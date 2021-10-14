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  4. Gözü dönen patron, çalışanına kurşun yağdırdı! Eşi canını zor kurtardı

Gözü dönen patron, çalışanına kurşun yağdırdı! Eşi canını zor kurtardı

14.10.2021 14:09 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Diyarbakır'da evine davet ettiği çalışanı ile alkol alan kişi, bir anda sinirlenerek tartışmaya başladığı çalışanına kurşun yağdırdı. Gözü dönen patron, sesleri duyunca odaya giren eşini de vurmaya çalıştı. Yangın merdivenlerinden kaçarak canını zor kurtaran kadının çığlıklarını duyanlar ekiplere haber verdi. Olay yerine gelen polisler, elinde silah tutan zanlıyı ikna ederek gözaltına aldı.

Olay, sabah saatlerinde Bağlar ilçesinde meydana geldi. İddiaya göre, Diyarbakır’da yol yapım işi yapan K.K., yanında çalışan işçisi Bünyamin Yavuz’u (23) evine davet etti. Yavuz ile birlikte alkol alan K.K. (33), daha sonra eşi S.K.'ya (26) masa hazırlamasını söyledi. Masada oturan K.K., henüz bilinmeyen bir nedenle Yavuz'la tartışmaya başladı.

KURŞUN YAĞDIRDI

Tartışmanın ardından K.K., üzerindeki tabancayı çıkararak Yavuz'a kurşun yağdırdı. Silah sesini duyan S.K.'nın odaya girmesi ile K.K. eşine de ateş etmeye çalıştı. S.K., hızla odadan çıkıp yangın merdivenini kullanarak canını kurtarmayı başardı. S.K.'nin çığlık atarak yardım istemesi üzerine olay yerine 112 acil sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen polis ekipleri, elinde silah bulunan K.K.'yı ikna edip teslim olmasını sağladı.

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OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ

Kurşunların hedefi olan Bünyamin Yavuz ise, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Ağır yaralanan Yavuz, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Gözaltına alınan K.K. emniyete götürülürken, olayla ilgili geniş çaplı inceleme başlatıldı.

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İHA

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Diyarbakır
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