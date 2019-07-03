Gözlükule Höyüğü'nde tarih gün yüzüne çıkıyor

Kazı ekibi sorumlusu ABD Macalester Üniversitesi Dr. Öğr. Üyesi Serdar Yalçın, kazı alanında yaptığı açıklamada, Gözlükule'nin yaklaşık 8 bin yıllık tarihe sahip Tarsus'un en eski yerleşim birimi olduğunu söyledi.