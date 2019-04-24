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GRAFİKLİ- 3600 ek gösterge için gözler Mecliste

POLİTİKA HABERLERİ  | 24.04.2019 15:15 | Son Güncelleme

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Devlet Personel Başkanlığı ile ilgili bakanlıklarca yürütülen taslak çalışmaların yakın dönemde Meclis gündemine gelmesi bekleniyor - Öğretmen, polis, hemşire ve din görevlilerini kapsaması öngörülen 3600 ek gösterge düzenlemesiyle Devlet Memurları Kanunu'ndaki ek gösterge cetveli yeniden belirlenecek - Ek göstergenin 3600'e çıkarılmasıyla memurların emekli aylıkları ve ikramiyeleri artacak, böylece yaklaşık 1,5 milyon memurun ek gösterge beklentisi karşılanacak

YILDIZ AKTAŞ/SİNAN USLU - Kamu personelinin 3600 ek gösterge beklentisiyle ilgili taslak çalışmaların yakında dönemde Meclis gündemine gelmesi bekleniyor.

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yerel seçim öncesinde 3600 ek göstergenin, Meclis çalışmalarına başladıktan sonra ilk gündeme gelecek konulardan olacağını açıklamıştı.

Meclis takvimine göre, gelecek ay gündeme gelmesi öngörülen yeni düzenlemeye ilişkin Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Devlet Personel Başkanlığı ile ilgili bakanlıkların çalışmaları sürüyor.

Öğretmen, polis, hemşire ve din görevlilerini kapsaması beklenen düzenlemeyle 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'ndaki ek gösterge cetveli yeniden belirlenecek.

Ek göstergenin 3600'e çıkarılmasıyla memurların emekli aylıkları ve ikramiyeleri artacak. Böylece yaklaşık 1,5 milyon memurun ek gösterge beklentisi karşılanacak.

- Kapsamın genişletilmesi talebi

Memur sendikalarınca, 3600 ek gösterge düzenlemesinin tüm kamu personelini kapsayacak şekilde genişletilmesi istenirken, düzenlemeyle öğretmen, polis, hemşire ve din görevlilerinin ek göstergelerinin yükseltilmesi bekleniyor.

Düzenlemeden halihazırda bu görevlerden emekli olan vatandaşların da yararlandırılması öngörülüyor.

Memurların aylık ücretlerinin, emekli aylıklarının ve emekli ikramiyelerinin hesaplanmasında uygulanan bir hesaplama yöntemi olan ek göstergenin yüksek olması, emekli aylığı ve ikramiyesinin yüksek olması anlamına geliyor.

Ek gösterge rakamları unvan, hizmet sınıfı ve derecelere göre farklılık gösteriyor.

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3600 ek gösterge kamu personeli

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