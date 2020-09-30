Göztepe'de makas atarak ilerleyen otomobil kazaya neden oldu

Kaza saat 00:00 sıralarında D-100 Karayolu Göztepe Merdivenköy mevkiinde meydana geldi. İddiaya göre, Ankara istikameti yönünde, trafikte makas atarak ilerleyen ve içerisinde ikisi kadın 4 kişinin bulunduğu 58 EL 359 plakalı otomobilin sürücüsü Tunga Y. direksiyon hakimiyetini kaybederek önce bariyerlere ardından da seyir halindeki iki motosiklete çarptı.

ÇARPMANIN ETKİSİYLE ORTA REFÜJE FIRLADI

Tunga Y.'nin kullandığı otomobilin çarptığı 34 AL 8635 plakalı motosiklet çarpmanın etkisiyle takla atarak orta refüje fırladı. Otomobilin çarptığı Özgür Orhan'ın kullandığı 48 V 4983 plakalı motosiklet ise bariyerlere çarpmadan son anda durabildi.

MOTOSİKLETTE BULUNAN İKİ KİŞİNİN DURUMU AĞIR

Kazanın ardından olay yerine çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi. İlk müdahaleleri olay yerinde yapılan ve isimleri öğrenilemeyen 34 AL 8635 plakalı motosiklette bulunan iki kişi hastaneye kaldırıldı. Otomobilde bulunan bir kişide hafif yaralandı.

D-100 KARAYOLU TRAFİĞE KAPATILDI

Kaza nedeniyle bir süre tek şeritten kontrollü olarak ulaşım sağlanırken, trafik ekipleri çalışmaların yapılabilmesi için D-100 Karayolunu tamamen trafiğe kapattı. Kaza nedeniyle Ankara istikametinde trafik yoğunluğu yaşandı. Kazaya karışan otomobil ve motosikletin çekici ile olay yerinden çekilmesinin ardından trafik normale döndü.