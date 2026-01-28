KADIN

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. KADIN
  3. Yaşam

Gözünde kaşıntı şikayetiyle doktora gitti: Kirpik dibinde canlı yaşıyormuş!

İçerik devam ediyor

Göz sağlığı için dikkat edilmesi gereken birçok nokta bulunuyor. Sosyal medyada içerik üreten dermatoloji doktoru Nurşah Gedikli, kendisine gelen ilginç bir vakayı takipçileriyle paylaştı. Gözlerde kaşıntı, kızarıklık ve kirpik dökülmesi yaşayan hastanın kirpik dipleri incelendiğinde, canlı parazit görüldü.

Bir hasta, gözlerde kaşıntı, kızarıklık ve kirpik dökülmesi şikayetiyle doktora başvurdu. Hastanın kirpik dipleri yakından incelendiğinde 'Demodeks folikulorum' denden canlı parazit olduğu görüldü. Hastanın kirpik dibinde hareket eden canlının görüntülerini paylaşan Dermatolog Dr. Nurşah Gedikli, bunun kirpik diplerine veya yüze yerleşebilen bir parazit olduğunu söyledi.

Gözünde kaşıntı şikayetiyle doktora gitti: Kirpik dibinde canlı yaşıyormuş! 1

"Kim bu canlı? Demodeks folikulorum" diyen dermatolog, sosyal medya hesabından vakanın görüntüsünü paylaştı. Dermatolog, ortak kullanılan makyaj malzemeleri hakkında uyarıda bulundu.

Gedikli, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Kirpik diplerine veya yüze yerleşebilen bir parazit.

Göz çevresine yerleştiğinde ‘Okuler rozasea’ dediğimiz (göz rozası) bir duruma sebep olur.

Özellikle ortak makyaj fırçası, rimel, far gibi ürünler kullanılması ile bulaşabilir. Yoğun güneş maruziyeti, kortizonlu göz merhemi ve damlalarının uzun süre kullanılması da sebep olabilir

Göz çevresinde demodeks varsa uygun medikal tedavi düzenlenmeli, ek olarak çay ağacı yağlı göz yıkama ürünleriyle kirpik dipleri sık sık temizlenmeli. Makyaj malzemeleri sık sık dezenfekte edilmeli"

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Kadınlarda saç dökülmesinin gizli nedenleriKadınlarda saç dökülmesinin gizli nedenleri
Erkek egemen meslekte bir ilk: "Yapamazsın" dediler, 16 yaşında başardı!Erkek egemen meslekte bir ilk: "Yapamazsın" dediler, 16 yaşında başardı!

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
kirpik
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
AK Parti'nin Ankara adayını yanlışlıkla açıkladı! Sildi ama...

AK Parti'nin Ankara adayını yanlışlıkla açıkladı! Sildi ama...

Saatler kaldı, gözler Beştepe'deki açıklamada! Asgari ücret...

Saatler kaldı, gözler Beştepe'deki açıklamada! Asgari ücret...

Saatler kala asgari ücret iddiası! Net rakam verdi

Saatler kala asgari ücret iddiası! Net rakam verdi

Çalışma gün ve saatlerine ilişkin öneri Meclis'te kabul edildi

Çalışma gün ve saatlerine ilişkin öneri Meclis'te kabul edildi

Otogarda korkunç olay: Tartıştığı muavini otobüsle ezerek öldürdü

Otogarda korkunç olay: Tartıştığı muavini otobüsle ezerek öldürdü

Aman dikkat! 2024'te aldatmaya meyilli olan burçlar açıklandı

Aman dikkat! 2024'te aldatmaya meyilli olan burçlar açıklandı

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.