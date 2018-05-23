Gözler renginiz hakkınızda ne diyor?

‘Gözler kalbin aynasıdır’ deyimi hiçte boş değilmiş. Uzman psikologlar tarafından yapılan araştırmalara göre, göz renginiz karşınızdaki kişiye sizinle ilgili bilgiler veriyor. Yeni tanıştığınız birinin kim olduğu, karakteri hakkında bilgi edinmek istiyorsanız, gözlerine bakmanızı öneririz. Çünkü, İsveç'teki Orebro Üniversitesi’nin 428 denekle yaptığı araştırmada da çok ilginç veriler ortaya çıktı. Sonuçlara göre, göz renkleri gerçekten de insanların karakterleri hakkında bilgiler veriyor. Peki nasıl oluyor da karşımızdaki kişinin göz rengine bakıp da onun karakteri hakkında bilgi alabiliyoruz? Araştırmalar gösteriyor ki göz rengimiz, beynimizdeki frontal lob ile aynı genden etkilenerek oluşuyor. Yani bizi biz yapan en temel parçacıklar, göz rengimizi belirliyor. İşte araştırmalardan elde edilen ilginç sonuçlar: 1. Koyu Kahverengi ve Siyaha yakın gözler: Doğuştan liderlik özelliklerine sahip ve çok keskin kararlar verebilen karakterler genelde bu göz rengine sahip oluyor. Göz bebeğindeki siyahın çok baskın olduğu bu gözlere sahip insanlar diğer kişiler tarafından daha makbul bulunuyor. Bu da lider olmalarını sağlıyor, yani herkesin üstünde uzlaşmaya varabileceği kişiler koyu kahverengi rengi taşıyorlar. Aynı zamanda bu göz rengini taşıyan insanlar odaklanma konusunda çok başarılı olduklarından genelde sporda başarılı oluyorlar. Herhangi bir müsabakada baştan sona disiplini elden bırakmayan bu insanların derinlerinde taşıdıkları dirayet onları özel yapıyor.

2- Yeşil gözler: Çekicilik bu gözlere sahip insanların ortak özelliği olarak ortaya çıkıyor. Seksi olarak tanımlanan bu göz rengine sahip kişiler etrafındaki kişileri en hızlı etki altında bırakanlar olarak tespit edilmiş. Etrafındakileri yönetme konusunda liderlik vasfı olmamasına rağmen, insanları perde arkasından yönlendirmede tam bir usta olan yeşil gözlü kişiler dikkat edilmesi gereken karakterler. İpleri bir şekilde elinde tutmayı başaran yeşil gözlü insanlar, Dr. Hamadi Kallel'in tespitlerine göre gizemli ve özgüveni yerinde insanlar. Yaratıcı olan ve sinirlerini kolay kontrol edebilen yeşil gözlüler, kriz yönetimleri için biçilmiş kaftan. 3- Mavi gözler: Melek ya da şeytan. Hangisi olacağınıza, yapacağınız seçimler karar veriyor. Mavi göz rengine sahip insanların büyük bir manevi gücü bulunuyor bunu hangi yönde kullandıklarına göre karakterleri oluşuyor. Mavi göz rengine sahip insanlar asla arada derede kalan insanlar olmuyor. Egoist olmak Mavi göz rengine sahip kişilerde baskın olarak görülebiliyor. Mavi gözlü insanlar gelişime daha açık, daha modern ve kolay adapte olabilen insanlar olarak genelde diğer insanlardan ayrışıyorlar. Mavi gözlü insanların çoğunlukta olduğu toplumlar daha özgür topluluklar oluşturuyorlar. Pitssburgh Sağlık Okulu'nun yaptığı saptamalar Mavi göz rengine sahip kişilerin acıya çok dayanıklı olduklarını gösteriyor. Doğum sancısı ve hamilelik stresini mavi gözlü kadınların çok daha rahat aştığı deneklerde net bir şekilde ortaya çıkmış. Karşısındaki kişide etkileme gücünü elinde bulunduran Mavi renkli gözlere sahip insanlar kötülüğü seçtiklerinde çok tehlikeli insanlar olabiliyorlar.

4- Gri gözler: Çok ender olarak rastlanan gri gözler aslında mavi rengin bir türüne ait. İki farklı karakteri bünyesinde taşıyan gri renk gözlere sahip insanlar hakkında söylenebilecek en önemli şey, herkesten sakladıkları bir yönlerinin olduğu. Bu da mavi renk gözlere sahip insanlardaki gibi iyi ya da kötü karaktere kolay bürünebilmelerini sağlıyor. Bu göz rengine sahip insanların renk tonu biraz daha açıksa ortaya bir kahraman çıkıyor. Uçuk mavi renge benzetilen bu renk tonuna sahip insanlar, genelde diğer insanlara yardım etmek için yanıp tutuşan iyilik melekleri oluyor. 5- Ela gözler: Ülkemizdeki en yaygın göz renklerinden biri olan Ela gözler çok özel bir karakterin aynası aslında. Üstünüzdeki renge ve ışığa göre yeşilden kahverengiye doğru büyük bir renk cümbüşü sunan ela gözlere sahip insanlar, kendine has özelliklere sahip oluyorlar. Genel olarak, spontane yaşayan ve özgürlükçü insanlar olan ela gözlüler dengeli olsalar da gizemli yönleriyle de dikkat çekiyorlar. Güney Avustralya Üniversite'sinden Dr. Matthew Leach ise yaptığı bir araştırmada ela gözlü insanların sindirim sistemi sorunlarını daha çok yaşadığını tespit etmiş. Göz renklerine göre yapılan kan testlerinde ela gözlü insanların karaciğerlerindeki ortak değerlerin böyle bir sonuç ortaya çıkarttığı anlaşılmış.