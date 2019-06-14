GRAFİKLİ - Almanya'da İslamofobik saldırılarda artış

BERLİN (AA) - Almanya'da İslamofobik saldırıların artması ve neredeyse her gün böyle bir bir saldırı gerçekleşmesi ülkede yaşayan Müslümanları tedirgin ediyor.

Almanya İçişleri Bakanlığı Mecliste bir soru önergesine verdiği cevapta, yılın sadece ocak-mart döneminde camilere ve Müslümanlara yönelik 132 suçun kayda geçtiğini açıkladı.

Bakanlığın cevabında, bu oranın kesin olmadığına, kayıtlara eklenecek nisan-haziran dönemindeki suçlarla bu sayının daha da artabileceğine işaret edildi. Güvenlik uzmanları ise her saldırının rapor edilmemesi nedeniyle bu rakamın daha yüksek olduğu konusunda hemfikir.

Bakanlığın nisan-haziran dönemine ait verileri henüz açıklamamasına rağmen bu dönemlerde sadece Türklere ait cami ve derneklere en az 15 saldırı gerçekleştirildi.

Dortmund Türk Eğitim Merkezi 6 Ocak'ta saldırının hedefi oldu. Bu saldırıdan bir gün sonra ise Baden-Württemberg eyaletinde Diyanet İşleri Türk İslam Birliği (DİTİB) Bad Saeckingen Mimar Sinan Cami Derneğine ve DİTİB Baden-Baden Fatih Cami Derneğine aynı kişi tarafından ve aynı yerden İslam'a yönelik küfür ve hakaret içeren anonim mektuplar gönderildi.