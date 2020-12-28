Gözenek sıkılaştırıcı yöntemleri işin uzmanlarından öğrendik: Siyah noktalarınız varsa bunu asla kullanmayın

Dermatologlardan bazı ipuçlarını inceledik ve cildinizin kusursuz görünebilmesi için bunları sizinle paylaşmak istiyoruz.

YALNIZCA CİLDİN KORUYUCU BARİYERİNİN DOĞAL pH'INA UYARLANMIŞ TEMİZLİK ÜRÜNLERİ KULLANIN

Temizleme ürünlerini denemek isteyebiliriz ancak bazen pH dengesini kontrol etmeyi unuturuz. Kozmetologlar aslında bunun çok önemli bir şey olduğunu söylüyorlar. Cilt bakımı ürünleriniz cildinize uyarlanmalıdır; pH denildiğinde normalde 4,7 ile 5,75 arasındadır. Yanlış temizleyici, daha az esnek ve daha hassas ciltler için tetikleyici olabilir. Geniş gözeneklerin yanı sıra dermatit ve rosacea gibi farklı cilt hastalıklarına da yol açar.

YAĞLI BURUNDA GÜNDÜZ KREMİ KULLANMAYIN

Garip gelebilir ancak dermatologlar yağlıysa veya siyah noktalarınız varsa burnunuza krem sürmeyi tavsiye etmezler. Bu, daha geniş gözeneklere neden olabilir. Yüzünüzde güneş kremi kullanırken yağsız olanları tercih etmelisiniz.

GÖZENEKLERİ AÇMAK İÇİN GLİKOLİK ASİT UYGULAYIN

Büyük, tıkanmış gözenekleriniz varsa dermatologlar glikolik asit kullanmanızı önerir. Kuru ciltler için bile kullanılabilir. Bu bileşeni içeren ürünleri kullanmak, ölü deri hücrelerini ve gözeneklere sıkışmış yağı süpürerek genişlemiş gözenekleri azaltmanıza yardımcı olabilir.