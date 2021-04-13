HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Göze damla damlatmak orucu bozar mı? Burun kanaması orucu bozar mı?

Göze damla damlatmak orucu bozar mı? Burun kanaması orucu bozar mı?

13.04.2021 17:04 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bin aydan daha da hayırlı olarak kabul edilen Ramazan ayı bugün başladı. Ramazan ayında orucun temel unsuru nefsi yeme ve içmeden mahrum bırakmaktır. Oruçluyken yapmak istediklerinden orucu bozulur diye endişe edenler için ise Diyanet merak edilen soruları yanıtladı. Peki, göze damla damlatmak orucu bozar mı? Burun kanaması orucu bozar mı?

Göze damla damlatmak orucu bozar mı? Burun kanaması orucu bozar mı?

Bin aydan daha da hayırlı olarak kabul edilen Ramazan ayı bugün başladı. Ramazan ayında orucun temel unsuru nefsi yeme ve içmeden mahrum bırakmaktır. Oruçluyken yapmak istediklerinden orucu bozulur diye endişe edenler için ise Diyanet merak edilen soruları yanıtladı.

GÖZE DAMLA DAMLATMAK ORUCU BOZAR MI?

Konunun uzmanlarından alınan bilgilere göre, göze damlatılan ilaç, miktar olarak çok az (1 mililitrenin 1/20'si olan 50 mikrolitre) olup bunun bir kısmı gözün kırpılmasıyla dışarıya atılmakta, bir kısmı gözde, göz ile burun boşluğunu birleştiren kanallarda ve mukozasında mesâmat (gözenekler) yolu ile emilerek vücuda alınmaktadır. Kaldı ki bu işlem yeme içme yani gıdalanma anlamı da taşımamaktadır. Dolayısıyla göz damlası orucu bozmaz.

BURUN KANAMASI ORUCU BOZAR MI?

Bazı dini kaynaklar dikkate alınırsa bu konunun detaylara göre farklılık gösterebileceği ele alınmıştır. Eğer kanın oruçlu kişinin midesine irade dışında kaçması gibi bir durum yaşanırsa, oruç bozulmaz. Bu hususa dayanak olarak şu ayet-i kerime örnek teşkil edebilir;

"Allah, hiç kimseye gücünün üstünde bir şey yüklemez. (Herkesin) kazandığı (iyilik) lehine ve işlediği (kötülük) ise aleyhinedir! Rabbimiz, eğer unuttuk veya hata yaptıysak, bizi hesaba çekme."(Bakara Sûresi: 286) Ancak, kanın boğaza kaçmadan ağızdan dışarı atılması gibi bir durum mümkünse ve bu durum bilinçli olarak uygulanmamışsa, oruç bozulabilir. Mideye kan gitmesi durumu orucu bozabilmektedir. İç huzursuzluk yaşanması durumunda Ramazan’ın hemen ardından kaza orucu tutulabilir.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Şirketinizi hackerlara karşı nasıl korursunuz?Şirketinizi hackerlara karşı nasıl korursunuz?
'Benim listem hazır' demişti! Sevda Noyan kendini böyle savundu'Benim listem hazır' demişti! Sevda Noyan kendini böyle savundu
İETT otobüsünde iğrenç olay! Mastürbasyon yaptıİETT otobüsünde iğrenç olay! Mastürbasyon yaptı

En Çok Okunan Haberler

Doktoru gözaltına aldırdığı iddia edilen savcıya HSK incelemesi

Doktoru gözaltına aldırdığı iddia edilen savcıya HSK incelemesi

Ursula von der Leyen: Bir daha asla izin vermeyeceğim

Ursula von der Leyen: Bir daha asla izin vermeyeceğim

Mesut Özil kulüp satın aldı

Mesut Özil kulüp satın aldı

Dudak dudağa kutlama

Dudak dudağa kutlama

Flaş iddia: Tam kapanma olmayacak

Flaş iddia: Tam kapanma olmayacak

NATO'dan çok sert açıklama

NATO'dan çok sert açıklama

İlginizi Çekebilir

Daha ucuzu yok! İşte yılın son kampanyaları

Daha ucuzu yok! İşte yılın son kampanyaları

AB Konseyi Başkanı Michel'in istifası için kadın derneklerinden imza kampanyası

AB Konseyi Başkanı Michel'in istifası için kadın derneklerinden imza kampanyası

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

İstanbul'da kan donduran taciz! Görüntüler infial yarattı

İstanbul'da kan donduran taciz! Görüntüler infial yarattı

Ürdün'de 'darbe girişimiyle' suçlanan Prens Hamza ilk kez Kral Abdullah'la görüntülendi

Ürdün'de 'darbe girişimiyle' suçlanan Prens Hamza ilk kez Kral Abdullah'la görüntülendi

Ramazan Bayramı ikramiyesi ne zaman ödenecek? Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı

Ramazan Bayramı ikramiyesi ne zaman ödenecek? Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.