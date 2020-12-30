Gözlük alabilmek için cam silen evsiz adama hediye!

Gözlük alabilmek için 1 dolar karşılığında cam silen bir adam, o gün 11 dolar kazanmıştı ve halinden memnun görünüyordu; ancak çok geçmeden şaşırtıcı bir şey oldu.

TikTok yıldızı @akramadinas tarafından paylaşılan görüntüde adı açıklanmayan evsiz adam, kendisine 500 dolar verilince sevinçten gözyaşlarına boğulduğu görülüyor.

İhtiyaç duyduğu gözlükler için 150 dolar ödemesi gereken evsiz adam, bu umulmadık hediye sayesinde temel ihtiyaçlarını karşılayabilecek.

Evsiz adam, kendisine verilen cömert hediye karşılığında duyduğu minnettarlığı ifade edebilmek için parayı veren kişiye sarılırken, ertesi gün gözlükleri alabileceğini söyledi.

Adamın verdiği tepki herkesi etkiledi ve video 2.5 milyonun üzerinde izlendi. Bir kullanıcı “Bir gözlükten fazlasını verdin, ona umut verdin” yorumunda bulunurken, başka bir kullanıcı “Zengin insanlar böyle yapmalı. Eğer zengin olursam insanlara böyle yardım edeceğim” dedi.

