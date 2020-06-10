Gözeneklerinizden şikayetçi misiniz? İşte gözenekleri yok eden cilt bakım önerileri...

Teknolojinin gelişmesiyle beraber kozmetik sektörü geniş bir ürün yelpazesine sahip oldu. Kişisel bakım marketlerine gittiğinizde hemen hemen her bölge için farklı bir ürün olduğunu görürsünüz. Ürün çeşitliliğinin kafanızı karıştırması oldukça normaldir. Üstelik ürünlerden tam performans alabilmek için yan malzemelerle destek sağlamanız gerekebilir. Bu durum da karşınıza daha yüksek maliyet olarak çıkar. Sizin bu dertten ve gözenek sorunundan kurtulmanız için evinizde bulabileceğiniz doğal ürünlerle cilt bakımı önerileri vereceğiz. GÖZENEK SIKILAŞTIRAN CİLT BAKIMI ÖNERİLERİ Doğadan gelen mucizevi besinlerle kolayca gözenek sorunlarınıza çözüm üretebilirsiniz. Tek yapmanız gereken ise; mutfağınıza koşarak cildinizi ferahlatacak ürünleri kullanmak. İşte karşınızda cildinizi ferahlatacak doğal cilt bakım önerileri... ŞEKER+ZEYTİNYAĞI+LİMON 2 yemek kaşığı toz şeker, 1 yemek kaşığı zeytinyağı ve 3 damla limon suyunu temiz bir kasede karıştırın. Cildinize peeling etkisi yaratacak bu karışımı yüzünüze sürün ve 10 dakika boyunca bekletin. Ardından soğuk su ile dairesel hareketler ile durulayın.

KUŞBURNU ÇAYI Başta soğuk algınlığı olmak üzere pek çok hastalığa iyi gelen kuşburnu, cildinizin daha parlak ve pürüzsüz görünmesi için en etkili yöntemlerden biri olarak karşınıza çıkar. Çaydanlığa bir avuç kadar kuşburnu koyun ve üzerini geçecek kadar soğuk su ekleyin. Çayı 15 dakika kaynatın ve altını kapatın. Ardından 10 dakika boyunca demlenmesi içi bekleyin. Demlendikten sonra bir süzgeçle süzerek bardağa doldurun ve keyifle için. BAL+LİMON 1 çay kaşığı bal ve 4 damla limon suyunu bir kasede karıştırın. Cildi sıkılaştırma özelliğiyle dikkatleri üzerine çeken bu karışımı haftada bir kez yüzünüze uygulayın. 10-15 dakika boyunca bekletin ve ılık su ile durulayın. YOĞURT+UN+ GÜL SUYU 2 yemek kaşığı yoğurt, 2 yemek kaşığı un ve 3-4 damla gül suyunu karıştırın. Karışım macun kıvamına geldiğinde haftada bir kez olmak üzere yüzünüze sürün. 10 dakika boyunca bekletin ve ılık suyla durulayın. KİL+SUSAM YAĞI+LİMON+YUMURTA SARISI 1 tatlı kaşığı kil, 2 damla susam yağı, 2 damla limon suyu ve 1 yumurta sarısını karıştırın. Cildinizi derinlenmesine temizleyen bu karışım sayesinde gözenek problemine somut bir şekilde çözüm üretebilirsiniz. Karışımı yüzünüze uygulayın ve 15-20 dakika boyunca bekletin. Ardından dairesel hareketlerle maskeyi durulayın.