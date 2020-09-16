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Gözlük camındaki çizikleri bu yöntemle anında yok edebilirsiniz

Yasemin Artunc Yasemin Artunc
YAŞAM HABERLERİ  | Son Güncelleme

Gözlük kullananların en büyük korkusu gözlük camının çizilmesidir. Gözlük camında oluşan çizikleri bu yöntemlerle basit bir şekilde yok edebilirsiniz.

Gözlük camındaki çizikleri bu yöntemle anında yok edebilirsiniz

Gözlük kullananların en büyük korkusu gözlük camının çizilmesidir. Gözlük camının çizilmesi göz rahatsızlığını tetikleyerek baş ağrısına neden olur. Görme kalitesinin düşmesi ise ayrı bir sorundur. Gözlük camı çizildiğinde, camı değiştirmenize veya yenisini almanıza gerek yok. Gözlük camı çizildiyse bazı basit yöntemlerle yeni gibi yapabilirsiniz.

KARBONATLI SU

Gözlük camında oluşan çizikleri yok etmek için karbonatlı su karışımını deneyebilirsiniz. 1 yemek kaşığı suya 1 yemek kaşığı karbonat koyarak karıştırın. Bu karışımı gözlük camının çiziklerine sürün. Sonrasında camı bol suyla yıkayın ve mikro fiber bezle silin.

ARABA CAMI TEMİZLEYİCİSİ

Çizilen gözlük camını araba camı temizleyicisiyle düzeltebilirsiniz. Araba camı temizleyicisini yumuşak bir beze damlatın ve gözlüğü silin. Üstelik gözlük camı bu sayede daha az buğulanacaktır.

DİŞ MACUNU İLE SİLİN

Aşındırıcı olmayan bir diş macunu ile gözlük camındaki çizikleri yok edebilirsiniz. Yapmanız gereken; az miktarda sıktığınız diş macununu gözlük camına dairesel hareketlerle yedirin. Temiz ve yumuşak bir bezle silin. Gözlük camında oluşan çizikler çok derinse, aynı işle birkaç defa tekrarlayın.

VAZELİN İLE AHŞAP CİLASI KARIŞIMI

Gözlük camındaki çizikleri, önce biz beze damlattığınız ahşap cilası ile ovup sonrasında biraz vazelinle silin. Silme işlemini dairesel hareketlerle yapın.

BALMUMU

Balmumunu dairesel hareketlerle gözlük camı üzerindeki çiziklerin üzerine sürün. Ardından yumuşak bir bezle gözlük camını silerek temizleyin.

KARBONAT VE SİRKE KARIŞIMI

Son yıllarda evin demirbaşı haline gelen karbonat sirke karışımını gözlük camı çizikleri için de kullanabilirsiniz. Küçük çiziklerden kurtulmak için 1 yemek kaşığı karbonat ve 1 çay kaşığı sirkeyi karıştırın. Karışımı çiziklere sürün, sonra suyla durulayın ve yumuşak bir mendille silin.

BULAŞIK DETERJANI

Gözlük camındaki çiziklerden bulaşık deterjanı ile kurtulabilirsiniz. Üstelik gözlükleriniz bu sayede daha parlak olacaktır. Yapmanız gereken çok basit; bulaşık deterjanı ile lekeleri ve çizikleri silin, ardından su ile durulayın.


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