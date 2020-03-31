Gözünüzde büyütmeyin! İşte en pratik günlük cilt bakımı önerileri

Cilt bakımı, cildinizin ihtiyacına göre belirlenen zamanlarda yapılan ve rutin haline gelen bir uygulama işlemidir. Şehrin kirli havası ciltteki gözenekleri tıkayarak cildin yağlanmasına sebep olabilir. Günlük stres ve yoğun iş temposundan yorulan cildimiz derinlemesine temizliğe ihtiyaç duyar. Sağlıklı ve temiz bir cildin sırrı ise günlük cilt bakım rutininden geçer.

CİLT BAKIMINDA BU HATALARDAN KAÇININ

Her kadın sağlıklı bir cilde sahip olmak ister. Güzel bir cilde sahip olmak için cildinizin istediği bakımı göstermeniz gerekir. İyi bir bakım için, cilt tipinizi tanıyarak doğru ürünleri kullanmanız etkili sonuçlar almanızı sağlar. Günlük cilt bakım rutini oluştururken bazı noktalara dikkat etmeniz gerekir:

1. İYİ BAKIM ÇOK BAKIM YAPMAK DEĞİLDİR

Bakım rutinlerinde yapılan en büyük yanlışlardan biri, çok fazla ürün kullanmaktır. Sürekli olarak ürün değişikliği yapmak cildinizin yorulmasına yol açar.

2. BEN ÇOK MEMNUN KALDIM SEN DE KULLAN DİYENLERDEN UZAK DURUN

Unutmayın ki, her cilt tipi birbirinden farklıdır. Bir başkasına iyi gelen ürün, sizin cildinize iyi gelmeyebilir. Cilt tipinize uygun olmayan ürünleri kullanmanız cildinize ağır hasarlar vererek sizi geri dönüşü olmayan bir yola sokabilir.