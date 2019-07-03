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Gözlükule Höyüğü'nde tarih gün yüzüne çıkıyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.07.2019 08:22 | Son Güncelleme

Mersin'in Tarsus İlçesi'nde bulunan Gözlükule Höyüğü'nde kazı çalışmalarına başlandı. Yapılan araştırmalar doğrultusunda Neolitik Çağ'a kadar uzandığı gözlenen Gözlükule Höyüğü'nde gerçekleştirilen araştırmalarla kentin tarihine ışık tutulması amaçlanıyor. İşte dev kumaşlarla koruma altına alınan kentteki çalışmaların detayları...

Kazı ekibi sorumlusu ABD Macalester Üniversitesi Dr. Öğr. Üyesi Serdar Yalçın, kazı alanında yaptığı açıklamada, Gözlükule'nin yaklaşık 8 bin yıllık tarihe sahip Tarsus'un en eski yerleşim birimi olduğunu söyledi.

Höyüğün Anadolu arkeolojisinde çok önemli yeri bulunduğunun altını çizen Yalçın, Boğaziçi Üniversitesi tarafından 2007 yılında başlatılan bilimsel kazı çalışmaları sırasında yaklaşık 200 metrekare alanda 9 ayrı açma noktasında Tarsus'un tarihine ışık tutacak bulgulara ulaşıldığını vurguladı.
Yalçın, bu yılki kazılarda 4 noktada çalışmaların yapılacağını aktararak, kazılarda elde edilecek bulguların Boğaziçi Üniversitesi Tarsus-Gözlükule Kazıları Araştırma Merkezi'nde incelenerek muhafaza edileceğini ifade etti.
Yalçın, kazı ekibinin 12 araştırmacı akademisyen ve 6 işçiden oluştuğunu aktardı. (DHA)
İşte ulaştıkları her bulguyu dev bezlerle koruma altına alan arkeologların çalışmaları sırasında objektiflere yansıyan kareler...
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Anahtar Kelimeler:
Mersin Neolitik Çağ

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