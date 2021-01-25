KADIN

  1. Haberler Haberler
  2. KADIN
  3. YAŞAM
  4. Gözünüz korkmasın o kadar kolay ki! Evde doğal mı doğal sabun bakın nasıl yapılıyor (Videolu)

Gözünüz korkmasın o kadar kolay ki! Evde doğal mı doğal sabun bakın nasıl yapılıyor (Videolu)

Sibel Özdemir Sibel Özdemir 25.01.2021 10:55 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bazı ürünleri marketten satın almak daha kolay tabii ancak ellerinizle yaptığını ürünleri sevdiklerinize sunmak da ayrı bir mutluluk kaynağı... Evde sabun yapmak, öğrenmesi pratik olmasının yanında kafanızın eğlenceli bir işle meşgul olmasını sağlar. İşte evde basit sabun yapımı için gerekli malzemeler...

Pek çok insan için sabun, kişisel hijyen rutinlerinin düzenli bir parçasıdır. Derideki teri ve kiri çıkarmak için kullanışlıdır. Mağazalardan satın almak için pek çok seçenek vardır, ancak evde sabun yapmak da mümkündür. Yumuşak bir sabun yapmak eğlenceli ve uygun maliyetlidir. Tercihlerinize göre malzemeleri ve kokuları da seçebilirsiniz.

Peki ev yapımı sabunda hangi malzemeler kullanılıyor. İşte tarifi.

EVDE SABUN YAPMAK İÇİN GEREKLİ MALZEMELER

  • Silikon sabun kalıbı
  • Sabun bazı
  • Sabun boyası
  • Sabun esansı
  • Cam ölçü kabı
  • Sprey alkol

EVDE SABUN BAZI NASIL ERİTİLİR?

Kaynayan suyun üzerine bir kap koymak suretiyle ya da mikrodalga fırının çözdürme kısmında eritmek mümkündür.

Sabunu eritmek için, ilk önce bazdan parçalar ufak halde kesilir. Ufak parçalar cam ölçü kabının içerisine doldurulur. Mikrodalga fırının çözdürme kısmında, 90 ya da 180 derece sıcaklıkta 5-6 dakika kadar erimesi sağlanır.

SABUN BAZI KALIBA NASIL DÖKÜLÜR?

Renklendirilmiş sabun bazı, tercih edilen silikon sabun kalıbının içerisine dökülür. Ardından üzerindeki baloncukların gitmesi için üzerine alkol sıkılır ve donmaya bırakılır.

Kalıbın büyüklüğüne bağlı olarak, ortalama 15-25 dakika arasında donması beklenir. Sabun bazı oda sıcaklığında dondurulmalıdır.

TOZ BOYA İLE SABUN BAZI NASIL RENKLENDİRİLİR?

"Toz şekilde olan boyadan herhangi bir kasenin içerisine dökülür. Kullanılmak istenen esans da üzerine ilave edilir. Homojen bir karışım elde edene kadar karıştırılır.

Ardından oluşan renk sabun bazına yavaş yavaş katılır. Sabun oldukça hızlı donduğu için bu işlemi çabucak yapmak gerekir."

NEON BOYA İLE SABUN BAZI NASIL RENKLENDİRİLİR?

Neon boyalar, direkt sabun bazı içerisine konulmaz. Kaynatılan bir suyun içerisinde şişesiyle beraber bekletilir. Yumuşadıktan sonra bazın içerisine dökülür hale gelir.

Yaklaşık 20 saniye geçtikten sonra boyanın akışkan olup olmadığı kontrol edilir. Ardından sudan çıkarılan boya, bazın içerisine damlatılır. İstenen renk elde edilene kadar boya eklenir.

Bu bazda koku bulunmaz. İstenen esans bazın içerisine direkt dökülür ve karıştırılır.

Baz, seçilen bir kalıp içerisine dökülür ve kurumaya bırakılır. Üzerine alkol sıkılır.

SIVI BOYA İLE SABUN BAZI NASIL RENKLENDİRİLİR?

Sıvı boya ve esans boyanın içerisine katılarak renklendirilebilir. Ardından hangi kalıp kullanmak isteniyorsa, onun içerisine baz dökülür. Köpüklerin gitmesi için üzerine alkol sıkılır.

EVDE YAPILAN SABUNA NASIL KOKU VERİLİR?

Sabuna verilen koku, sabun esanslarıyla verilir. Sıvı ve neon boyalarda koku boyanın içerisine direkt katılabilir. Fakat toz boyalarda esansla birlikte açmak ve baza bu şekilde ilave etmek gerekir.

Çilek, vanilya, bebek pudrası gibi kokuları kullanarak sabunu güzel kokar hale getirebiliriz.

EVDE RESİMLİ SABUN NASIL YAPILIR?

Resimli sabun yapmak için öncelikle sabun kağıdına ihtiyaç vardır. Sabun kağıdının özelliği suda eriyebilir olmasıdır. Bu kağıdın üzerine istenilen bir fotoğraf ya da resim basılabilir.

Kalıbın altına bir miktar şeffaf baz konulur ve donması beklenir. Ardından üzerine bir resim ters şekilde konur. Üzerine opak baz dökülür. Üzerine kolonya sıkılır ve bu şekilde donmaya bırakılır.

EVDE İKİ RENKLİ SABUN NASIL YAPILIR?

İki renkli sabun yapmak için, seçilen kalıbın buna uygun olmasına dikkat edilmelidir. İçerisinde detayı olup başka bir sabun bazı dökmeye müsait olması gerekir.

Kız çocuğu örneğinde, içerisinde yer alan kız çocuğu figürünün üzerine pembe baz ince bir şekilde dökülür. Üzerine kolonya sıkılır ve donmaya bırakılır.

Donduktan sonra, diğer renk baz da kalıbın üzerine dökülür ve ardından alkol sıkılır. Donmaya bırakılır.

EVDE SABUN YAPARKEN DİKKAT EDİLMESİ GEREKENLER NELERDİR?

Renk karışımını hazırlarken, boyaların nasıl kullanılması gerektiğine dikkat edilmesi gerekir.

Neon boya kullanılıyorsa, kaynar su içerisinde 20 saniye bekletilmeli ve bazın içerisine o şekilde katılmalıdır.

Toz boya kullanılıyorsa, esansın içerisinde çözdürmek ve baza o şekilde katmak gerekir.

Sıvı boya, hiçbir işlem gerekmeden boyanın içerisine katılabilir.

Sabunları döktükten ve çıkardıktan sonra terleme yapmaması için, 500 ml. sabun bazına bir yemek kaşığı kadar içme suyu katmak gerekmektedir.

Sabunları kalıba döktükten sonra üzerine muhakkak alkol ya da kolonya sıkılmalıdır.

SABUN BAZI KALIPTAN NASIL ÇIKARILIR?

Sabunu kalıptan çıkartmadan önce kenarlarından ayrılıp ayrılmadığını kontrol etmek gerekir. Daha sonra kenarlarından ayırarak ve üstünden bastırarak çıkartabiliriz.

Sivilceli ciltler için mucize gibi çalışan yağ! Kekik yağı bakterilerle savaşırken...Sivilceli ciltler için mucize gibi çalışan yağ! Kekik yağı bakterilerle savaşırken...


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Mesleğini bırakıp bu işe girdi! Tanesini 70 bin TL'den satıyor Mesleğini bırakıp bu işe girdi! Tanesini 70 bin TL'den satıyor
Japon yapıştırıcısı nasıl çıkar? Aseton ve tuz yöntemiyle...Japon yapıştırıcısı nasıl çıkar? Aseton ve tuz yöntemiyle...
Katılaşan oje nasıl hayata döndürülür?Katılaşan oje nasıl hayata döndürülür?
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Survivor'da bir diskalifiye daha! Ünlü isim için çok karar

Survivor'da bir diskalifiye daha! Ünlü isim için çok karar

İstanbul'dan kaçan ünlü oyuncu zeytin yetiştiriyor

İstanbul'dan kaçan ünlü oyuncu zeytin yetiştiriyor

Gülben Ergen ekranlara dönüyor! Sevilen dizide rol alacak

Gülben Ergen ekranlara dönüyor! Sevilen dizide rol alacak

Küvet sahnesi sosyal medyayı salladı

Küvet sahnesi sosyal medyayı salladı

Nusret on kadınla... Olay olan paylaşım

Nusret on kadınla... Olay olan paylaşım

Genç oyuncu sahte içkiden hayatını kaybetti

Genç oyuncu sahte içkiden hayatını kaybetti

İlginizi Çekebilir

Daha ucuzu yok! İşte yılın son kampanyaları

Daha ucuzu yok! İşte yılın son kampanyaları

Hazineyi gözümüzü bile kırpmadan çöpe atıyormuşuz!

Hazineyi gözümüzü bile kırpmadan çöpe atıyormuşuz!

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Bu işi iyi biliyor! Sırlarını açığa çıkardık

Bu işi iyi biliyor! Sırlarını açığa çıkardık

Pürüzsüz ve mermer gibi olmasının sırrı buymuş!

Pürüzsüz ve mermer gibi olmasının sırrı buymuş!

Bu dönemde orgazm daha kuvvetli oluyor ama...

Bu dönemde orgazm daha kuvvetli oluyor ama...

Diğer Haberler

Japon yapıştırıcısı nasıl çıkar? Aseton ve tuz yöntemiyle...

Japon yapıştırıcısı nasıl çıkar? Aseton ve tuz yöntemiyle...

Hazineyi çöpe atıyormuşuz! Yumurta kabuğu cildi bembeyaz yaparken, tava ve tencereleri...

Hazineyi gözümüzü bile kırpmadan çöpe atıyormuşuz!

Tuvalet kabusuna son! Bu yöntem gelinlerin çok hoşuna gidecek

Tuvalet kabusuna son! Bu yöntem gelinlerin çok hoşuna gidecek

Sinir harbi olmayacak... Meğer tutukluk yapan fermuarı açmak ne kolaymış! Vazelin ve kalıp sabun...

Sinir harbi olmayacak... Meğer tutukluk yapan fermuarı açmak ne kolaymış! Vazelin ve kalıp sabun...

Jet hızında mükemmel taktik! Saniyeler içinde tişört katlamanın yolu (Videolu ve fotoğraflı anlatım)

Jet hızında! Saniyeler içinde tişört katlamanın yolu

Artık çöpe atmayacaksınız! İç çamaşırlarındaki inatçı lekeleri anında gideren 3 çözüm yolu

Artık çöpe atmayacaksınız! İç çamaşırlarındaki inatçı lekeleri anında gideren 3 çözüm yolu

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.