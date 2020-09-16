Gözlük camındaki çizikleri bu yöntemle anında yok edebilirsiniz

Gözlük kullananların en büyük korkusu gözlük camının çizilmesidir. Gözlük camının çizilmesi göz rahatsızlığını tetikleyerek baş ağrısına neden olur. Görme kalitesinin düşmesi ise ayrı bir sorundur. Gözlük camı çizildiğinde, camı değiştirmenize veya yenisini almanıza gerek yok. Gözlük camı çizildiyse bazı basit yöntemlerle yeni gibi yapabilirsiniz.

KARBONATLI SU

Gözlük camında oluşan çizikleri yok etmek için karbonatlı su karışımını deneyebilirsiniz. 1 yemek kaşığı suya 1 yemek kaşığı karbonat koyarak karıştırın. Bu karışımı gözlük camının çiziklerine sürün. Sonrasında camı bol suyla yıkayın ve mikro fiber bezle silin.

ARABA CAMI TEMİZLEYİCİSİ

Çizilen gözlük camını araba camı temizleyicisiyle düzeltebilirsiniz. Araba camı temizleyicisini yumuşak bir beze damlatın ve gözlüğü silin. Üstelik gözlük camı bu sayede daha az buğulanacaktır.

DİŞ MACUNU İLE SİLİN

Aşındırıcı olmayan bir diş macunu ile gözlük camındaki çizikleri yok edebilirsiniz. Yapmanız gereken; az miktarda sıktığınız diş macununu gözlük camına dairesel hareketlerle yedirin. Temiz ve yumuşak bir bezle silin. Gözlük camında oluşan çizikler çok derinse, aynı işle birkaç defa tekrarlayın.