Gözlerini gören şaşkına dönüyor!

Bu özelliğinden dolayı okuldaki yaşıtları tarafından dışlanacağı düşünülen Nurcan Berk, korkulanın aksine oldukça aktif bir öğrenci oldu. Resim konusundaki yeteneğiyle dikkat çeken Nurcan, arkadaşlarıyla olan iletişimiyle de göze çarpıyor.

Gözleri gibi dünyayı da renklendiriyor

1 / 14 Van’da farklı göz renklerine sahip ilkokul 2’nci sınıf öğrencisi Nurcan Berk, öğretmeni tarafından boyaması için verilen resimlerdeki karakterlerin gözlerini kendi göz renginde boyuyor.

2 / 14 Van Edremit ilçesinde bulunan Kahraman Çocuklar Borsa İstanbul İlkokulu 2’nci sınıf öğrencisi 8 yaşındaki Nurcan Berk, zekasıyla ve boyadığı sevimli resimlerle herkesi kendisine hayran bırakıyor.

3 / 14 Bir gözü mavi, diğer gözü siyah olan minik Nurcan, okula başladığı günden bu yana boyadığı bütün resimlerdeki karakterlerin gözlerini farklı renklerde boyuyor.

4 / 14 Bu hareketiyle dikkatleri üzerine çeken minik kız, öğretmenlerinin de takdirini topluyor. Küçük yaştan beri resim yapmaya merakı olan minik Nurcan, sevimliliğiyle de okuldaki arkadaşları tarafından oldukça seviliyor.

5 / 14 "RESİMLERDE KENDİNİ GÖRDÜĞÜ İÇİN BU TÜR ÇALIŞMALAR YAPIYOR" İHA muhabirine konuşan sınıf öğretmeni Yılmaz Yıldırım, minik Nurcan’ın arkadaşlarıyla sosyal aktivitelerde bulunan, başarılı ve resim yeteneği olan bir öğrenci olduğunu belirtti.

6 / 14 Nurcan’ın özellikle boyanması için verilen kız çocuğu karakterlerinin gözlerini farklı renklerde boyattığını ifade eden öğretmen Yıldırım, “Gözlerinin farklı renkte olması onu sınıf içinde zengin kılan bir özellik olarak gösteriliyor.

7 / 14 Nurcan, arkadaşları tarafından çok sevilen ve aktivitelerimize katılan bir öğrencimizdir. Resimlerde genellikle canlı renkler kullanıyor. Özellikle kız çocuklarını renkli gözlü yapıyor.

8 / 14 Bu kendisinin bir yansımasıdır. Resimlerde kendini gördüğü için bu tür çalışmalar yapıyor. Nurcan’ın annesi de renkli gözlü olduğu için bu çalışmaları yapıyor” dedi.

9 / 14 Farklı göz renklerinden dolayı Nurcan’ın farklı algılanacağını düşündüklerini ama sınıf arkadaşları tarafından oldukça sempatik karşılandığını dile getiren Yıldırım, sözlerini şöyle sürdürdü:

10 / 14 "Nurcan renkli gözlü olduğu için farklı algılanır diye düşündük. Şu an ikinci sınıfta ve bu konuda herhangi bir sıkıntıyla karşılaşmadık. Arkadaşları da Nurcan’ı farklı olarak görmüyor. 500’e yakın ilkokul öğrencimiz var.

11 / 14 Onlar arasında uyum sağlayan, sempatik olarak görünen bir öğrencimizdir.”

12 / 14 Resimlerdeki gözleri kendi göz renkleri gibi boyadığını söyleyen Nurcan Berk ise kendisini, evini ve okulunu çizmeyi sevdiğini belirterek, farklı renkteki gözlerin daha güzel olduğunu dile getirdi.

13 / 14 Yüzde 90 görme kaybı bulunan minik Nurcan’ın babası da, çocuğunun resim çizmeye ilgilisi olduğunu belirterek, şunları söyledi: