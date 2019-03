GRAFİKLİ - Almanya'da aşırı sağcıların işlediği suçlar yüksek seviyede

- "Hastanede ırkçılık yaşadım"

Öte yandan, Almanya'nın başkenti Berlin'de yaşayan Türkler, inancından ve kökeninden dolayı uğradıkları ayrımcılığı ve yaşadıkları ırkçılığı anlattı.

Bir hastanede hemşire olarak çalışan Birgül Çaplı, ırkçı düşünceye sahip insanların var olduğunu kabul etmek gerektiğini söyledi.

Hastanede ırkçılıkla karşılaştığını belirten Çaplı, "Çalıştığım hastanede başörtülü olduğum için tedavi olmak istemeyenler veya arkamdan konuşanlar vardı." dedi.

- "Ev bulamıyoruz"

Almanya'da 23 yıldır yaşayan Hilmi Türe de doğrudan ırkçı saldırıya maruz kalmadığını ancak günlük hayatta insanların mimiklerinden ve bakışlarından ırkçılığı her zaman hissettiğini vurguladı.

İsmail Oturmaz (76) da uzun zamandan beri oturacağı evi bulmakta sıkıntı çektiğini ifade etti. Başvuru ve diğer gereken evrakları ilgili yerlere verdiğini anlatan Oturmaz, "Türk olduğumuzdan mı bilmiyorum ev vermiyorlar. Huzurumuz kalmadı." şeklinde konuştu.

Almanya'ya 1972'de gelen emekli Osman Tutkun, Türklerin Almanlar tarafından yeterli kabul görmediğini belirterek, "Sadece çalıştık.

Çalıştığımız sürece Almancaya gerek yoktu. Ne zaman sokağa çıkıldı, işsizlik oluştu, milletin beli büküldü, iş gücünü kaybettik, o zaman Almancayı aramaya başladılar. Her gün her saatte her an yaşadık biz ırkçılığı, gizli kapaklı yapılsa da." değerlendirmesinde bulundu.