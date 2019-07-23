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Gözaltına alınan kişi, 'tacizci' olduğu iddiasıyla linç edilmek istendi

YAŞAM HABERLERİ  | 23.07.2019 23:18 | Son Güncelleme

SAMSUN'un İlkadım ilçesinde, bekçilerinin şüphe üzerine gözaltına alıp kelepçelediği yabancı uyruklu kişi, çevrede toplanan kalabalık tarafından 'taciz' suçlamasıyla yakalandığı söylentisi üzerine linç edilmek istendi.

Gözaltına alınan kişi, 'tacizci' olduğu iddiasıyla linç edilmek istendi

Hakan AKGÜN/SAMSUN, (DHA)- SAMSUN'un İlkadım ilçesinde, bekçilerinin şüphe üzerine gözaltına alıp kelepçelediği yabancı uyruklu kişi, çevrede toplanan kalabalık tarafından 'taciz' suçlamasıyla yakalandığı söylentisi üzerine linç edilmek istendi. Şüpheli, bekçiler tarafından bölgeden uzaklaştırılarak polise teslim edildi.
Olay, saat 21.00 sıralarında İlkadım ilçesindeki Samsun Vergi Dairesi Başkanlığı önünde meydana geldi. Ailesi ile yürürken bilinmeyen nedenle tartışmaya başlayan yabancı uyruklu kişiyi gören 2 bekçi, tartışmaya müdahale etmek istedi. Bekçilerin ters kelepçe takıp yere yatırdıkları ve ardından duvara dayadıkları şüphelinin Arapça sözler söylemesi üzerine çevredekiler, durumu anlamaya çalıştı, görevli bekçilere yardım etmek istedi. Çevrede artan kalabalıktan bazıları yabancı uyruklu şüphelinin taciz iddiasıyla gözaltına alındığını öne sürerek, linç etmek istedi. Kalabalığı sakinleştirmekte zorluk yaşayan bekçiler, şüpheliyi güçlükle kalabalık arasından uzaklaştırmaya çalıştı. Yabancı uyruklu kişi, son anda kalabalık arasından çıkarılıp, sokakta bekleyen polis ekiplerine teslim edildi. Olay sonrası öfkeli kalabalık çevrede bulunan bir alışveriş merkezi görevlileri ve polis tarafından uzaklaştırılırken, şüpheli ve ailesi ifadesi için polis merkezine götürüldü. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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Gözaltına alınan kişi, 'tacizci' olduğu iddiasıyla linç edilmek istendiGözaltına alınan kişi, 'tacizci' olduğu iddiasıyla linç edilmek istendi

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