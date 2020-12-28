Gözenek sıkılaştırıcı yöntemleri işin uzmanlarından öğrendik: Siyah noktalarınız varsa bunu asla kullanmayın

Dermatologlardan bazı ipuçlarını inceledik ve cildinizin kusursuz görünebilmesi için bunları sizinle paylaşmak istiyoruz.
Temizleme ürünlerini denemek isteyebiliriz ancak bazen pH dengesini kontrol etmeyi unuturuz. Kozmetologlar aslında bunun çok önemli bir şey olduğunu söylüyorlar. Cilt bakımı ürünleriniz cildinize uyarlanmalıdır; pH denildiğinde normalde 4,7 ile 5,75 arasındadır. Yanlış temizleyici, daha az esnek ve daha hassas ciltler için tetikleyici olabilir. Geniş gözeneklerin yanı sıra dermatit ve rosacea gibi farklı cilt hastalıklarına da yol açar.
Garip gelebilir ancak dermatologlar yağlıysa veya siyah noktalarınız varsa burnunuza krem sürmeyi tavsiye etmezler. Bu, daha geniş gözeneklere neden olabilir. Yüzünüzde güneş kremi kullanırken yağsız olanları tercih etmelisiniz.
Büyük, tıkanmış gözenekleriniz varsa dermatologlar glikolik asit kullanmanızı önerir. Kuru ciltler için bile kullanılabilir. Bu bileşeni içeren ürünleri kullanmak, ölü deri hücrelerini ve gözeneklere sıkışmış yağı süpürerek genişlemiş gözenekleri azaltmanıza yardımcı olabilir.
Normalde tıkanmış gözenekler ve yağlı bir cilt, gözeneklerin daha büyük görünmesini sağlar. Gözenekleri açmak için yüzünüzü sabah ve yatmadan önce yıkayın, ancak cildinizi daha da tahriş edebileceği için suyun çok sıcak olmaması gerektiğini unutmayın. Cilt tahriş olduğunda gözeneklerinizin daha büyük görünmesini sağlar.
Güneş kremimiz de gözeneklerinizi tıkayabilir. Akne eğilimli ve yağlı ciltler için yağsız güneş kremi kullanın. Dokusu çok hafif olmalı ve çinko içerebilir. Su geçirmez güneş kreminden kaçınmak daha iyidir çünkü cildiniz nefes alamayacak ve gözenekleriniz daha da tıkanacaktır. Kuru ciltler için yağlı değil, hafif nemlendiricili bir güneş kremi kullanmalısınız.
Fondöten dahil gerçekten sıvı olan kozmetikler, genişlemiş gözeneklerle durumu daha da kötüleştirebilir. Ne tür bir cilde sahip olduğunuzu bilmeniz gerekir. Kuru yanaklarınız olsa bile, bu yine de tüm yüzünüz için ekstra nemlendirici losyon kullanmanız gerektiği anlamına gelmez. Dermatologlar, geniş gözenekleri olanlar için hafif bir nemlendirici kullanılmasını önermektedir.
Bazı dermatologlar, cildiniz için daha iyi oldukları için günde 200 ml süt içmeyi önermektedir. Bazı büyüme hormonları inek sütünde bulunabilir ve onu tüketmek gözeneklerin genişlemesine yol açar. Sizin için hangi tür sütün uygun olduğu konusunda uzmanınıza danışabilirsiniz.
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