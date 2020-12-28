KADIN

  1. Haberler Haberler
  2. KADIN
  3. GÜZELLİK - MODA
  4. Gözenek sıkılaştırıcı yöntemleri işin uzmanlarından öğrendik: Siyah noktalarınız varsa bunu asla kullanmayın

Gözenek sıkılaştırıcı yöntemleri işin uzmanlarından öğrendik: Siyah noktalarınız varsa bunu asla kullanmayın

Sibel Özdemir Sibel Özdemir 28.12.2020 07:22 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et
Gözenek sıkılaştırıcı yöntemleri işin uzmanlarından öğrendik: Siyah noktalarınız varsa bunu asla kullanmayın

Tıkanmış gözenekler, genetik, yaş ve güneş hasarı, genişlemiş gözeneklerin ana nedenleridir. Ancak bu, onları küçültemeyeceğiniz anlamına gelmez. Doğru tedaviyi seçip bazı temel temizlik prosedürlerini uygularsanız bu sorunu azaltmak kesinlikle mümkündür. Gelin gözenek sıkılaştırıcı yöntemlere bakalım.

Dermatologlardan bazı ipuçlarını inceledik ve cildinizin kusursuz görünebilmesi için bunları sizinle paylaşmak istiyoruz.

YALNIZCA CİLDİN KORUYUCU BARİYERİNİN DOĞAL pH'INA UYARLANMIŞ TEMİZLİK ÜRÜNLERİ KULLANIN

Temizleme ürünlerini denemek isteyebiliriz ancak bazen pH dengesini kontrol etmeyi unuturuz. Kozmetologlar aslında bunun çok önemli bir şey olduğunu söylüyorlar. Cilt bakımı ürünleriniz cildinize uyarlanmalıdır; pH denildiğinde normalde 4,7 ile 5,75 arasındadır. Yanlış temizleyici, daha az esnek ve daha hassas ciltler için tetikleyici olabilir. Geniş gözeneklerin yanı sıra dermatit ve rosacea gibi farklı cilt hastalıklarına da yol açar.

YAĞLI BURUNDA GÜNDÜZ KREMİ KULLANMAYIN

Garip gelebilir ancak dermatologlar yağlıysa veya siyah noktalarınız varsa burnunuza krem sürmeyi tavsiye etmezler. Bu, daha geniş gözeneklere neden olabilir. Yüzünüzde güneş kremi kullanırken yağsız olanları tercih etmelisiniz.

GÖZENEKLERİ AÇMAK İÇİN GLİKOLİK ASİT UYGULAYIN

Büyük, tıkanmış gözenekleriniz varsa dermatologlar glikolik asit kullanmanızı önerir. Kuru ciltler için bile kullanılabilir. Bu bileşeni içeren ürünleri kullanmak, ölü deri hücrelerini ve gözeneklere sıkışmış yağı süpürerek genişlemiş gözenekleri azaltmanıza yardımcı olabilir.

YÜZÜNÜZÜ GÜNDE İKİ KEZ ILIK SUYLA YIKAYIN

Normalde tıkanmış gözenekler ve yağlı bir cilt, gözeneklerin daha büyük görünmesini sağlar. Gözenekleri açmak için yüzünüzü sabah ve yatmadan önce yıkayın, ancak cildinizi daha da tahriş edebileceği için suyun çok sıcak olmaması gerektiğini unutmayın. Cilt tahriş olduğunda gözeneklerinizin daha büyük görünmesini sağlar.

YAĞSIZ GÜNEŞ KREMİ KULLANIN

Güneş kremimiz de gözeneklerinizi tıkayabilir. Akne eğilimli ve yağlı ciltler için yağsız güneş kremi kullanın. Dokusu çok hafif olmalı ve çinko içerebilir. Su geçirmez güneş kreminden kaçınmak daha iyidir çünkü cildiniz nefes alamayacak ve gözenekleriniz daha da tıkanacaktır. Kuru ciltler için yağlı değil, hafif nemlendiricili bir güneş kremi kullanmalısınız.

YAĞLI VE KARMA CİLDİNİZ VARSA SIVI BAKIMINDAN ZENGİN KREMLERDEN KAÇININ

Fondöten dahil gerçekten sıvı olan kozmetikler, genişlemiş gözeneklerle durumu daha da kötüleştirebilir. Ne tür bir cilde sahip olduğunuzu bilmeniz gerekir. Kuru yanaklarınız olsa bile, bu yine de tüm yüzünüz için ekstra nemlendirici losyon kullanmanız gerektiği anlamına gelmez. Dermatologlar, geniş gözenekleri olanlar için hafif bir nemlendirici kullanılmasını önermektedir.

SÜT ÜRÜNLERİNİ SINIRLAYIN

Bazı dermatologlar, cildiniz için daha iyi oldukları için günde 200 ml süt içmeyi önermektedir. Bazı büyüme hormonları inek sütünde bulunabilir ve onu tüketmek gözeneklerin genişlemesine yol açar. Sizin için hangi tür sütün uygun olduğu konusunda uzmanınıza danışabilirsiniz.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNERTakipçilerini mest etti!Takipçilerini mest etti!
28 Aralık'ta doğanların burç özellikleri28 Aralık'ta doğanların burç özellikleri
Birkaç basit adımla çok kolay: Evde manikür nasıl yapılır?Birkaç basit adımla çok kolay: Evde manikür nasıl yapılır?
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Müstehcen sahneler tepki çekti! 'Kaç tane seks sahnesi...'

Müstehcen sahneler tepki çekti! 'Kaç tane seks sahnesi...'

Ünlü çift böyle duyurdu! "Çok mu belli ediyoruz?"

Ünlü çift böyle duyurdu! "Çok mu belli ediyoruz?"

2021'de burçları neler bekliyor?

2021'de burçları neler bekliyor?

2021 yılında Terazi burcunu neler bekliyor?

2021 yılında Terazi burcunu neler bekliyor?

2021 yılında Başak burcunu neler bekliyor?

2021 yılında Başak burcunu neler bekliyor?

2021 yılında İkizler burcunu neler bekliyor?

2021 yılında İkizler burcunu neler bekliyor?

İlginizi Çekebilir

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

Vajinasının şeklini kalıba bastırdı! Saniye saniye yayınladı

Vajinasının şeklini kalıba bastırdı! Saniye saniye yayınladı

2020’nin en çok tartışılan filmleri

2020’nin en çok tartışılan filmleri

Dakikalar içinde kar gibi bembeyaz yapıyor

Dakikalar içinde kar gibi bembeyaz yapıyor

'Çıplak' gelinlik tartışmaya yol açtı! Balayı için sakla

'Çıplak' gelinlik tartışmaya yol açtı! Balayı için sakla

Cilt beyazlatan 3 karbonat maskesi

Cilt beyazlatan 3 karbonat maskesi

Diğer Haberler

Birkaç basit adımla çok kolay: Evde manikür nasıl yapılır?

Birkaç basit adımla çok kolay: Evde manikür nasıl yapılır?

Sir ağda nedir? Nasıl kullanılır?

Sir ağda nedir? Nasıl kullanılır?

Gençlik formülü: Telomer nedir?

Gençlik formülü: Telomer nedir?

Tahriş olan ellere çözüm: Bu sabunlar ekstra yumuşaklık katıyor!

Tahriş olan ellere çözüm: Bu sabunlar ekstra yumuşaklık katıyor!

Rita Ora'dan Kim Kardashian'a! 2020 yılının modada kazananları

Bu görüntüden en iyi şekilde yararlandı!

Yağ tabakasına son! Gıdı eritme hareketleriyle sarkık görüntüye son veriyoruz

Yağ tabakasına son! Gıdı eritme hareketleriyle sarkık görüntüye son veriyoruz

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.