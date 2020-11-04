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Grafiklerle ABD seçimleri

04.11.2020 16:10 | Son Güncelleme

ABD'de dün yapılan seçimlerde oy verme işlemi tamamlandı. Ancak seçimin sonucu yakında netleşmeyeceğe benziyor. Seçim verşlerini derledik.

Grafiklerle ABD seçimleri

ABD'de dün yapılan seçimlerde oy verme işlemi tamamlandı. Ancak seçimin sonucu yakında netleşmeyeceğe benziyor.

Başkan Donald Trump henüz milyonlarca oy sayılmadan zaferini ilan etti ve sayımın durdurulması için Yüksek Mahkeme'ye başvuracağını açıkladı.

Demokrat Parti'nin başkan adayı Joe Biden'ın ekibi ise Trump'ın açıklamalarının "ölçüsüz, benzersiz ve yanlış" olduğunu söyledi.

ABD'de şu ana kadar resmi olmayan sonuçlara göre 50 eyaletin 41'inde seçimin galibi belli.

Cumhuriyetçiler Wisconsin, Michigan, Pennsylvania, Kuzey Carolina, Georgia ve Alaska'da seçimi önde götürüyor.

Demokratlar ise Maine, Arizona ve Nevada'da önde.

Demokratlar'ın ve Cumhuriyetçiler'in kazandıkları ya da önde oldukları yerler şöyle:

TSİ 11.40'a göre harita

Eyaletlere göre oy dağılımı

50 eyaletten 41'inden ortaya çıkan sonuçlara göre Demokratlar 224, Cumhuriyetçiler ise 213 seçici kurul delegesi çıkarabildi. Başkanın seçimi için ise 270 delegeye ihtiyaç var.

Delege sayısı grafiği

TSİ 11.42 itibarıyla Demokratların Başkan Adayı Joe Biden, oyların toplam yüzde 49,8'ini almışken; Cumhuriyetçilerin adayı Donald Trump ise toplam yüzde 48,5 oy aldı.

Detayli sonuçlar

Valili Seçimleri'nde ise TSİ 07.00 itibarıyla Demokratlar toplam 23; Cumhuriyetçiler ise toplam 27 vali çıkarabildi. Daha önce Demokratlar'ın elinde olan Montana Valiliği ise Cumhuriyetçiler'in eline geçti.

Valilik grafiği

Sandık çıkış anketlerine göre, 65 yaş ve üstü seçmenler ağırlıklı olarak Trump'a oy verirken, siyahların ezici bir çoğunluğu ise Biden için oy kullandı. Kadınlar ve üniversite mezunu seçmenlerin çoğunluğu da Biden'ı tercih etti.

Eğitim, cinsiyet, etnik köken ve yaşa göre dağılım şöyle:

Eğitim, yaş, cinsiyet ve eğitim durumu grafiği

Temsilciler Meclisi seçiminde ise şu ana kadarki sonuçlara göre Demokratlar 177, Cumhuriyetçiler 171 sandalyeye sahip oldu.

Temsilciler meclisi grafiği

100 üyeli ABD Senatosu'nda ise çoğunluk TSİ 09.00 itibariyle şimdilik Cumhuriyetçilerin elinde.

ABD senatosu grafiği

Reuters tarafından 3 bin 795 kişiyle yapılan sandık çıkış anketine göre, katılımcılar "Ekonomi nasıl?" sorusuna şöyle yanıt verdi:

Ekonomi nasıl? grafiği

3 bin 755 kişiyle yapılan bir başka ankette ise ekonomi yüzde 35 oranla katılımcıların oy tercihini etkileyen birinci faktör olarak öne çıktı. Yüzde 20 ile ırksal eşitlik geldi.

Oy verme faktörleri grafiği

BAŞKANLIK SEÇİMLERİ

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