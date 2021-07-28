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Gözeneklerini sıklaştırmak isteyenlere şipşak hazırlanabilecek ekonomik doğal maske tarifleri!

28.07.2021 10:42 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Cildimizde doğal olarak bulunan gözenekler, çevre ve olumsuz koşullar sebebiyle zaman zaman daha büyük görünürler. Özellikle yüz bölgesinde kendini daha çok belli eden bu sorun, birçok kadının korkulu rüyası. Peki yok mu bu gözenekleri küçültmenin bir yolu? Tabii ki var. Evde bulunan doğal malzemelerle hazırlayacağınız cilt maskeleriyle bu sorununuzu kolaylıkla çözebilirsiniz.

Gözeneklerini sıklaştırmak isteyenlere şipşak hazırlanabilecek ekonomik doğal maske tarifleri!

Yağlı bir cilde sahip olmak, ilerleyen yaş, güneş ve kötü hava koşulları yüzünden gözenekleriniz büyüyerek canınızı sıkıyorsa çözümü oldukça basit. Sizin için hazırladığımız doğal gözenek sıkılaştırıcı maskeler listemizden en az biri mutlaka favoriniz olacak.

1. YUMURTA AKI, BAL VE LİMON SUYU MASKESİ

Yumurta akı, 1 çay kaşığı bal ve 1 çay kaşığı limon suyunu homojen bir karışım elde edinceye kadar karıştırın. Elde ettiğiniz maskeyi temiz cildiniz üzerine parmak uçlarınızla uygulayın. Yaklaşık 25-30 dakika kuruyuncaya kadar bekleyin. Kuruduktan sonra ılık suyla durulayın. Yumurta akı ve limon gözenekleri sıkılaştırmaya yardımcı olurken cildinize de berrak bir görüntü verecek.

2. DOMATES SUYU VE KARBONAT MASKESİ

İki yemek kaşığı karbonatın üzerine domates suyunu yavaşça ekleyin. Macun kıvamı alana kadar güzelce karıştırın. Temiz cildin üzerine uygulayarak 20 dakika bekletin ve ılık suyla durulayın. Domateste bulunan antioksidanlar cildinizin sıkılaşmasına yardımcı olurken karbonat da gözeneklerin arındırılmasına katkı sağlar.

3. AVOKADO VE BAL MASKESİ

İki yemek kaşığı avokadoyu bir kaseye alarak iyice püre kıvamına getirin. İçerisine 1 yemek kaşığı bal ekleyerek homojen bir karışım elde edene kadar karıştırın ve temiz cildinizin üzerine uygulayın. 15 dakika bekledikten sonra ılık suyla durulayın. Maske içerisindeki bal, cildinizde fazla sebum oluşmasını önleyerek gözeneklerin küçülmesini sağlar. Avokado ise zengin içeriğiyle cildinizi nemlendirerek gözenek görüntüsünü en aza indirir.

4. SÜT VE YAŞ MAYA MASKESİ

1 yemek kaşığı süt ve 1 yemek kaşığı mayayı güzelce karıştırın. Temiz cildinize uygulayıp 15 dakika bekleyin. Bu süreçte cildiniz gerilecektir, panik yapmayın. Ilık suyla durulayın. Maya ölü hücreleri cildinizden arındırarak temizler. Nemlendirme ve temizleme etkisiyle bu maskeyi hafta bir kez düzenli uygulayarak güzel sonuçlar elde edebilirsiniz.

5. YUMURTA AKI VE ŞEFTALİ MASKESİ

Olgun bir şeftali ve yumurta akını parçalayıcı içerisine atarak püre kıvamına getirin. Temiz cildinizin üzerine mümkün olduğunca kalın bir tabaka halinde uygulayın. 20 dakika beklettikten sonra ılık suyla durulayın. Şeftalinin yumurta akıyla beraber oluşturduğu gözenek sıkılaştırma etkisini çok seveceksiniz.

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