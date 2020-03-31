Gözünüzde büyütmeyin! İşte en pratik günlük cilt bakımı önerileri

Cilt bakımı, cildinizin ihtiyacına göre belirlenen zamanlarda yapılan ve rutin haline gelen bir uygulama işlemidir. Şehrin kirli havası ciltteki gözenekleri tıkayarak cildin yağlanmasına sebep olabilir. Günlük stres ve yoğun iş temposundan yorulan cildimiz derinlemesine temizliğe ihtiyaç duyar. Sağlıklı ve temiz bir cildin sırrı ise günlük cilt bakım rutininden geçer.
Her kadın sağlıklı bir cilde sahip olmak ister. Güzel bir cilde sahip olmak için cildinizin istediği bakımı göstermeniz gerekir. İyi bir bakım için, cilt tipinizi tanıyarak doğru ürünleri kullanmanız etkili sonuçlar almanızı sağlar. Günlük cilt bakım rutini oluştururken bazı noktalara dikkat etmeniz gerekir:
1. İYİ BAKIM ÇOK BAKIM YAPMAK DEĞİLDİR
Bakım rutinlerinde yapılan en büyük yanlışlardan biri, çok fazla ürün kullanmaktır. Sürekli olarak ürün değişikliği yapmak cildinizin yorulmasına yol açar.
2. BEN ÇOK MEMNUN KALDIM SEN DE KULLAN DİYENLERDEN UZAK DURUN
Unutmayın ki, her cilt tipi birbirinden farklıdır. Bir başkasına iyi gelen ürün, sizin cildinize iyi gelmeyebilir. Cilt tipinize uygun olmayan ürünleri kullanmanız cildinize ağır hasarlar vererek sizi geri dönüşü olmayan bir yola sokabilir.
3. GECE MAKYAJLA UYUMAK
Gün içinde ne kadar yorgun olursanız olun uyumadan önce mutlaka makyajınızı temizlemeniz gerekir. Her ne kadar "Sabah erkenden temizlerim" diye düşünseniz de kozmetik ürünlerinin içindeki kimyasal maddelerin gece boyu yüzünüzde kalması cildinize büyük oranda zarar verir.
Tüm noktalara dikkat ettikten sonra hayalinizdeki cilde sahip olmanız çok kolay. Siz de özel günlük cilt bakımı rutininizi oluşturarak temiz ve sağlıklı bir cilde kavuşun!
1. ADIM: DOĞRU TEMİZLİK
Günlük cilt bakımına temizleme işlemi ile başlayın. Temizleme ürünlerini kozmetik markalarından kolaylıkla temin edebilirsiniz. Kendi cildinize uygun olan ürünü bulmanız bu aşamada oldukça önemlidir. Yüz yıkama jeli, temizleme sütü ya da temizleme köpüğü gibi ürünleri sabah ve akşam olmak üzere kullanarak cildinizi arındırın.
2. ADIM: TONİKLEME
Yüzünüzü temizleyip arındırdıktan sonra şimdi sıra toniklemekte! Toniklemek gözeneklerin rahatlamasını sağlarken sıkılaştırma işlemini gerçekleştirir. Böylece gözeneklerinizi akne ve siyah nokta oluşumuna karşı korur. Tonikleri, birçok kozmetik markasından elde edebileceğiniz gibi evde kolayca kendiniz de yapabilirsiniz. Aynı zamanda gül suyu kullanmak da tonik işlevi görerek cildinizi derinlemesine temizler.
3. ADIM: ÖZEL BAKIM
Tonikleme işleminin ardından gelen özel bakım, herkesin uygulaması gereken bir adım değildir. Sivilce, siyah nokta gibi şikayetleriniz varsa tonikleme işlemi ardından, sorunlu bölgenize özel olan ürünleri uygulayabilirsiniz.
4. ADIM: NEMLENDİRME
Günlük cilt bakım rutininizi nemlendirme yaparak sonlandırın. Kendi cildinize uygun olarak seçeceğiniz nemlendirici, cildinizin yumuşacık olmasını sağlar. Nemlendirmek cildinizin istediği ferahlığı vererek nefes alma özgürlüğü sunar.
Haftada bir ya da iki kez maske ve peeling yaparak cilt sağlığınıza destek verin. Cilt yüzeyindeki ölü hücrelerin ve kirin temizlenmesi için peeling çok önemlidir. Aynı şekilde maske yapmak da daha bakımlı bir cilt için önemli bir dokunuştur.
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