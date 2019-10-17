GRAFİKLİ - "Çocuk edebiyatının usta kalemi: Kemalettin Tuğcu"

İSTANBUL (AA) - HİLAL UŞTUK - Türk edebiyatına 400'ün üzerinde eser kazandıran ve çocuk edebiyatında akla ilk gelen yazarlardan olan Kemalettin Tuğcu, vefatının 23. yılında yad ediliyor.

Kemalettin Tuğcu, Çanakkale ve Sarıkamış savaşlarında yaralanmış Binbaşı Ali Galip Bey ile çok iyi keman çalan, ev hanımı Şaziment Hanım'ın oğlu olarak Çengelköy'de 1902'de dünyaya geldi.

Ayakları içe dönük olarak doğan, bu nedenle okula devam edemeyen usta yazar, kendisinden 16 ay büyük ağabeyi Nurettin'e babası tarafından ders verilirken okuma yazmayı öğrendi.

Çocukluk ve gençlik yıllarını içe dönük bir şekilde, Çengelköy'de, büyük bir bahçe içindeki köşkte şiir ve roman yazarak geçiren Tuğcu, bir söyleşisinde o günleri şu sözlerle aktarmıştı:

"Yirmi altı yaşıma kadar münzevi bir hayat yaşadım. Ne mektebe gittim ne de gençlik hayatı yaşadım. Yalnızlığın bana verdiği can sıkıntısıyla yazmaya başladım. On üç yaşımdan beri yalnız yazı yazdım. Beni bu yazılar avuttu. Yazdıklarımla yaşadım."

Usta edebiyatçı, babasının kitaplığındaki kitapları okuyarak, kendi kendini yetiştirdi ve dayısından öğrendiği Fransızcayı çeviri yapabilecek kadar ilerleterek, "Araba ile Dünya Gezisi", "Çırak Uçman", "İzci Korkut" ve "İzciler Kralı" adlı eserlerin de aralarında bulunduğu çeşitli kitapları Türkçe'ye kazandırdı.