin her köşesi için göz yormayacak dekorasyon önerilerini keşfetmeye ne dersin?

Göz yormayan dekorasyon önerileri burada!

Evin için farklı dekorasyon önerileri mi arıyorsun? Sıkıcı veya göz yoran dekorasyon önerileri yerine hem minimal hem de şık bir şeyler bakıyorsan seni içeriğimize alalım. Bu içerikte birbirinden güzel dekorasyon önerilerini keşfetmeye hazırsan başlayalım!

1. Doğal renk paleti kullanımı

824d74d59b59a074639f7e5a8fc3e843

Bej, ekru, açık gri, kum rengi, yumuşak toprak tonları gibi doğal ve nötr renkler göz yormaz. Aynı zamanda bu renkler mekana ferahlık katarken daha geniş görünmesini sağlar.

2. Az ve öz eşya

2e59ca8b2e6b700be784f44101afe60a

Az ve öz eşya kullanarak göz yormayan alanlar oluşturabilirsin. Kalabalıktan uzak durmak oldukça önemlidir. Eşyaları seçerken her eşyanın bir işlevi olmasına dikkat etmelisin.

3. Yumuşak dokular

82c0e2159956789a765fcffc9c5c5b30

Bambu ve keten gibi yumuşak dokulu kumaşlar tercih ederek daha sade ve güzel bir görünüm elde edebilirsin. Yumuşak dokular göz yormaz ve aynı zamanda ortamı daha dingin gösterir.

4. Soft aydınlatma

0c7aee620345839ebce549b6c6e6ef81

Beyaz ışık yerine sarı tonlarında soft aydınlatmalar tercih ederek ortamın ambiyansını da yumuşatabilirsin. Aynı zamanda sarı tonları göz yormadığı için de ortamı daha ferah ve güzel gösterecektir.

5. Bitki kullanımı

60796dcceb844c3c1e464b4ba61660f7

Doğayla bağlantı kurmak ortamı bambaşka bir hale getirir. Canlı bitkileri odalara yerleştirerek hem şık hem de rahatlatıcı bir görünüm elde edebilirsin. Küçük saksı bitkileri sayesinde uyumlu bir görünüm yakalayabilirsin.

6. Minimal desenler

5f57c5a3f4b2d6f10af39d8163c4655a

Büyük ve çarpıcı desenler kullanmak yerine farklı renkler ile dekorasyonu canlandırabilirsin. Yine de desen kullanmak istersen minik desenli yastıklar, renkli duvarlar ve tablolar tercih edebilirsin.

7. Kapalı raflar ve dolaplar

a5a0d494dfafc5b38b824fa1992c74a1

Açık raflar ne kadar güzel olsa da göz yorabilir. O dağınıklık gözü yorarken etrafı da daha dolu gösterir. Bunun yerine kapalı raf sistemi ve dolaplar tercih ederek daha düzenli bir görünüm oluşturabilirsin.

8. Stratejik ayna kullanımı

5035588a1efd9d2d99e9fe6a0a609a01

Stratejik ve doğru şekilde ayna kullanımı evi daha ferah ve geniş gösterirken alanı da rahatlatır. Göz yormaması için doğrudan göze çarpmayan bir yere koymak ve ince çerçeveli bir ayna seçmek önemlidir.

9. Boş duvarlar

a83ccdda51d5d0403e3c5e1264aa2c13

Boş duvarlar ne kadar korkutucu olsa da göz yormazlar. Duvarın dokusunu veya boyasını değiştirerek bir hareket katabilirsin. İlla her duvara bir tablo asmak zorunda değilsin. Bazen sadelik en iyisidir.

10. Kabloları gizleme

48746be214ca606962872b5677a3571b

Kabloların ortalıkta görünmesi büyük bir karmaşa yaratabilir. Kabloları doğru ürünlerle gizleyerek hem şık hem de temiz bir görünüm elde edebilirsin.

Anahtar Kelimeler:
dekorasyon Philips Yaşam Kategorisi
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.