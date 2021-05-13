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Gözü görmediği için düşmüş! Suya girerek kurtardılar

13.05.2021 09:53 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bursa'da gözü görmeyen kedi, gölete düşünce imdadına çevredeki vatandaşlar yetişti. 3 kişinin kayıtsız kalamadığı sesler üzerine kurtarılan kedi, elektrikli ısıtıcı ile ısıtıldı.

Gözü görmediği için düşmüş! Suya girerek kurtardılar

Olay, dün akşam İnegöl ilçesi Hikmet Şahin Kültür Park'taki gölette meydana geldi. Göletin yanında geçen Tevfik Demirhan, Oğuz İlhan ve Bedri Boyrat, kedi sesleri geldiğini duydu. 3 arkadaş, bir kedinin gölette mahsur kaldığını fark etti. Suya giren Demirhan, görmeyene kediyi kurtardı. Islanan kedi battaniye ile sarıldı, ardından ısıtıcı ile ısıtıldı. Daha sonra kedi, İnegöl Belediyesi Hayvan Bakım ve Tedavi Merkezi ekiplerine teslim edildi.

'SUYA GİREREK ALDIM'

Suya girerek kediyi kurtaran Tevfik Demirhan, "Akşam yürüyüş yapıyorduk, bir kedi sesi duyduk, dikkatli baktığımda suyun içinde bir kedi olduğunu gördüm. Suya girerek kediyi aldım. Belediyemizin veteriner hekimlerini bekliyoruz. Kedinin gözünde enfeksiyon oluşmuş, kedinin hırıltısı çok fazla büyük ihtimalle üşütmüş" dedi.

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DHA


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