Gözünde kaşıntı şikayetiyle doktora gitti: Kirpik dibinde canlı yaşıyormuş!

Bir hasta, gözlerde kaşıntı, kızarıklık ve kirpik dökülmesi şikayetiyle doktora başvurdu. Hastanın kirpik dipleri yakından incelendiğinde 'Demodeks folikulorum' denden canlı parazit olduğu görüldü. Hastanın kirpik dibinde hareket eden canlının görüntülerini paylaşan Dermatolog Dr. Nurşah Gedikli, bunun kirpik diplerine veya yüze yerleşebilen bir parazit olduğunu söyledi.

"Kim bu canlı? Demodeks folikulorum" diyen dermatolog, sosyal medya hesabından vakanın görüntüsünü paylaştı. Dermatolog, ortak kullanılan makyaj malzemeleri hakkında uyarıda bulundu.

Gedikli, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Kirpik diplerine veya yüze yerleşebilen bir parazit.

Göz çevresine yerleştiğinde ‘Okuler rozasea’ dediğimiz (göz rozası) bir duruma sebep olur.

Özellikle ortak makyaj fırçası, rimel, far gibi ürünler kullanılması ile bulaşabilir. Yoğun güneş maruziyeti, kortizonlu göz merhemi ve damlalarının uzun süre kullanılması da sebep olabilir

Göz çevresinde demodeks varsa uygun medikal tedavi düzenlenmeli, ek olarak çay ağacı yağlı göz yıkama ürünleriyle kirpik dipleri sık sık temizlenmeli. Makyaj malzemeleri sık sık dezenfekte edilmeli"