Gözde Çelen kimdir? Eşi tarafından öldürülen Gözde Çelen katili Mustafa Çelen kimdir, tutuklandı mı?

Gözde Çelen kimdir? Gözde Çelen katili Mustafa Çelen kimdir? İstanbul Şile'de yaşanan korkunç kadın cinayetinde, Gözde Çelen isimli 33 yaşındaki bir kadın boşanma aşamasında olduğu eşi tarafından korkunç şekilde öldürüldü. Çiftin 10 ve 8 yaşlarında iki çocuğu olduğu öğrenildi. Peki; Gözde Çelen kimdir? Gözde Çelen eşi Mustafa Çelen kimdir?

GÖZDE ÇELEN KİMDİR?

33 yaşındaki Gözde Çelen'in cenazesi, yakınları tarafından Adli Tıp Kurumu'ndan alındı. Çelen'in teyzesi Havva Çelen, "Darbederek götürmüş. Öncesinde, sana 3 hak veriyorum. 'Ya denize atıp kendini öldüreceksin ya benimle geleceksin ya da Yalova'ya annene gideceksin' demiş." diye konuştu. 11 yıldır evli olan çiftin uzaktan akraba oldukları, ailelerinin karşı çıkmasına rağmen severek evlendikleri öğrenildi. Cenazenin bugün Yalova'da defnedileceği belirtildi.

KADIN CİNAYETLERİ SON BULSUN

Hayatını kaybeden Gözde Çelen'in önceki dönem Ak Parti mahalle başkanlığı yaptığı belirlendi. Çekmeköy Kadın kolları sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada; "Kadın cinayetleri son bulsun. Önceki dönemde Mimarsinan mahalle başkanımız kıymetli Gözde Çelen Eşi tarafından vahşice katledilmiştir. Allah rahmet eylesin mekanı cennet olsun. Tüm teşkilatımızın başı sağolsun" denildi.

"KOCASINI EVDEN ÇIKARDIK PLANLAYARAK YAPTI"

Gözde Çelen'in dayısı Caner Çukurlu, "Boşanma aşamasındalardı. Sitede oturuyorlar. Sitenin önüne çağırıyor. Oradan Şile'ye götürmüş. Orada planlayarak yapmış. Daha önce böyle tehditleri oluyordu. En son kavga ettiklerinde evlerine gittim. Kocasının eşyalarını toparlayıp evden çıkardık. Sitede oturduğu için güvenliklere söyledik. İçeri almayın dedik. Ondan sonra eve gelemedi zaten tek anahtarı vardı. Yeğenime gelirse bana haber ver demiştim, kapıyı açma demiştim. Ablamlar Yalova'da yanına destek olsun diye onları çağırdık. Planlayarak bu cinayeti gerçekleştirdi" dedi.

ÇOK İÇİNE KAPANIKTI

33 yaşındaki Çelen'in içine kapanık olduğunu belirten dayısı Caner Çukurlu, "Yeğenim çok içine kapanıktı. Onu defalarca dövmüş. Her gün dövüyormuş diyebilirim. Dün de bu olay başımıza geldi. Katil de yabancımız değil akrabamız, köylümüz. Ne denilebilir ki" ifadelerini kullandı. Çukurlu, "Kadın cinayetleri son bulsun istiyoruz. İdam gelecekse gelsin de bu son bulsun. İki çocuğu var. O çocuklar şimdi ne yapacak? Baba cezaevinde anne toprağın altında. Onlar için de zor. Elimizden geldiği kadar biz bakacağız" diye konuştu.



