Göz yormayan dekorasyon önerileri burada!

Evin için farklı dekorasyon önerileri mi arıyorsun? Sıkıcı veya göz yoran dekorasyon önerileri yerine hem minimal hem de şık bir şeyler bakıyorsan seni içeriğimize alalım. Bu içerikte birbirinden güzel dekorasyon önerilerini keşfetmeye hazırsan başlayalım!

1. Doğal renk paleti kullanımı

Bej, ekru, açık gri, kum rengi, yumuşak toprak tonları gibi doğal ve nötr renkler göz yormaz. Aynı zamanda bu renkler mekana ferahlık katarken daha geniş görünmesini sağlar.

2. Az ve öz eşya

Az ve öz eşya kullanarak göz yormayan alanlar oluşturabilirsin. Kalabalıktan uzak durmak oldukça önemlidir. Eşyaları seçerken her eşyanın bir işlevi olmasına dikkat etmelisin.

3. Yumuşak dokular

Bambu ve keten gibi yumuşak dokulu kumaşlar tercih ederek daha sade ve güzel bir görünüm elde edebilirsin. Yumuşak dokular göz yormaz ve aynı zamanda ortamı daha dingin gösterir.

4. Soft aydınlatma

Beyaz ışık yerine sarı tonlarında soft aydınlatmalar tercih ederek ortamın ambiyansını da yumuşatabilirsin. Aynı zamanda sarı tonları göz yormadığı için de ortamı daha ferah ve güzel gösterecektir.

5. Bitki kullanımı

Doğayla bağlantı kurmak ortamı bambaşka bir hale getirir. Canlı bitkileri odalara yerleştirerek hem şık hem de rahatlatıcı bir görünüm elde edebilirsin. Küçük saksı bitkileri sayesinde uyumlu bir görünüm yakalayabilirsin.

6. Minimal desenler

Büyük ve çarpıcı desenler kullanmak yerine farklı renkler ile dekorasyonu canlandırabilirsin. Yine de desen kullanmak istersen minik desenli yastıklar, renkli duvarlar ve tablolar tercih edebilirsin.

7. Kapalı raflar ve dolaplar

Açık raflar ne kadar güzel olsa da göz yorabilir. O dağınıklık gözü yorarken etrafı da daha dolu gösterir. Bunun yerine kapalı raf sistemi ve dolaplar tercih ederek daha düzenli bir görünüm oluşturabilirsin.

8. Stratejik ayna kullanımı

Stratejik ve doğru şekilde ayna kullanımı evi daha ferah ve geniş gösterirken alanı da rahatlatır. Göz yormaması için doğrudan göze çarpmayan bir yere koymak ve ince çerçeveli bir ayna seçmek önemlidir.

9. Boş duvarlar

Boş duvarlar ne kadar korkutucu olsa da göz yormazlar. Duvarın dokusunu veya boyasını değiştirerek bir hareket katabilirsin. İlla her duvara bir tablo asmak zorunda değilsin. Bazen sadelik en iyisidir.

10. Kabloları gizleme

Kabloların ortalıkta görünmesi büyük bir karmaşa yaratabilir. Kabloları doğru ürünlerle gizleyerek hem şık hem de temiz bir görünüm elde edebilirsin.