Gözlük camındaki çizikleri bu yöntemle anında yok edebilirsiniz

Gözlük kullananların en büyük korkusu gözlük camının çizilmesidir. Gözlük camının çizilmesi göz rahatsızlığını tetikleyerek baş ağrısına neden olur. Görme kalitesinin düşmesi ise ayrı bir sorundur. Gözlük camı çizildiğinde, camı değiştirmenize veya yenisini almanıza gerek yok. Gözlük camı çizildiyse bazı basit yöntemlerle yeni gibi yapabilirsiniz.
Gözlük camında oluşan çizikleri yok etmek için karbonatlı su karışımını deneyebilirsiniz. 1 yemek kaşığı suya 1 yemek kaşığı karbonat koyarak karıştırın. Bu karışımı gözlük camının çiziklerine sürün. Sonrasında camı bol suyla yıkayın ve mikro fiber bezle silin.
Çizilen gözlük camını araba camı temizleyicisiyle düzeltebilirsiniz. Araba camı temizleyicisini yumuşak bir beze damlatın ve gözlüğü silin. Üstelik gözlük camı bu sayede daha az buğulanacaktır.
Aşındırıcı olmayan bir diş macunu ile gözlük camındaki çizikleri yok edebilirsiniz. Yapmanız gereken; az miktarda sıktığınız diş macununu gözlük camına dairesel hareketlerle yedirin. Temiz ve yumuşak bir bezle silin. Gözlük camında oluşan çizikler çok derinse, aynı işle birkaç defa tekrarlayın.
Gözlük camındaki çizikleri, önce biz beze damlattığınız ahşap cilası ile ovup sonrasında biraz vazelinle silin. Silme işlemini dairesel hareketlerle yapın.
Balmumunu dairesel hareketlerle gözlük camı üzerindeki çiziklerin üzerine sürün. Ardından yumuşak bir bezle gözlük camını silerek temizleyin.
Son yıllarda evin demirbaşı haline gelen karbonat sirke karışımını gözlük camı çizikleri için de kullanabilirsiniz. Küçük çiziklerden kurtulmak için 1 yemek kaşığı karbonat ve 1 çay kaşığı sirkeyi karıştırın. Karışımı çiziklere sürün, sonra suyla durulayın ve yumuşak bir mendille silin.
Gözlük camındaki çiziklerden bulaşık deterjanı ile kurtulabilirsiniz. Üstelik gözlükleriniz bu sayede daha parlak olacaktır. Yapmanız gereken çok basit; bulaşık deterjanı ile lekeleri ve çizikleri silin, ardından su ile durulayın.
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