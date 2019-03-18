Gözyaşları sel oldu: Bizim için hayat bitti

Buca ilçesi Şirinyer semtinde oturan emekli aşçı Ziya Gezginer (46) ile giyim firmasında çalışan Pınar Sedef Gezginer (45) çiftinin iki kızından küçüğü olan Nazlı Çiçek Gezginer, İzmir Cumhuriyet Nevvar Salih İşgören Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nden mezun olduktan sonra çocukluğundan beri hayali olan pastacılığa başladı. Bir pastanede ikinci usta olarak çalışan Gezginer, geçen 13 Ocak'ta, kök hücre nakli olmayı bekleyen Öykü Arin Yazıcı için donör oldu. 21 Şubat'ta ise Nazlı Çiçek Gezginer kendisinin de lösemi hastası olduğunu öğrendi. Hastaneye kulak, boğaz ağrısı ve ateş şikayetleri ile giden genç kız, doğum günü olan 27 Şubat'ta kemoterapi tedavisi görmeye başladı. Ege Üniversitesi Hastanesi Hematoloji Bölümü'nde tedaviye alınan Gezginer, ilik nakli olmayı beklerken dün yaşamını yitirdi.

Ölümü derin üzüntü yaratan Nazlı Çiçek Gezginer için bugün öğle Alsancak Hocazade Camisi'nde cenaze töreni düzenlendi. Üç kişinin daha cenazesinin kaldırıldığı camideki törene; Nazlı Çiçek Gezginer'in acılı babası Ziya Gezginer, annesi Pınar Sedef Gezginer, ablası Müjdem Gezginer ile yakınları ve sevenleri katıldı. Gezginer'in tabutunun üzerine duvak serilip, çiçek konuldu.