Küçücük dokunuşlarla bambaşka birine dönüşün! Gözleri daha çekik gösteren makyaj tüyoları

"Ah, ne güzel..." dediğimiz badem gözlü ünlülerin pek çoğu o bakışlar için estetik operasyonlar uygulatıyor. Ancak makul ölçüde çekik ve anlamlı bakışlar için estetik yaptırmanıza aslında hiç de gerek yok. Bu basit makyaj tüyolarından sonra doğru teknik ve malzemelerle çekik gözlere sahip olmanız mümkün!

EYELINER OLMAZSA OLMAZ

Eyeliner, yıllardır çoğumuzun makyaj malzemeleri içinde en vazgeçilmezi. Eyeliner kullanımının gözleri büyük gösterdiği bilinmesine rağmen doğru bir kullanımla gözlerinizi daha çekik de gösterebilirsiniz. Eyeliner'ı göz kapağınızın tamamına uygulamak yerine ortasından başlayıp dışına doğru kıvırmadan uzatırsanız daha çekik bir görünüm elde edebilirseniz. İnce uçlu eyeliner kullanarak bu görünüme daha da kolay ulaşabilirsiniz. İnce ve uzun çekilen eyeliner'lar, bu işin sırrı!

KİRPİKLER ÖNEMLİ

Kıvrık ve uçlara doğru belirginleşen kirpikler çekik gözlerin olmazsa olmazı. Rimelinizi ve kirpik kıvırıcınızı kirpiklerinizin sonlarına doğru daha fazla uygulayarak gözlerinizi daha uzun gösterebilir ve çekikliğini vurgulayabilirsiniz. Bunun yerine takma kirpik de kullanabilirsiniz. Dolgun ve uzun takma kirpikler yerine tekli ve minik takma kirpikleri tercih edip sadece kirpiklerinizin sonlarına takarak da gözlerinizi daha uzun ve çekik gösterebilirsiniz.

DOĞRU FAR SEÇİMİ

Koyu renk farlar göz yuvarlarını belirginleştirir ve daha yuvarlak bir görünüm verir. Koyu renk farlardan ve farınızı göz kapağınızın ortasında belirginleştirmekten sakının. Koyu renkler yerine sedefli, şeftali ya da pembe tonları tercih edebilirsiniz. Bu renkler çektiğiniz ince eyeliner'ı da daha çok vurgulamanızı sağlayacak.

AYDINLATICI

Kaş kenarlarının altına ve göz pınarlarınıza parlak aydınlatıcılar sürmek, gözlerinizdeki çekikliği vurgulamanızı ve daha ışıltılı bir görünüm elde etmenizi sağlar. Ayrıca kaş kenarlarınızın altına ekleyeceğiniz ışıltı ile daha etkileyici bakışlara sahip olacaksınız.

GÖZ ALTLARI

Göz altınıza koyu renk göz kalemleri sürmek, gözlerinizi küçük gösterip çekik görünümünü azaltacağından ten rengi göz kalemi kullanmak, çekik gözler elde etmek için daha doğru bir seçim olabilir. Koyu renk alt kirpikler de gözleri yuvarlak göstereceği için alt kirpiklerinizi belirginleştirmeyin ve doğal hâliyle bırakın.



