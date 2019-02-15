HABER

GRAFİKLİ- ABD'nin YPG/PKK'ya destek bahanesi kalmadı

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.02.2019 23:40 | Son Güncelleme

ABD destekli terör örgütü YPG/PKK, Fırat nehrinin doğusunda DEAŞ'ın elindeki son yerleşimde de kontrolü ele geçirdi - Suriye'de DEAŞ'la mücadele gerekçesiyle YPG/PKK'yı desteklediğini iddia eden ABD'nin artık bahanesi kalmadı - Suriye'de DEAŞ varlığı yalnızca Esed rejiminin kuşatmasındaki bir bölgede sürüyor - ABD'nin YPG/PKK'ya verdiği silahları ne zaman toplamaya başlayacağı merak ediliyor

DEYRİZOR/ANKARA (AA) - Terör örgütü YPG/PKK, ABD'nin desteğiyle Fırat nehrinin doğusundaki DEAŞ bölgelerinin tümünü işgal etti. Böylelikle ABD'nin YPG/PKK'yı destekleme gerekçesi de ortadan kalkmış oldu.

Yerel kaynaklardan alınan bilgiye göre, YPG/PKK ve ABD, Suriye-Irak sınırındaki Deyrizor ilinin Bagoz beldesinde sıkışan son DEAŞ'lı grupla akşam saatlerinde anlaşmaya vardı.

Belde merkezinin dışında kalan bahçeler ve kamp alanlarında sıkışan yaklaşık 500 DEAŞ'lı teslim olmayı kabul etti. DEAŞ'lıların ilerleyen saatlerde silahlarını bırakarak bulundukları yerden çıkarılmaları bekleniyor.

Diğer taraftan, gündüz saatlerinde Bagoz beldesinden kadın ve çocuklardan oluşan sivillerin çıkışı sürdü.

Bu gelişmeyle Fırat nehrinin doğusunda Irak sınırıyla arada yer alan bölgenin neredeyse tamamı terör örgütü YPG/PKK işgaline girdi. Fırat'ın doğusunda, yalnızca Kamışlı ilçe merkezinde bir havaalanı ve askeri tugay ile Haseke il merkezinde Kevkep Dağı, güvenlik karesi ve 156. Tugay rejimin kontrolünde bulunuyor.

Böylelikle, 2014 yılında DEAŞ karşıtı koalisyon çatısı altında Suriye iç savaşına müdahil olan ABD'nin, Suriye'de bulunma ve YPG/PKK'lı teröristlere destek vermek için bahanesi kalmadı.

ABD'nin DEAŞ ile mücadele sonrası YPG/PKK'ya sağladığı silahları ne zaman toplamaya başlayacağı merak ediliyor. Washington yönetimi Türkiye'ye bu konuda verdiği sözü yinelemişti.

DEAŞ'lıların Suriye'de varlık gösterdiği tek alan olan çöl bölgesi ise Beşşar Esed rejiminin kuşatmasında bulunuyor.

ABD yönetiminde ve güvenlik bürokrasisinde Suriye'den çekilmeye muhalefet eden bazı yetkililerin "DEAŞ ile mücadeleyi çeşitli şekillerde sürdürme"yi savunduğu biliniyor.

- Hakimiyet durumu

Fırat nehrinin doğusundaki son bölgesini kaybeden DEAŞ'ın işgal alanı Suriye topraklarının yaklaşık yüzde 2'sine geriledi.

Terör örgütü YPG/PKK ise Suriye topraklarının yüzde 28'ini işgal ediyor.

Rejim güçleri ülkenin yaklaşık yüzde 60'ında hakimiyetini sürdürürken, askeri muhalifler ve rejim karşıtı silahlı grupların kontrol ettiği alan ülke topraklarının yaklaşık yüzde 10’una karşılık geliyor.

ABD'nin Suriye'de müttefiki YPG/PKK işgalindeki alanda 18 üssü ve 2 bin civarı personeli bulunuyor.

Henüz 13 yaşında ama günde bin dolar kazanıyor!Henüz 13 yaşında ama günde bin dolar kazanıyor!
Kosovalı kadınlar, KOMEK kurslarıyla meslek sahibi olacakKosovalı kadınlar, KOMEK kurslarıyla meslek sahibi olacak
Aydın'da apartman yangınıAydın'da apartman yangını
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
ABD DEAŞ Deyrizor Esed Fırat Nehri fıratın doğusu Suriye YPG/PKK

En Çok Okunan Haberler

Görülmemiş sevgililer günü hediyesi!

Görülmemiş sevgililer günü hediyesi!

Erdoğan’dan polisin kolunu ısıran HDP'li vekile sert tepki

Erdoğan’dan polisin kolunu ısıran HDP'li vekile sert tepki

Ünlü oyuncunun 26 çocuğu olduğu ortaya çıktı!

Ünlü oyuncunun 26 çocuğu olduğu ortaya çıktı!

İş adamının yatak odası görüntülerini kaydedip şantaj yaptılar

İş adamının yatak odası görüntülerini kaydedip şantaj yaptılar

Kimse bunu beklemiyordu! Başbakan'a kürsüde saldırı

Kimse bunu beklemiyordu! Başbakan'a kürsüde saldırı

Trump duyurdu! 24 saat içinde...

Trump duyurdu! 24 saat içinde...

İlginizi Çekebilir

Bu yıl en romantik hediyeler Amazon Türkiye Sevgililer günü rehberinde

Bu yıl en romantik hediyeler Amazon Türkiye Sevgililer günü rehberinde

Fatih Portakal'dan sert yorum! İstifalara tepki gösterdi

Fatih Portakal'dan sert yorum! İstifalara tepki gösterdi

İlk görüşte aşka inandıran hediyeler!

İlk görüşte aşka inandıran hediyeler!

Erdoğan salondaki o sözlere böyle yanıt verdi: Senin haberin yok

Erdoğan salondaki o sözlere böyle yanıt verdi: Senin haberin yok

1,5 aydır nöbet tutuyordu! Geldiklerini görünce dehşet saçtı

1,5 aydır nöbet tutuyordu! Geldiklerini görünce dehşet saçtı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Metris cezaevinde hareketlilik! Özel harekat polisleri sevk edildi

Metris cezaevinde hareketlilik!

İstanbul'da yangın! Çok sayıda ekip bölgede

İstanbul'da yangın! Çok sayıda ekip bölgede

Marmara Denizi'nde 3,8 büyüklüğünde deprem (AFAD-Kandilli Rasathanesi Son Depremler)

Marmara Denizi'nde deprem!

İş adamının yatak odası görüntülerini kaydedip şantaj yaptılar

İş adamının yatak odası görüntülerini kaydedip şantaj yaptılar

Kadıköy'de büyük yangın! Çok sayıda ekip sevk edildi

Kadıköy'de yangın! Patlama sesleri geliyor

Uşak'ta polisin şehit olduğu rehine krizinde detaylar ortaya çıktı

Polisin şehit olduğu rehine krizinde detaylar ortaya çıktı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.