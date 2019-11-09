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Gözaltına alınan İpekyolu belediye başkanının yerine kaymakam görevlendirildi

POLİTİKA HABERLERİ  | 09.11.2019 10:15 | Son Güncelleme

Van'ın İpekyolu ilçe Belediye Başkanı HDP'li Azim Yacan'ın terör soruşturması kapsamında gözaltına alınmasının ardından, yerine İpekyolu Kaymakamı Sinan Aslan, belediye başkan vekili olarak görevlendirildi.

Gözaltına alınan İpekyolu belediye başkanının yerine kaymakam görevlendirildi

Van Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü 'terör' soruşturması kapsamında İpekyolu Belediye Başkanı HDP'li Azim Yacan ve Başkan Yardımcısı Şehzade Kurt, dün evlerine düzenlenen operasyonla gözaltına alındı. Yacan ve Kurt'un Van Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemleri devam ederken, İçişleri Bakanlığı kararınca İpekyolu Kaymakamı Sinan Aslan, belediye başkan vekili olarak görevlendirildi. Van Valiliği tarafından konuyla ilgili yapılan açıklamada, şöyle denildi:

"Van ili İpekyolu ilçesi Belediye Başkanı Azim Yacan hakkında, 'Silahlı terör örgütüne üye olmak ve terör örgütü propagandası yapmak' suçlarından Van Cumhuriyet Başsavcılığı'nın 2019/6715 sayılı dosyası kapsamında yürütülen soruşturma nedeniyle 08 Kasım 2019 günü gözaltına alınmıştır. Belediye başkanı, terör suçları nedeniyle hakkında yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınması üzerine Anayasanın 127 ve 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 47'nci maddesinin amir hükümleri gereği, İçişleri Bakanlığı'nın 08 Kasım 2019 tarihli onayı ile geçici bir tedbir olarak görevinden uzaklaştırılmıştır. Bunun üzerine aynı kanunun 45/2 ve 46'ncı maddeleri gereği İpekyolu Belediye Başkanlığı görevine vekaleten ilçe kaymakamı Sinan Aslan görevlendirilmiştir."

(DHA)

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Van ipekyolu azim yacan sinan aslan

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