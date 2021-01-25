Gözünüz korkmasın o kadar kolay ki! Evde doğal mı doğal sabun bakın nasıl yapılıyor (Videolu)

Pek çok insan için sabun, kişisel hijyen rutinlerinin düzenli bir parçasıdır. Derideki teri ve kiri çıkarmak için kullanışlıdır. Mağazalardan satın almak için pek çok seçenek vardır, ancak evde sabun yapmak da mümkündür. Yumuşak bir sabun yapmak eğlenceli ve uygun maliyetlidir. Tercihlerinize göre malzemeleri ve kokuları da seçebilirsiniz.
Peki ev yapımı sabunda hangi malzemeler kullanılıyor. İşte tarifi.
Kaynayan suyun üzerine bir kap koymak suretiyle ya da mikrodalga fırının çözdürme kısmında eritmek mümkündür.
Sabunu eritmek için, ilk önce bazdan parçalar ufak halde kesilir. Ufak parçalar cam ölçü kabının içerisine doldurulur. Mikrodalga fırının çözdürme kısmında, 90 ya da 180 derece sıcaklıkta 5-6 dakika kadar erimesi sağlanır.
Renklendirilmiş sabun bazı, tercih edilen silikon sabun kalıbının içerisine dökülür. Ardından üzerindeki baloncukların gitmesi için üzerine alkol sıkılır ve donmaya bırakılır.
Kalıbın büyüklüğüne bağlı olarak, ortalama 15-25 dakika arasında donması beklenir. Sabun bazı oda sıcaklığında dondurulmalıdır.
"Toz şekilde olan boyadan herhangi bir kasenin içerisine dökülür. Kullanılmak istenen esans da üzerine ilave edilir. Homojen bir karışım elde edene kadar karıştırılır.
Ardından oluşan renk sabun bazına yavaş yavaş katılır. Sabun oldukça hızlı donduğu için bu işlemi çabucak yapmak gerekir."
Neon boyalar, direkt sabun bazı içerisine konulmaz. Kaynatılan bir suyun içerisinde şişesiyle beraber bekletilir. Yumuşadıktan sonra bazın içerisine dökülür hale gelir.
Yaklaşık 20 saniye geçtikten sonra boyanın akışkan olup olmadığı kontrol edilir. Ardından sudan çıkarılan boya, bazın içerisine damlatılır. İstenen renk elde edilene kadar boya eklenir.
Bu bazda koku bulunmaz. İstenen esans bazın içerisine direkt dökülür ve karıştırılır.
Baz, seçilen bir kalıp içerisine dökülür ve kurumaya bırakılır. Üzerine alkol sıkılır.
Sıvı boya ve esans boyanın içerisine katılarak renklendirilebilir. Ardından hangi kalıp kullanmak isteniyorsa, onun içerisine baz dökülür. Köpüklerin gitmesi için üzerine alkol sıkılır.
Sabuna verilen koku, sabun esanslarıyla verilir. Sıvı ve neon boyalarda koku boyanın içerisine direkt katılabilir. Fakat toz boyalarda esansla birlikte açmak ve baza bu şekilde ilave etmek gerekir.
Çilek, vanilya, bebek pudrası gibi kokuları kullanarak sabunu güzel kokar hale getirebiliriz.
Resimli sabun yapmak için öncelikle sabun kağıdına ihtiyaç vardır. Sabun kağıdının özelliği suda eriyebilir olmasıdır. Bu kağıdın üzerine istenilen bir fotoğraf ya da resim basılabilir.
Kalıbın altına bir miktar şeffaf baz konulur ve donması beklenir. Ardından üzerine bir resim ters şekilde konur. Üzerine opak baz dökülür. Üzerine kolonya sıkılır ve bu şekilde donmaya bırakılır.
İki renkli sabun yapmak için, seçilen kalıbın buna uygun olmasına dikkat edilmelidir. İçerisinde detayı olup başka bir sabun bazı dökmeye müsait olması gerekir.
Kız çocuğu örneğinde, içerisinde yer alan kız çocuğu figürünün üzerine pembe baz ince bir şekilde dökülür. Üzerine kolonya sıkılır ve donmaya bırakılır.
Donduktan sonra, diğer renk baz da kalıbın üzerine dökülür ve ardından alkol sıkılır. Donmaya bırakılır.
Renk karışımını hazırlarken, boyaların nasıl kullanılması gerektiğine dikkat edilmesi gerekir.
Neon boya kullanılıyorsa, kaynar su içerisinde 20 saniye bekletilmeli ve bazın içerisine o şekilde katılmalıdır.
Toz boya kullanılıyorsa, esansın içerisinde çözdürmek ve baza o şekilde katmak gerekir.
Sıvı boya, hiçbir işlem gerekmeden boyanın içerisine katılabilir.
Sabunları döktükten ve çıkardıktan sonra terleme yapmaması için, 500 ml. sabun bazına bir yemek kaşığı kadar içme suyu katmak gerekmektedir.
Sabunları kalıba döktükten sonra üzerine muhakkak alkol ya da kolonya sıkılmalıdır.
Sabunu kalıptan çıkartmadan önce kenarlarından ayrılıp ayrılmadığını kontrol etmek gerekir. Daha sonra kenarlarından ayırarak ve üstünden bastırarak çıkartabiliriz.
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