Gözünüz korkmasın o kadar kolay ki! Evde doğal mı doğal sabun bakın nasıl yapılıyor (Videolu)

Pek çok insan için sabun, kişisel hijyen rutinlerinin düzenli bir parçasıdır. Derideki teri ve kiri çıkarmak için kullanışlıdır. Mağazalardan satın almak için pek çok seçenek vardır, ancak evde sabun yapmak da mümkündür. Yumuşak bir sabun yapmak eğlenceli ve uygun maliyetlidir. Tercihlerinize göre malzemeleri ve kokuları da seçebilirsiniz. Peki ev yapımı sabunda hangi malzemeler kullanılıyor. İşte tarifi. EVDE SABUN YAPMAK İÇİN GEREKLİ MALZEMELER Silikon sabun kalıbı

Sabun bazı

Sabun boyası

Sabun esansı

Cam ölçü kabı

Sprey alkol EVDE SABUN BAZI NASIL ERİTİLİR? Kaynayan suyun üzerine bir kap koymak suretiyle ya da mikrodalga fırının çözdürme kısmında eritmek mümkündür. Sabunu eritmek için, ilk önce bazdan parçalar ufak halde kesilir. Ufak parçalar cam ölçü kabının içerisine doldurulur. Mikrodalga fırının çözdürme kısmında, 90 ya da 180 derece sıcaklıkta 5-6 dakika kadar erimesi sağlanır. SABUN BAZI KALIBA NASIL DÖKÜLÜR? Renklendirilmiş sabun bazı, tercih edilen silikon sabun kalıbının içerisine dökülür. Ardından üzerindeki baloncukların gitmesi için üzerine alkol sıkılır ve donmaya bırakılır. Kalıbın büyüklüğüne bağlı olarak, ortalama 15-25 dakika arasında donması beklenir. Sabun bazı oda sıcaklığında dondurulmalıdır.

TOZ BOYA İLE SABUN BAZI NASIL RENKLENDİRİLİR? "Toz şekilde olan boyadan herhangi bir kasenin içerisine dökülür. Kullanılmak istenen esans da üzerine ilave edilir. Homojen bir karışım elde edene kadar karıştırılır. Ardından oluşan renk sabun bazına yavaş yavaş katılır. Sabun oldukça hızlı donduğu için bu işlemi çabucak yapmak gerekir." NEON BOYA İLE SABUN BAZI NASIL RENKLENDİRİLİR? Neon boyalar, direkt sabun bazı içerisine konulmaz. Kaynatılan bir suyun içerisinde şişesiyle beraber bekletilir. Yumuşadıktan sonra bazın içerisine dökülür hale gelir. Yaklaşık 20 saniye geçtikten sonra boyanın akışkan olup olmadığı kontrol edilir. Ardından sudan çıkarılan boya, bazın içerisine damlatılır. İstenen renk elde edilene kadar boya eklenir. Bu bazda koku bulunmaz. İstenen esans bazın içerisine direkt dökülür ve karıştırılır. Baz, seçilen bir kalıp içerisine dökülür ve kurumaya bırakılır. Üzerine alkol sıkılır. SIVI BOYA İLE SABUN BAZI NASIL RENKLENDİRİLİR? Sıvı boya ve esans boyanın içerisine katılarak renklendirilebilir. Ardından hangi kalıp kullanmak isteniyorsa, onun içerisine baz dökülür. Köpüklerin gitmesi için üzerine alkol sıkılır.